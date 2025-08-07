PS5: Konsolenabsatz überschreitet Meilenstein – Spieleverkäufe legen deutlich zu, Digitalanteil aber auch

Der Verkauf von Konsolen-Hardware entwickelt sich mit Ausnahme der Switch 2 seit Monaten ziemlich verhalten. Dennoch konnte Sony im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres ein leichtes Wachstum verzeichnen. Auch im Bereich der Spieleverkäufe ging es bergauf.
Anstieg bei PS5-Auslieferungen
Sony hat in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2025 weltweit 2,5 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert. Damit lag der Wert knapp über dem Vorjahreszeitraum, in dem 2,4 Millionen Geräte abgesetzt wurden.
PS5-Verkäufe der vergangenen Quartale:
- Q1 FY24: 2,4 Mio.
- Q2 FY 24: 3,8 Mio.
- Q3 FY24: 9,5 Mio.
- Q4 FY 24: 2,8 Mio.
- Q1 FY25: 2,5 Mio.
Seit der Markteinführung im November 2020 summieren sich die Auslieferungen der PS5 auf insgesamt 80,3 Millionen Einheiten.
Spieleverkauf legt deutlich zu
Parallel zum moderat wachsenden Hardware-Absatz verzeichnete Sony einen spürbaren Anstieg bei den Softwareverkäufen. In den drei Monaten bis Ende Juni 2025 wurden 65,9 Millionen Spiele für PS5 und PS4 abgesetzt. Das entspricht einem Plus von 12,3 Millionen Einheiten gegenüber dem Vorjahresquartal mit 53,6 Millionen verkauften Titeln.
Einen großen Anteil daran hatte Microsoft Gaming. Der Publisher war auf der PlayStation-Hardware in den vergangenen Monaten zeitweilig der führende Publisher, was auch im neusten Geschäftsbericht des Xbox-Unternehmens vermerkt wurde.
Spürbar, allerdings auf einem eher niedrigen Niveau, fiel auch der Zuwachs bei Sonys First-Party-Titeln aus. Zwischen April und Juni 2025 wurden 6,9 Millionen Spiele aus dem eigenen Hause verkauft, 0,9 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum.
Eine Übersicht über die vergangenen Quartale:
- Q1 FY24: 53,6 Mio. (6,0 Mio. First-Party)
- Q2 FY24: 77,7 Mio. (5,3 Mio. First-Party)
- Q3 FY24: 95,9 Mio. (11,6 Mio. First-Party)
- Q4 FY24: 76,1 Mio. (5,9 Mio. First-Party)
- Q1 FY25: 65,9 Mio. (6,9 Mio. First Party)
Der Anteil digitaler Vollversionen erhöhte sich auf 83 Prozent, was einem Anstieg um drei Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Disks verschwinden demnach zunehmend.
Das könnte sich in den kommenden Monaten zumindest zeitweilig ändern. Im Oktober wird „Ghost of Yotei“ ins Rennen geschickt. Bei derartigen Spielen greifen Spieler häufig zu einer physischen Edition.
Mehr monatlich aktive User
Ebenfalls angestiegen ist die Zahl der monatlich aktiven Nutzer im PlayStation Network. Zum 30. Juni 2025 zählte das Unternehmen weltweit 123 Millionen aktive Accounts. Das entspricht einem Zuwachs von sieben Millionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Sony hatte für denselben Zeitraum 2024 noch 116 Millionen monatlich aktive Nutzer gemeldet. In den ersten drei Monaten des laufenden Kalenderjahres waren es hingegen 124 Millionen aktive PSN-User.
Monatlich aktive PSN-User der vergangenen Quartale:
- Q1 FY24: 116 Mio.
- Q2 FY24: 116 Mio.
- Q3 FY24: 129 Mio.
- Q4 FY24: 124 Mio.
- Q1 FY25: 123 Mio.
Es bleibt abzuwarten, wie das Gesamtjahr verlaufen wird. Von April 2024 bis März 2025, also im vorherigen Geschäftsjahr, hatte Sony insgesamt 18,5 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert. Das erfolgreichste Quartal war dabei das dritte mit 9,5 Millionen Exemplaren, typischerweise bedingt durch das Weihnachtsgeschäft.
Über das gesamte Jahr hinweg wurden 303,3 Millionen Spiele für PS4 und PS5 verkauft. Davon entfielen 28,9 Millionen auf Titel aus Sonys eigenem Haus. Der durchschnittliche Digitalanteil an den Verkäufen lag in den zwölf Monaten bei 76 Prozent. Es sind Werte, an denen sich Sony bis Ende des laufenden Geschäftsjahres messen muss.
24% Disc-Käufer. Ist im direkten Vergleich natürlich schon wenig. Aber 24% von 300mio sind immer noch 72mio.
Wenn man die Kommentare der grünnen Mänchen dort drüben ansieht, muss man sich fragen wie die überhaupt noch schlafen können nach so einer News.
War eben auch auf xboxdynasty und hab mir mal die Kommis durchgelesen.
Ist schon heftig was für Fanboys es auf der Welt gibt. Als würde Microsoft NUR für die Gamer da sein und kein intresse am Gewinn haben. So extem wird da die Xbox verteidigt und die Playstation niedergeredet.
Da behauptet einer sogar, das die PS5 Pro Qualitativ wie ein Temu produkt sein soll und kritisiert Personen die nicht so ein hohes Forum Level haben… von solchen Fanboys ( egal welches Lager ) halte ich einfach garnichts..
Wieso?
Wissen sie nicht, was „operating income“ bedeutet? Verständlich.
Oder ist Hills schon wieder auf Märchentour, dass die Xbox Series bei 40 Mio. steht?
(Sie steht nach KeplerL2 übrigens bei 24 Mio, autsch!)
Und wo sind die PC only gamer, die uns hier immer ihre Rechnungen mit den Einzelteilen der Hardware auflisten, die ja zusammengerechnet keine 800 Euro ergibt und viel besser als die PS5 Pro ist?
Sind auch so witzige grüne Männchen mit ihrem Windows 11 OS zum Zocken.
Aber warte mal, 3% aller gamer zocken ja auf Linux und Co. ist mir gesagt worden.^^
97% Microsoft Zocker sinds ja „NUR“ am PC. 😀
Bin zwar nicht PC Only aber kann dir jederzeit einen PC zusammenstellen der um die 800€ kostet und mind. genauso viel leistet wie die PS5 Pro. Die Preise sind nicht mehr so hoch, dachte das auch erst aber du bekommst einen unteren Mittalklasserechner für 700-900€ und der kann mehr als die PS5 Pro. Sobald du an der 1.000€ Grenze kratzt, hast du ein deutlich Leistungsfähigeres Gerät als es die Pro je sein könnte.
Sag deswegen nicht das eine Pro sinnlos ist aber es ist halt einfach Fakt das es möglich ist, einen PC in dem Preisbereich zu bauen der mehr leistet oder als Fertigsystem zu kaufen.
Diese „Ich spiel nur noch PC!“-Nummer ist sowas von flach – und vor allem wirkt sie so unglaublich gesucht, genau wie diese PC-Setup-Nummern, die hier regelmäßig abgezogen werden. Und es ist immer die gleiche „Suppe“ an Accounts, sorry, aber es ist so.
Das Schlimmste auf XD ist:
92% der User waren völlig easy und an gutem Austausch interessiert.
Insbesondere jedoch die grünen Oberfürsten Hills, ganz besonders ausgeprägt aber Shadow Moses, sogar noch schlimmer als Hills, ruinierten jedes Thema.
(Klar, hier heißen sie anders, aber drüben eben Hills und Moses.)
Sie waren (und sind’s 101% immer noch) pro Woche so viele Stunden täglich damit beschäftigt, XD zuzuspammen, dass ich nichts als lachen konnte wann immer sie eine ihrer perfekt einstudierten Fanboy-Standardphrasen ggü. Playstation-Leuten ablieferten, dass sie nichts zu spielen hätten. In welcher Schreibpause zwischen ihren 24/7-Kommentaren spielen die aber eigentlich mal?, dachte ich mir immer.
Es ist Ironie, dass ihr eigener Brand genau deren Verhalten auch perfekt wiederspiegelt.
24 Mio. Series ausgeliefert (zumindest nach KeplerL2, aber hey, Hills‘ weiß es nach seinem ersten Nutella-Toast am Morgen natürlich besser, Hills weiß sowieso alles besser als jeder), eine völlig aufgeblähte und zugekaufte Xbox-Sparte, und dann noch der 1€-GP (und Shadow Moses ist selbst sogar der 1€ noch zu viel):
Alles, was seit 2013 dem Brand bis heute geschieht, geschieht Spencer und seinen XD-Oberfürsten völlig Recht!
Was dann ab 2026/2027 passiert: na, schauen wir mal.
Shadow ist Safe Z0RN.
Also mich Pc Only Gamer, interessiert es null wie oft Sony sein Produkt verkauf.
Hauptsache ich spiele es in besser an meinem Gerät. =)
Das Ganze Fett mit den neusten Microsoft Updates auf meinem Windows Gaming Pc, bei aktiver GamePass Mitgliedschaft.
Ach, du bist auch PC only gamer?
Sind die PC Seiten alle down oder wie?^^
Nein! Aber will einfach die besten News über Spiderman und Co holen. Damit mein
Microsoft Windows Personal Computer sich schon mal freuen kann. Hihi
Widerlich sowas, bin auch eher PC aber du hast ja nicht mehr alle Latten am Zaun.^^
Windows 11 ist auch so super, nach jedem Update geht was anderes nicht aber lass mich raten, du hast keinerlei Probleme denn du hast Kontakt zum MS-Support?
Haha, das ist schon so schlecht getrollt, dass es Lustig ist.
Der ganze Verlauf unter dem Input von Papa Playstation ist insgesamt ein Trollfest 😀
Wie du noch das Microsoft betonen musst du bist eindeutig ein XD Fan Boy.
Aber sicher doch =)
War klar gibt viele von euch hier.
Lies den Kontext, und versteh ihn. Danke!
Was meinst du wie Egal mir ein Fan Lager ist. Für mich ist diese Gen an Konsolen einfach mies Schieße gewesen. Für mich jetzt.
Weiß noch die series X am Anfang gekauft und das Menü ruckelte ständig. Es war fucking das gleiche wie auf der One Konsole. Die Ps5 war auch übertrieben enttäuschend, als dann Robocop kam mit seinen 40 Fps, ging sie weg und mein Pc kam. Beste Entscheidung für mein Gaming Erlebnis.
Bin tatsächlich hier für playstation News hier. Ist nun mal so, dass die Spiele mich interessieren.
Er halt halt seine passende Antwort bekommen. So einfach.
Dich interessieren die playstation games, zockst aber am PC.
Irgendwie auch sinnbefreit.
Hmmmm. Erklären was daran sinnbefreit ist kannst du also nicht?
Hä! Bitte was daran ist Sinnbefreit? Muss man 5 Geräte haben?
Ganz bestimmt.^^
Uiii auch bei dir zu spät?
Komisch Die sind jetzt alle PC Only seit dem die Xbox Irrelevant geworden ist.
Der gute Hills ist doch hier und wer weiß wer noch alles.
Sind doch auch einige hier versammelt. Die sind zerfressen von Neid und Frust, kann man nichts machen. Die haben nur noch ihren Hass auf Sony und die Playstation.
grünen Männchen*
Mich würde mal interessieren welche schwachmaten das hier sind. Anders kann man diese Typen von XD nicht nennen. Was die für einen Dreck verbreiten geht weit über fanboy hinaus. Da ist schon eine Therapie notwendig.
Ich würde mal stark behaupten das Mobbing ein grosses Thema bei diesen Leuten war. Und von denen wo sie gemobbt worden sind, hatten alle eine Playstation zuhause.
Könnte man denken. War gerade mal dort und habe mir die Kommentare zu der news der playstation Zahlen durchgelesen. Das ist schon
Abartig wie da manche abgehen.
😀
Muss sagen seit GameStop weg ist, kaufe ich auch mehr Digital. War einfach bequem bei denen die Trade Ins, jetzt ist es mir zu viel Aufwand. Gibt leider kein Geschäft in der Nähe.
@Play3
Mir ist aufgefallen, dass die Funktion „Antworten“ nicht immer vorhanden ist.
Das ist toll, freut mich. 🙂
Für mich eine wunderbare Konsolen Generation. Bin mehr als glücklich mit der PS5 ❤️
Freut mich für Sony. Dennoch bleibt ein bitterer Nachgeschmack bei den hauseigenen Gamed bei, die im Kern immer dasselbe sind. Kojima hat ja schon das Problem angesprochen und ich vertretete stets seine Meinung dazu. Sony muss endlich wieder mehr Spielevielfalt anbieten, wie sie es zu PS3-Zeiten getan haben. Etwas nischig darf es auch sein. Ich kaufe seit Jahren keine Exclusives mehr, da sie nur den Massenmarkt mit den immer gleichen Mechaniken bedienen. Bin mal gespannt auf GoY, warte aber die ersten Tests ab. Ist die Ubi-Formel mit dabei, gibt es kein Geld von mir, ganz einfach.
Man könnte ja wieder Double A spiele bringen wie zb Astro Bot. Das letzte Sackboy war klasse, nur ist das kein Spiel für einen Konsolen Release.
Was mir auch fehlt sind Shooter, Arcda Racer oder RPG. Sony besitzt keine Studios um solche Games zu produzieren.
Daher wäre es gut wenn man CD Projekt kauft. Die machen Shooter sowie RPG’s.
Woher kommt eigentlich der Eindruck? Du kannst bist auf wenige Punkte die Sony Titel untereinander nur schwer vergleichen. Klar gibt es einen Fokus auf Thirdperson Perspektiven, damit sind aber nicht alle Spiele gleich oder ähnlich.
Die grossen Titel sind alles Action Adventure in einem anderen Gewand. Wahrscheinlich meint er das
Wahrscheinlich, trotzdem lassen sich Ghost of Tsushima, Spiderman 2 oder ein Horizon schwer vergleichen. Das wäre jetzt so die Kategorie, die sich vielleicht im ersten Moment am ähnlichsten ist, verschiedene Mechaniken, Settings und Schwerpunkte sorgen für ganz andere Erfahrungen. Darüberhinaus gibt es ja noch ein Ratchet and Clank, The last of Us, Returnal, Astro Bot, Sackboy oder GT7. Also so gleich ist das nicht 😀
Spiderman, GoW, TLoU, Horizon, GoY etc. Hat natürlich Unterschiede, ist aber an sich alles gleich. Ob ich nun Kevin oder Günther spiele, springe oder renne, jemanden räche oder rette etc ändert nicht viel.
Klar gibts dann auch noch sowas wie Sackboy oder Returnal, davon darf es aber auch gerne mehr und als grosse IP geben. Aber da traut sich die gesamte Branche recht wenig.
Returnal war richtig stark, hoffentlich wird Sarros ähnlich knackig und liefert Gameplay auf dem Niveau.
Astro Bot ist die einzige Ausnahme, die Sony zu bieten hat, ist aber etwas wenig. Und Sack boy gibt es auf der PS5 nicht.
Richtig! Das meine ich auch.
Das ist doch bei Filmen nicht anders. Ein Action Film bleibt ein Action Film. Und dennoch schaut man sich den 5000 Film an. Weil sie gut unterhalten. Ist bei Spielen ähnlich. Und Story games kann sony prächtig erzählen. Ich freue mich sehr auf GOY. Ich könnte zb. noch 5 teile von uncharted spielen. Weil sie einfach unheimlich Bock gemacht haben und top inszeniert waren.
Ich auf keinen Fall. Spiele lieber Titel wie „Under the Waves“ als den 100. top inszenierten Action Titel von Sony. Die Formel ist immer gleich und führt mit der Zeit zu Ermüdungserscheinungen. Nicht falsch verstehen. Film Industrie ist auch schon lange den Bach untergegangen, weshalb ich lieber Klassiker anschaue, als mein Geld in Netflix und Kinos zu stecken.
Ja, das Problem ist hier aber das die Entwicklung solcher Spiele immer teurer wird, kannst ja selbst nachlesen was so ein Triple A Game mittlerweile kostet und gleichzeitig aber die Preise die letzten Jahre nur 10€ angezogen haben, was jetzt nicht die Welt ist. Daher müssen sie schon Millionen verkaufen um überhaupt wieder die Ausgaben reinzuholen. Weshalb immer emhr auf Nummer Sicher gegangen wird, denn es scheint genügend zu geben die es auch heute noch gerne spielen.
Versteh mich nicht falsch, bin da eher auf deiner Seite aber das andere ist halt die harte Realität und viele fliegen halt auch wenn sie mal was anderes machen auf die schnauze. Das wollen halt die großen nicht Riskieren. Kann Action-Adventure auch nicht mehr sehen, früher sehr gerne gespielt aber da waren die auch noch um die 20h, jetzt haben wir welche die 30-40h gehen und das ist mir dann auch einfach zu wenig Abwechslung, hatte schon meinen GoW: Raganrök kauf bereut, nicht mehr als 6h gespielt und absolut keinen Bock mehr darauf gehabt.
Wahrscheinlich wird trotzdem schön weiter gejammert und weiter alles teurer
Glückwunsch, sehr gute Zahlen.
Vor allem verkauft sich die PS5 auch sehr gut, nicht wie bei Konkurrenz wo die verkäufe um 22% einbrechen.
Die Messlatte ist Nintendo und nicht MS. Das mehr gehen würde sieht man an den Verkäufen von Nintendo.
Ist das ein Scherz Nintendo hat eine neue Gen Gestartet um solche Zahlen zu sehen müsste die PS6 kommen keine 5 Jahre alte Konsole.
Lass ihn, er hat halt augenscheinlich keine Ahnung. Hauptsache auch mal was geschrieben. Eine Neue Konsole mit einer zu vergleichen die 5 Jahre alt ist finde ich schon Peinlich. Er wird es nicht für möglich halten, die Switch 1 verkauft sich auch nicht mehr so gut wie am ersten Tag.
Das hat sony hauptsächlich microsoft zu verdanken weil sie ihre alte xbox sparte quasi beerdigt haben und vielen damit die Kaufentscheidung erleichtert haben
An den vielen exklusives kanns ja nicht liegen
Super Zahlen. Gut zu wissen, dass es der playstation sparte so gut geht und der spiele und Hardware Abverkauf prächtig läuft.
Dieses Jahr kamen aber auch schon krasse Spiele raus. Mein Highlight bisher: Kingdom come 2
Für die Playstation-Sparte noch zusätzlich:
• G&NS Gesamtumsatz 6.34 Mrd. USD (+8%)
• Operating income 1 Mrd. USD (+127%, kein Tippfehler)
Absolut gesunde Zahlen rundum, und dass selbst die Hardware stieg (auch wenn nur um 0.1 Million bzw. ~+4%) ist doch ein wirklich stabiler Trend year-on-year.
Diese 2.3 Millionen Lücke zur PS4 hält sich hartnäckig. Aber da die PS4 Generation kein neues GTA sah, könnte diesbezüglich GTA6 tatsächlich der ausschlaggebende Faktor sein, umrundet von Firsts, selbst noch die PS4 ein- und zu überholen.
Gute Zahlen, alles im Plus, für das sonst eher schwächste aller Quartale ein richtig gutes Ergebnis, Glückwunsch!
„Diese 2.3 Millionen Lücke zur PS4 hält sich hartnäckig. Aber da die PS4 Generation kein neues GTA sah, könnte diesbezüglich GTA6 tatsächlich der ausschlaggebende Faktor sein, umrundet von Firsts, selbst noch die PS4 ein- und zu überholen.“
Kann auch daran gelegen haben, dass die Ps4 damals ein so gnadenloses Kack Produkt war, dass man die Konsole 2fach kaufte, damit das Teil endlich leise wurde.
Ja, ich war tatsächlich so dämlich. wäre schon damals ein fetter Pc drin gewesen.
Danke dir für die detailliertere Beschreibung hier.
✌️
Bitteschön.
Im Übrigen finde ich es löblich, dass Sony zumindest bisher, anders als Microsoft zum Mai, keine Preiserhöhungen an die Kunden weitergereicht hat.
Zumindest bisher, aber immerhin.
Na das liest sich doch sehr gut.
Vor allem legten auch die Software Verkäufe deutlich zu.
Schön dass es so gut läuft in beiden Bereichen.
Wie sieht es im Verhältnis zur PS4 in dieser
Zeit aus?
2 Millionen dahinter.
Danke, sehr stark von Sony
Und der große Kohle Tsunami für Sony steht sogar noch an ! Gut das es Sony und der Marke Playstation so gut geht. Obwohl hier immer wieder der Untergang, vom Untergegang, vom Untergang herauf beschworen wird.
Starke zahlen dafür das keiner mehr Konsolen kauft wie hier in den Kommentaren immer zu lesen ist.
Ja warte erstmal ab.
Unsere Hobby Analysten werden dir schon noch alternative Fakten präsentieren.
So sieht eine noch gesunde Playstation Sparte aus Sony soll sich das gut ansehen.
GTA macht die 100 Millionen voll.
Starke Zahlen und man ist da auf ameinem echten guten Weg. Im Herbst erscheint u.a. noch GoY, nächstes Jahr ist ja ebenso einiges geplant, mal schauen ob man mit Saros, Wolverine und der ein oder anderen weiteren Überraschung rechnen kann…
Dazu eben noch GTA6 als brachialer Vekaufstreiber der dann auch die Pro Verkäufe nich etwas ankurbeln dürfte.
Umso wichtiger wöre jetzt aus der Positionheraus nicht auf dumme Gedanken zu kommen und mit Multi-Releases sich Vieles kaputt zu machen und das völlig unnötig…Klarer Fokus auf (Konsolen)Exklusivität, weitere Deals und Übernahmen und die Sache wird blendend laufen…
Und da soll mal einer erzählen Sony wäre in Trouble und Konsolen wären Out.
Ganz andere Ausgangslage als bei Microsoft.
Und selbst wenn Sony meint Multi zu gehen glaube ich so langsam das das keine großartig negativen Auswirkungen hätte. Zumindest mit einer Gewissen Zeitexklusivität.
Die Marke PlayStation zieht einfach.
Und sobald GTA6 nächstes Jahr kommt werden die Verkäufe nochmals ordentlich steigen!
Das sehe ich ganz anders das kann sich ganz schnell ändern man sieht es doch bei der Konkurrenz.
Sony sollte diesen Weg nicht gehen sowas kann man nicht so schnell rückgängig machen.
Ich meine damit auch eher Zeitliche Exklusivität was Life Service Spiele angeht.
Hätte mich da präziser Ausdrücken müssen.
Komplett Multi sollte Sony lieber nicht gehen.
Geiler shit.
Ich liebte meine ps5 und die Liebe ist noch größer geworden seit der ps5 pro.
stimme ich zu
Bingo 😉
Geht mir auch so 😉