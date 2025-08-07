HomeNewsSony Interactive Entertainment

Sony: Live-Service-Strategie nicht reibungslos, aber wie geht es weiter? Finanzchefin äußert sich

Nach mehreren Verzögerungen und Projektstopps im Bereich der Live-Service-Spiele zeigt sich Sony lernbereit. Hält Sony an diesem Modell fest und was sagen die Zahlen? 


07.08.2025 - 13:24 Uhr 0
Nach der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen stellte sich das Sony-Management den Fragen von Investoren. Ein Thema war dabei die Entwicklung im Bereich der Live-Service-Spiele.

CFO Lin Tao räumte ein, dass die Umstellung „nicht ganz reibungslos“ verlaufe. Sie verwies unter anderem auf die Einstellung von “Concord” im vergangenen Jahr sowie die Verschiebung von “Marathon” auf einen späteren Zeitpunkt.

Im Januar wurde bekannt, dass weitere Live-Service-Projekte eingestellt wurden. Betroffen waren Titel, an denen unter anderem Bend Studio und Bluepoint Games gearbeitet hatten. Medienberichten zufolge handelte es sich bei Bluepoint um einen Multiplayer-Ableger der “God of War”-Reihe.

Auch “Fairgame$”, ein Multiplayer-Heist-Spiel, das in Zusammenarbeit mit Haven Studios entsteht, wurde intern verschoben. Derzeit plant Sony eine Veröffentlichung im Jahr 2026, meinte zuletzt der gut vernetzte Journalist Jeff Grubb.

Sony sieht langfristige Fortschritte

Trotz der Rückschläge sieht Lin Tao in der Live-Service-Strategie von PlayStation einen klaren Mehrwert. „Wenn wir die letzten fünf Jahre betrachten: Vor fünf Jahren waren Live-Service-Spiele bei den PlayStation Studios praktisch nicht vorhanden“, erklärte sie (via VGC). Heute würden Titel wie “Helldivers 2”, “MLB The Show”, “Gran Turismo 7” und “Destiny 2” stabil zum Umsatz beitragen.

Im vergangenen Quartal machten Live-Service-Spiele rund 40 Prozent des Umsatzes mit First-Party-Software aus. Für das Gesamtjahr erwartet Sony einen Anteil zwischen 20 und 30 Prozent. Tao erklärte dazu: „In Bezug auf den Wandel läuft es also nicht ganz reibungslos, aber aus langfristiger Perspektive sieht man, wenn man die Entwicklung über fünf Jahre betrachtet, dass sich definitiv etwas verändert hat.“

Sony möchte Prozesse verbessern

Tao räumte ein, dass die internen Abläufe bislang nicht optimal auf die Entwicklung und Pflege von Live-Service-Titeln abgestimmt seien. Künftig wolle man effizienter arbeiten. 

„Natürlich erkennen wir an, dass es noch viele Probleme gibt. Deshalb sollten wir aus Fehlern lernen und sicherstellen, dass wir Live-Service-Inhalte auf eine Weise einführen, bei der es weniger Verschwendung gibt und alles reibungsloser läuft“, so Sonys Finanzchefin abschließend.

Ein positives Beispiel für die Live-Service-Strategie ist der Shooter “Helldivers 2”. Das Spiel, entwickelt von Arrowhead Game Studios, wurde von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht und gilt als kommerzieller Erfolg. Bis Ende 2024 wurden über 15 Millionen zahlende Spieler gezählt.

Und nach einer überraschenden Ankündigung steht gar ein Xbox-Launch bevor:

Sony sieht im Segment der Live-Service-Spiele letztlich weiterhin Wachstumspotenzial. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre sollen genutzt werden, um Prozesse zu optimieren und künftige Titel erfolgreicher zu gestalten. Hier bleibt zu hoffen, dass sich die Situation rund um den Mega-Flop „Concord“ nicht wiederholt. 

