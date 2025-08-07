HomeNewsTekken Tag Tournament 3

Tekken Tag Tournament 3: Director Harada dämpft Hoffnungen und verrät, warum es (noch) nicht kommt

Im Interview mit IGN äußerte sich Serien-Director Katsuhiro Harada zu einem möglichen "Tekken Tag Tournament 3" und hatte für Fans ernüchternde Nachrichten parat. Zudem erklärte er die Gründe für die lange Wartezeit auf einen Nachfolger.


07.08.2025 - 10:32 Uhr 2
Tekken Tag Tournament 3: Director Harada dämpft Hoffnungen und verrät, warum es (noch) nicht kommt

Während die Hauptreihe mit „Tekken 8“ Anfang 2024 in ihre nächste Runde ging, gingen Fans von „Tekken Tag Tournament“ in den vergangenen Jahren weiterhin leer aus.

Seit dem Release von „Tekken Tag Tournament 2“ für PS3 und Xbox 360 sind mittlerweile fast 14 Jahre vergangen, ohne dass ein Nachfolger erschienen ist. Im Interview mit IGN äußerte sich Serien-Director Katsuhiro Harada zur Zukunft von „Tekken Tag Tournament“ und dämpfte die Hoffnungen der Fans auf einen vollwertigen dritten Teil, mit dem seiner Meinung nach auf absehbare Zeit nicht zu rechnen sei.

Statt eine eigenständige Fortsetzung zu veröffentlichen, würde es laut Harada vor allem mit Blick auf die Zielgruppen mehr Sinn ergeben, Tag-Team-Kämpfe künftig als separaten Modus in Haupttitel wie „Tekken 8“ zu integrieren.

Zu komplex für die heutige Zeit?

Weiter erklärte Harada, dass ein neues „Tekken Tag Tournament“ für Gelegenheitsspieler beziehungsweise das Casual-Publikum schlichtweg zu anspruchsvoll wäre, da man mehrere komplexe Charaktere lernen und verstehen müsste, wie sie miteinander funktionieren.

„Als ich ’99 das ursprüngliche Tag Tournament gemacht habe … hatte ja schon jeder Charakter in einem 3D-Fighter im Vergleich zu anderen Spielen so viele Moves, dass man allein für einen einzigen Charakter enorm viel lernen musste“, sagte Harada.

„Und wenn man dann zwei Charaktere kombiniert, war es selbst damals in Tag Tournament 1 schon viel. Zwar galten viele Charaktere damals noch als kompatibel oder hatten Versionen, die unterschiedlich aussahen, aber ähnliche Move-Listen teilten. Doch mit der Weiterentwicklung der Tekken-Reihe wurden die Charaktere immer einzigartiger in ihren Bewegungsrepertoires.“

Eine Entwicklung, die zur Folge hatte, dass die Spieler in späteren „Tekken“-Titeln immer mehr Zeit in das Lernen und Meistern ihres Charakters investieren mussten. Im Fall von „Tekken Tag Tournament“ käme hier nicht nur ein zweiter Charakter hinzu.

„Wenn man dann noch die Kombination der beiden und die Charaktere des Gegners dazunimmt, braucht man einfach enorm viel Wissen, um das Spiel wirklich genießen zu können“, ergänzte Harada.

Verkäufe würden wohl überschaubar ausfallen

Das würde dazu führen, dass vor allem Gelegenheits- und Durchschnittsspieler außen vor bleiben und nur wenig Spaß am Spiel hätten.

„Die Hardcore-Spieler haben das geliebt – zum Beispiel in Tag 2. Aber für den durchschnittlichen Spieler war es sehr schwierig, und es war hart, ein eher lockeres, breiteres Publikum zu erreichen, könnte man sagen“, führte Harada aus und deutete damit indirekt an, dass die zu erwartenden Verkaufszahlen ein neues „Tekken Tag Tournament“ nur schwer rechtfertigen würden.

Vor wenigen Tagen lieferte uns Bandai Namco Games ein Update zur Post-Launch-Unterstützung von „Tekken 8“ und kündigte neben der Rückkehr von Armor King auch einen brandneuen Charakter an.

Startseite Im Forum diskutieren 2 Kommentare

Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Beliebt bei Lesern

PlayStation: Mehr Einzelspieler-Titel und Exklusivität – Ehemaliger Days-Gone-Entwickler mit klarer Ansage an Sony
PlayStation Mehr Einzelspieler-Titel und Exklusivität - Ehemaliger Days-Gone-Entwickler mit klarer Ansage an Sony

Eine Stellenanzeige von Sony ließ kürzlich vermuten, dass der PlayStation-Hersteller künftig eine ähnliche Multiplattform-Strategie wie Microsoft verfolgen könnte - was bei vielen Fans für Unmut sorgte. Und nun hat sich auch ein ehemaliger Mitarbeiter des „Days Gone“-Entwicklers Bend gegen die Idee ausgesprochen und gleichzeitig ein paar Ratschläge für Sony parat.

06.08.2025, 12:24 Uhr 82
DayZ: PS-Plus-Ansturm legt die Server lahm – Publisher meldet sich zu Wort
DayZ PS-Plus-Ansturm legt die Server lahm – Publisher meldet sich zu Wort

Unter den PlayStation Plus Essential-Titeln dieses Monats befand sich auch der Hardcore-Survival-Titel "DayZ". Nachdem die Freischaltung über PS Plus die Server in kürzester Zeit in die Knie zwang, liegt mittlerweile ein offizielles Statement des verantwortlichen Publishers Bohemia Interactive vor.

06.08.2025, 17:15 Uhr 25
Call of Duty Black Ops 7: „Zu groß zum Scheitern“ – Warum Activision keine Angst vor Battlefield 6 hat
Call of Duty Black Ops 7 „Zu groß zum Scheitern“ - Warum Activision keine Angst vor Battlefield 6 hat

Im Herbst dieses Jahres kommt es zum großen Shooter-Showdown zwischen „Battlefield 6“ und „Call of Duty: Black Ops 7“. Und neuesten Berichten zufolge habe Activision zwar den zunehmenden Hype rund um „Battefield 6“ wahrgenommen, mache sich aber keine Sorgen, seine Dominanz zu verlieren.

06.08.2025, 22:04 Uhr 20
PS6 vs. Xbox Next: Microsoft-Plattform mit mehr Leistung? Diesen Grafikkarten sollen die Next-Gen-Konsolen ähneln
PS6 vs. Xbox Next Microsoft-Plattform mit mehr Leistung? Diesen Grafikkarten sollen die Next-Gen-Konsolen ähneln

Neuesten Berichten zufolge könnte die PS6 weniger Leistung als die nächste Xbox bieten - zumindest auf dem Papier. Ein Insider hat die Hardware-Power der Next-Gen-Konsolen nun anhand von erhältlichen Grafikkarten eingeordnet. Doch der PS5-Nachfolger soll angeblich mit mehr Funktionen punkten.

06.08.2025, 18:06 Uhr 35
Starfield: Weitere Verbesserungen bis zum PS5-Launch? Großer Kritikpunkt könnte angegangen werden
Starfield Weitere Verbesserungen bis zum PS5-Launch? Großer Kritikpunkt könnte angegangen werden

Kürzlich wurde berichtet, dass sich die PS5-Version von "Starfield" auf das Jahr 2026 verschiebt. Den Angaben eines Dataminers zufolge könnte Bethesda die zusätzliche Entwicklungszeit nutzen, um an einem großen Kritikpunkt des Sci-Fi-RPGs zu arbeiten.

06.08.2025, 19:19 Uhr 15
Helldivers 2: „Es war alles PlayStation“ – Arrowhead drängte nicht auf den Xbox-Port
Helldivers 2 „Es war alles PlayStation“ - Arrowhead drängte nicht auf den Xbox-Port

„Helldivers 2“ ist der erste PlayStation-Titel, der auch für eine Xbox erscheinen wird. Ein Schritt, der einerseits Zuspruch findet, auf der anderen Seite aber auch für Unmut sorgt. Doch wer bislang dachte, Entwickler Arrowhead sei die treibende Kraft hinter dem Xbox-Port des erfolgreichen Koop-Shooters gewesen, liegt falsch.

06.08.2025, 16:53 Uhr 22
Kommentarregeln
Björn23
07.08.2025, 11:58 Uhr

Also Tekken 8 ist alles andere als komplex. Das ist das einfachste Tekken überhaupt.

EvilBread
07.08.2025, 10:46 Uhr

„Weiter erklärte Harada, dass ein neues „Tekken Tag Tournament“ für Gelegenheitsspieler beziehungsweise das Casual-Publikum schlichtweg zu anspruchsvoll wäre, da man mehrere komplexe Charaktere lernen und verstehen müsste, wie sie miteinander funktionieren.

„Als ich ’99 das ursprüngliche Tag Tournament gemacht habe … hatte ja schon jeder Charakter in einem 3D-Fighter im Vergleich zu anderen Spielen so viele Moves, dass man allein für einen einzigen Charakter enorm viel lernen musste“, sagte Harada.“

Casual Gamer können auch nicht den Sinn und Unterschied verstehen, das ein Fighting Game kurz ist und dafür komplexe Mechaniken hat und ein Action Adventure nunmal das Gegenteil ist. In beiden Genres investiert man Zeit, nur wird die Zeit anders genutzt. Meine Meinung: Wer nicht in der Lage ist, sich mit komplexn Mechaniken auseinanderzusetzen, der ist in diesem Genre fehl am Platz!