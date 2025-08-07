Dank PS5: PlayStation-Sparte wächst deutlich – erfolgreichster First-Party-Titel enthüllt

In dieser Woche veröffentlichte Sony den Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal und gab unter anderem bekannt, dass die PS5 weltweit mittlerweile mehr als 80 Millionen Mal ausgeliefert wurde.
Ein genauerer Blick in den Bericht (via GamesIndustry.biz) verdeutlicht, dass der Erfolg der PS5 dazu führte, dass die Zahlen der für das PlayStation-Geschäft verantwortlichen Games & Network Services-Sparte auf breiter Front zulegten. Während der gesamte Sony-Konzern im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2025 eine Steigerung des Betriebsgewinns um 36 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar verzeichnete, legte der Betriebsgewinn der Games & Network Services-Sparte deutlich stärker zu.
So gab Sony bekannt, dass die Games & Network Services-Sparte im abgelaufenen Quartal Umsätze in Höhe von 6,2 Milliarden US-Dollar generierte – ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Betriebsgewinn stieg hingegen um 127 Prozent auf eine Milliarde US-Dollar.
Hard- und Software legten im letzten Quartal zu
Einen nicht zu unterschätzenden Anteil am erfolgreichen Ergebnis hatte wenig überraschend die PS5. So stiegen die Umsätze mit dem Verkauf von Hardware insgesamt um 4,7 Prozent. Auch die ausgelieferten Einheiten der PS5 konnte Sony im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht steigern: von 2,4 Millionen auf 2,5 Millionen.
Die Software-Umsätze erhöhten sich im abgelaufenen Quartal um elf Prozent. Dabei fällt auf, dass der physische Vertrieb von Spielen auch auf den PlayStation-Konsolen zunehmend an Bedeutung verliert.
Denn während Sony die mit physisch verpackten Spielen erzielten Umsätze mit umgerechnet 157 Millionen US-Dollar angibt, entfielen auf digital verkaufte Spiele 1,38 Milliarden US-Dollar – ein Plus von mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Weiter heißt es, dass Dritthersteller-Titel im Jahresvergleich um 22,9 Prozent zulegten, während First-Party-Titel von Sony ein Wachstum von 15 Prozent verzeichneten.
Den Absatz von DLCs und anderen digitalen Extras steigerte Sony um überschaubare 0,6 Prozent. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer im PlayStation-Ökosystem zuletzt von 116 auf 123 Millionen gestiegen ist. Dies entspricht einem Zuwachs von sechs Prozent.
Das ist der erfolgreichste First-Party-Titel
Auf die hauseigenen Titel der PlayStation Studios und deren kommerziellen Erfolg ging Sony im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen ebenfalls ein. Wie der Konzern mitteilte, handelt es sich bei „God of War“ um den bislang erfolgreichsten First-Party-Titel. Insgesamt wurden über 23 Millionen Einheiten auf PS4, PS5 und PC verkauft.
Auf dem zweiten Platz folgt „Horizon: Zero Dawn“ mit 20 Millionen verkauften Spielen. Im Bereich der Software führt Sony das positive Ergebnis der Games & Network Services-Sparte jedoch vor allem auf höhere Verkäufe von Nicht-First-Party-Spielen, DLCs sowie gestiegene Einnahmen aus Netzwerkdiensten zurück.
Auch die für Sony zuletzt günstigen Wechselkurse hätten zu den steigenden Zahlen beigetragen.
Da ich mich bei Sony und der Playstation sehr wohl fühle, freut mich das.
God of War und Horizon übrigens total verdient.
Auch wenn Triple A-Exclusives und Konsolen nicht die einzigen Säulen der Zukunft sein werden, sind sie dennoch sehr wichtige. Vor dem Hintergrund aktueller Mobile-Trends und der nächsten Konsolengeneration eine beruhigende Nachricht.
Ich lad gleich direkt mal Mafia: The Old Country 🙂
God of War ist auch echt gut, ich muss immer och Valhalla nachholen…
Das sind doch mal schöne postive News 🙂
Wenn dem so ist, dann bin ich zufrieden damit, denn Ragnarök wird bei den Exclusives dieser Gen wahrscheinlich auch für mich das Rennen machen. Zuvor war auch schon 2018 nah dran.
80 Millionen sind schon echt stabil. Die PS5 ist aber auch ne richtig geile Konsole!
So sehr es mir das Herz bricht aber leider ist das wohl irgendwann unausweichlich dass die Disk irgendwann komplett an Bedeutung verlieren wird.
Glückwunsch an Sony dass sie so erfolgreich sind mit der PlayStation Sparte.
Auf der einen Seite ist es ok mit den digitalen Verkäufen weil es einfach ökologisch besser ist aber das die digitalen Spiele teurer sind geht gar nicht.
Da wird schon Transport, das kopieren und herstellen einer blueray und Verpackung gespart und trotzdem sind die spiele teurer…
Vergleicht einfach mal selber bei idealo oder ähnlichen Vergleichsseiten, selbst bei Vorbestellungen bekommt man die Spiele physisch unter 70€ währenddessen man für digital 79,99€ zahlt.
Ja das stimmt
Ich setze noch viel auf Disk, aber nur aus dem Grund, dass ich die Spiele verkaufen kann. Ansonsten kommt immer wieder mal was digitales in die Bibliothek, weil es einfach weniger umständlich ist die Spiele zu verwalten. (Disk wechseln nervt schon)
Hey Sony, ich würde einen CD wechsler kaufen xD
Ja genau.
Wie früher den guten alten 6Fach Cd Wechsler.
Wie damals im Auto unter dem Sitz verbaut.
Glaub die meisten kennen das nicht mehr.
Persönlich setze ich auch noch sehr viel auf Disk.
Manchmal überkommt es mich und ich verkaufe einiges.
Ist zwar selten trotzdem möglich.
Ja leider ist das so. Wird wohl auch an dem immer schneller werdenden Internet liegen. Ein Spiel von der Disk zu installieren dauert bei mir mittlerweile länger als es runterzuladen.
Ja das stimmt. 😉
Glasfaser ist schon Mega
gute zahlen. 100 mio. verkaufte PS5 werden wohl möglich. meine release PS5 schnurrt noch wie am ersten tag. bekommt aber schon leichten gelbstich vom rauchen. LoL
portal habe ich auch für schlummer zocken im bett. grins. digital löst auch bei mir immer mehr die disc ab.
Ich dampfe und sie ist sauber 🙂 vielleicht eine Alternative für dich?
Junge rauchen im gaming room geht garnicht und ich bin selber Raucher 😀
oder ist von Ragnarök und Forbidden West die Rede?
Es geht um God of War (2018) und Horizon zero Dawn. So wie es auch im text steht. 😉
Und der letzte Stand von Spiderman 1 lag bei 20 Millionen verkauften EInheiten. Also knapp unter den beiden anderen Spielen. Spiderman wird warscheinlich den dritten Platz belegen oder so.
Im Text kann ja viel stehen. So wie zum Anfang des Jahres, als es noch hieß das sich Horizon Zero Dawn 24,3 Millionen mal verkauft hat.
Oder das die Spiderman Reihe auf 50 Millionen verkaufte Einheiten kommt und Spiderman 1 schon bei über 20 Millionen verkauften Einheiten lag.
Scheinbar ist man sich da nicht ganz einig. 😀
Na die Zahlen können aber nicht stimmen. Anfang des Jahres hieß es doch in einer News, dass Yoshida von den Forbbiden West Zahlen entäuscht sei, weil die Zahlen von Zero Dawn so hoch waren. Da war von 24,3 Millionen Einheiten die Rede. Erst kürzlich berichtete man von 38 Millionen für die gesamte Reihe.
War Spiderman nicht der bestverkaufteste First Party Titel auf der PS4? Also hier passt was nicht.
Wie kein The Last of Us ich bin verwirrt
Bin nicht der größte GoW Fan, hatte aber viel Spaß mit die beiden neuen Teile.
Bin so gespannt was Santa Monica als nächstes ankündigt.