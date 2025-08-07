Dank PS5: PlayStation-Sparte wächst deutlich – erfolgreichster First-Party-Titel enthüllt

Im Geschäftsbericht zum am 30. Juni 2025 zu Ende gegangenen Quartal ging Sony ausführlich auf das Ergebnis der für das PlayStation-Geschäft zuständigen Games & Network Services-Sparte ein. Diese verzeichnete vor allem dank der PS5 ein Wachstum auf breiter Front.

In dieser Woche veröffentlichte Sony den Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal und gab unter anderem bekannt, dass die PS5 weltweit mittlerweile mehr als 80 Millionen Mal ausgeliefert wurde.

Ein genauerer Blick in den Bericht (via GamesIndustry.biz) verdeutlicht, dass der Erfolg der PS5 dazu führte, dass die Zahlen der für das PlayStation-Geschäft verantwortlichen Games & Network Services-Sparte auf breiter Front zulegten. Während der gesamte Sony-Konzern im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2025 eine Steigerung des Betriebsgewinns um 36 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar verzeichnete, legte der Betriebsgewinn der Games & Network Services-Sparte deutlich stärker zu.

So gab Sony bekannt, dass die Games & Network Services-Sparte im abgelaufenen Quartal Umsätze in Höhe von 6,2 Milliarden US-Dollar generierte – ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Betriebsgewinn stieg hingegen um 127 Prozent auf eine Milliarde US-Dollar.

Hard- und Software legten im letzten Quartal zu

Einen nicht zu unterschätzenden Anteil am erfolgreichen Ergebnis hatte wenig überraschend die PS5. So stiegen die Umsätze mit dem Verkauf von Hardware insgesamt um 4,7 Prozent. Auch die ausgelieferten Einheiten der PS5 konnte Sony im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht steigern: von 2,4 Millionen auf 2,5 Millionen.

Die Software-Umsätze erhöhten sich im abgelaufenen Quartal um elf Prozent. Dabei fällt auf, dass der physische Vertrieb von Spielen auch auf den PlayStation-Konsolen zunehmend an Bedeutung verliert.

Denn während Sony die mit physisch verpackten Spielen erzielten Umsätze mit umgerechnet 157 Millionen US-Dollar angibt, entfielen auf digital verkaufte Spiele 1,38 Milliarden US-Dollar – ein Plus von mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Weiter heißt es, dass Dritthersteller-Titel im Jahresvergleich um 22,9 Prozent zulegten, während First-Party-Titel von Sony ein Wachstum von 15 Prozent verzeichneten.

Den Absatz von DLCs und anderen digitalen Extras steigerte Sony um überschaubare 0,6 Prozent. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer im PlayStation-Ökosystem zuletzt von 116 auf 123 Millionen gestiegen ist. Dies entspricht einem Zuwachs von sechs Prozent.

Das ist der erfolgreichste First-Party-Titel

Auf die hauseigenen Titel der PlayStation Studios und deren kommerziellen Erfolg ging Sony im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen ebenfalls ein. Wie der Konzern mitteilte, handelt es sich bei „God of War“ um den bislang erfolgreichsten First-Party-Titel. Insgesamt wurden über 23 Millionen Einheiten auf PS4, PS5 und PC verkauft.

Auf dem zweiten Platz folgt „Horizon: Zero Dawn“ mit 20 Millionen verkauften Spielen. Im Bereich der Software führt Sony das positive Ergebnis der Games & Network Services-Sparte jedoch vor allem auf höhere Verkäufe von Nicht-First-Party-Spielen, DLCs sowie gestiegene Einnahmen aus Netzwerkdiensten zurück.

Auch die für Sony zuletzt günstigen Wechselkurse hätten zu den steigenden Zahlen beigetragen.