PS5: Konsolenabsatz überschreitet Meilenstein – Spieleverkäufe legen deutlich zu, Digitalanteil aber auch

Die PS5 hat eine neue Auslieferungsmarke überschritten. Mit über 80 Millionen abgesetzten Einheiten weltweit verzeichnet Sony einen starken Start in das Geschäftsjahr 2025. Auch bei der Software wurden Zuwächse gemeldet.

Der Verkauf von Konsolen-Hardware entwickelt sich mit Ausnahme der Switch 2 seit Monaten ziemlich verhalten. Dennoch konnte Sony im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres ein leichtes Wachstum verzeichnen. Auch im Bereich der Spieleverkäufe ging es bergauf.

Anstieg bei PS5-Auslieferungen

Sony hat in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2025 weltweit 2,5 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert. Damit lag der Wert knapp über dem Vorjahreszeitraum, in dem 2,4 Millionen Geräte abgesetzt wurden.

PS5-Verkäufe der vergangenen Quartale:

Q1 FY24: 2,4 Mio.

2,4 Mio. Q2 FY 24: 3,8 Mio.

3,8 Mio. Q3 FY24: 9,5 Mio.

9,5 Mio. Q4 FY 24: 2,8 Mio.

2,8 Mio. Q1 FY25: 2,5 Mio.

Seit der Markteinführung im November 2020 summieren sich die Auslieferungen der PS5 auf insgesamt 80,3 Millionen Einheiten.

Spieleverkauf legt deutlich zu

Parallel zum moderat wachsenden Hardware-Absatz verzeichnete Sony einen spürbaren Anstieg bei den Softwareverkäufen. In den drei Monaten bis Ende Juni 2025 wurden 65,9 Millionen Spiele für PS5 und PS4 abgesetzt. Das entspricht einem Plus von 12,3 Millionen Einheiten gegenüber dem Vorjahresquartal mit 53,6 Millionen verkauften Titeln.

Einen großen Anteil daran hatte Microsoft Gaming. Der Publisher war auf der PlayStation-Hardware in den vergangenen Monaten zeitweilig der führende Publisher, was auch im neusten Geschäftsbericht des Xbox-Unternehmens vermerkt wurde.

Spürbar, allerdings auf einem eher niedrigen Niveau, fiel auch der Zuwachs bei Sonys First-Party-Titeln aus. Zwischen April und Juni 2025 wurden 6,9 Millionen Spiele aus dem eigenen Hause verkauft, 0,9 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum.

Eine Übersicht über die vergangenen Quartale:

Q1 FY24: 53,6 Mio. (6,0 Mio. First-Party)

53,6 Mio. (6,0 Mio. First-Party) Q2 FY24: 77,7 Mio. (5,3 Mio. First-Party)

77,7 Mio. (5,3 Mio. First-Party) Q3 FY24: 95,9 Mio. (11,6 Mio. First-Party)

95,9 Mio. (11,6 Mio. First-Party) Q4 FY24: 76,1 Mio. (5,9 Mio. First-Party)

76,1 Mio. (5,9 Mio. First-Party) Q1 FY25: 65,9 Mio. (6,9 Mio. First Party)

Der Anteil digitaler Vollversionen erhöhte sich auf 83 Prozent, was einem Anstieg um drei Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Disks verschwinden demnach zunehmend.

Das könnte sich in den kommenden Monaten zumindest zeitweilig ändern. Im Oktober wird „Ghost of Yotei“ ins Rennen geschickt. Bei derartigen Spielen greifen Spieler häufig zu einer physischen Edition.

Mehr monatlich aktive User

Ebenfalls angestiegen ist die Zahl der monatlich aktiven Nutzer im PlayStation Network. Zum 30. Juni 2025 zählte das Unternehmen weltweit 123 Millionen aktive Accounts. Das entspricht einem Zuwachs von sieben Millionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Sony hatte für denselben Zeitraum 2024 noch 116 Millionen monatlich aktive Nutzer gemeldet. In den ersten drei Monaten des laufenden Kalenderjahres waren es hingegen 124 Millionen aktive PSN-User.

Monatlich aktive PSN-User der vergangenen Quartale:

Q1 FY24: 116 Mio.

116 Mio. Q2 FY24: 116 Mio.

116 Mio. Q3 FY24: 129 Mio.

129 Mio. Q4 FY24: 124 Mio.

124 Mio. Q1 FY25: 123 Mio.

Es bleibt abzuwarten, wie das Gesamtjahr verlaufen wird. Von April 2024 bis März 2025, also im vorherigen Geschäftsjahr, hatte Sony insgesamt 18,5 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert. Das erfolgreichste Quartal war dabei das dritte mit 9,5 Millionen Exemplaren, typischerweise bedingt durch das Weihnachtsgeschäft.

Über das gesamte Jahr hinweg wurden 303,3 Millionen Spiele für PS4 und PS5 verkauft. Davon entfielen 28,9 Millionen auf Titel aus Sonys eigenem Haus. Der durchschnittliche Digitalanteil an den Verkäufen lag in den zwölf Monaten bei 76 Prozent. Es sind Werte, an denen sich Sony bis Ende des laufenden Geschäftsjahres messen muss.