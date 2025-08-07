HomeNewsSekiro: Shadows Die Twice

Womöglich könnte in Kürze eine Ankündigung zu „Sekiro: Shadows Die Twice“ erfolgen. Doch nicht etwa zum bekannten Videospiel oder gar einer möglichen Fortsetzung. Stattdessen soll sich eine Anime-Adaption zum FromSoftware-Hit in Arbeit befinden, für die nun eine neue Web-Domain registriert wurde.


07.08.2025 - 18:40 Uhr 2
Sekiro Shadows Die Twice: Ankündigung einer Anime-Adaption in Kürze? Web-Domain befeuert Spekulationen

2019 wandte sich FromSoftware mit „Sekiro: Shadows Die Twice“ erstmals von seiner bekannten Souls-Formel ab und präsentierte ein deutlich aggressiveres Kampfsystem, das weniger von der Ausdauerleiste abhängig ist und fast ausschließlich auf das Parieren von Attacken setzt. Und auch die Rollenspiel-Elemente, vor allem die Entwicklung des Hauptcharakters, wurde deutlich zurückgefahren.

Doch das tat dem Erfolg keinen Abbruch: „Sekiro“ konnte 2019 als Spiel des Jahres ausgezeichnet werden und verkaufte sich bis September 2023 weltweit über 10 Millionen Mal. Und nun könnte es womöglich schon bald Neuigkeiten zum Abenteuer im Sengoku-zeitlichen Japan geben. 

Kadokawa registriert Domain für Sekiro-Anime

Auf neue Inhalte für „Sekiro“ oder gar eine Fortsetzung brauchen Fans aber nicht hoffen: Stattdessen könnte die Ankündigung einer Anime-Adaption bevorstehen. Entsprechende Gerüchte zu einem „Sekiro“-Anime tauchten erstmals im Jahr 2023 auf, doch jetzt werden die Hinweise konkreter.

Wie der Nutzer Vertan im NeoGAF-Forum (via Insider Gaming) bekannt gegeben hat, wurde am 31. Juli 2025 in Japan die Web-Domain sekiro-anime.jp von der Kadokawa Corporation registriert, der Muttergesellschaft von Entwicklerstudio FromSoftware. Zwar gleicht die Registrierung der Internetadresse noch keiner Ankündigung oder Bestätigung, deutet aber darauf hin, dass die Planungen konkreter werden.

Darüber hinaus gibt es weitere Details, die vom bekannten Anime-Leaker Oecuf stammen. Demnach soll sich für die Produktion der Anime-Adaption von „Sekiro“ das noch relativ junge Studio Qzil.la verantwortlich zeichnen, die in der Vergangenheit unter anderem das Opening für die erste Staffel von „Hell’s Paradise“ und das Ende der elften Episode von „Chainsaw Man“ ablieferten.

Da das Studio bislang noch keinen vollständigen Anime produziert hat, geht der Leaker außerdem davon aus, dass der „Sekiro“-Anime zunächst nur wenige Folgen umfassen wird. 

Anime-Adaption von Ghost of Tsushima und FromSofts neuestes Projekt

Neben dem „Sekiro“-Anime befindet sich aber noch eine weitere Anime-Adaption eines bekannten Videospiels in der Mache: Wie auf der CES 2025 Anfang Januar dieses Jahres offiziell bekannt gegeben wurde, arbeiten Aniplex, Crunchyroll und Sony Music an einer Animationsserie zu „Ghost of Tsushima“ mit dem Namen „Ghost of Tsushima: Legends“. Die Premiere soll 2027 exklusiv bei Crunchyroll erfolgen.

Produziert wird die Adaption des Action-Abenteuers von Entwickler Sucker Punch vom Studio Kamikaze Douga, das auch schon an Anime-Serien wie „Sand Land: The Series“ oder auch „Star Wars: Visionen“ arbeiteten. Konkrete Details zu weiteren Beteiligten oder der Handlung wurden bisher aber noch nicht bekannt gegeben.

Und FromSoftware? Nachdem zuletzt das Koop-Spin-off „Elden Ring: Nightreign“ veröffentlicht wurde und das exklusive Switch 2-Spiel „The Duskbloods“ bereits angekündigt wurde, arbeitet das japanische Studio hinter den Kulissen derzeit noch an einem weiteren Projekt mit dem Codenamen „FMC“. Worum es sich dabei handelt, ist allerdings nicht bekannt. Gerüchte gab es bereits zu einem neuen „Armored Core“ und auch zu einem Remaster von „Dark Souls 3“.

Crunch3R
07.08.2025, 20:35 Uhr

Immer her damit, Sekiro ist mein Liebling <3

No-Face
07.08.2025, 22:13 Uhr
Antwort auf Crunch3R

Meins auch 😀 , zusammen mit Armored Core 6. Früher war ich grosser Souls Fan, aber bin mittlerweile satt davon auch, wenn es Fromsofts Parade- Disziplin ist..