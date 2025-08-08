Battlefield 6: Open-Beta bereits von Cheatern überrannt – trotz neuem Anti-Cheat-System

Gestern startete die Open-Beta von „Battlefield 6“ für Spieler mit Early Access, doch der Beginn der Testphase wird bereits überschattet: Cheater verderben den Spielern den Spaß, und das trotz des neuen Anti-Cheat-Systems Javelin.

Der Ansturm auf die Open-Beta von „Battlefield 6“ war riesig: Bereits Tage vor dem Start tummelten sich allein auf Steam zehntausende Spieler, obwohl man sich lediglich durch die Einstellungsmenüs des kommenden Shooters klicken konnte. Und gestern, zum Start des Early Access, füllten sich die Warteschlangen mit hunderttausenden Nutzern.

Darunter aber nicht nur Spieler, die einen ersten Blick auf „Battlefield 6“ werfen und ihren Spaß haben wollten. Stattdessen wurde die Testphase – zumindest auf dem PC – auch schon von zahlreichen Cheatern überschwemmt, die den anderen den Spaß verderben. Und das, obwohl Electronic Arts und die Entwickler mit Javelin ein neues Anti-Cheat-System einführten.

Cheater ruinieren die Battlefield 6-Beta

Den Beweis für die Beta-Betrüger liefern etliche Clips in den sozialen Medien (via Gamerant). Zu sehen sind unter anderem Aimbots, die das Zielen obsolet machen, und Wallhacks, die dafür sorgen, dass gegnerische Spieler gut sichtbar markiert werden – selbst durch Wände hindurch.

Doch die Entwickler sind bereits auf die Cheater-Problematik in der „Battlefield 6“-Beta aufmerksam geworden: Unter einem der Beiträge meldete sich Produzentin Alexia Christofi zu Wort und versicherte, dass man die Betrüger im Visier habe und der betroffene Spieler aus einem der Clips bereits gesperrt worden sei.

Weshalb die Testphase nach nicht einmal einem Tag bereits mit Cheatern überschwemmt wird, bleibt für viele Spieler schleierhaft. Schließlich hatten die Entwickler für „Battlefield 6“ ein neues Anti-Cheat-System namens Javelin eingeführt. Doch einige der Spieler vermuten, dass Javelin zum Start der Open-Beta noch gar nicht oder zumindest noch nicht vollständig aktiviert wurde, sodass die Entwickler weiter Daten sammeln und die Software bis zum Release der Vollversion noch weiter verbessern können.

Kampf gegen Cheater ist ein „ständiges Wettrüsten“

Electronic Arts hatte den Cheatern den Kampf aber schon vor dem Beginn der Open-Beta angesagt: Dass man mit Javelin ein neues Anti-Cheat-System einführen wird, entdeckten einige Nutzer bereits auf der Steam-Seite von „Battlefield 6“. Kurz darauf bestätigte auch VG247, dass der kommende Shooter als erstes Spiel der Reihe den hauseigenen Schutzmechanismus gegen Betrüger direkt zum Launch nutzen wird.

Javelin, das auf dem Kernel-Level und somit auf einer sehr tiefen Ebene des Betriebssystems arbeitet sowie weitreichende Zugriffsrechte besitzt, um effektiv Cheats erkennen zu können, wurde bereits 2022 veröffentlicht. Die Anti-Cheat-Engine kam bereits in „Battlefield 2042“ und anderen EA-Spielen zum Einsatz, hat sich seit dem jedoch stetig weiterentwickelt. „Battlefield 6“ wird somit das erste Spiel sein, dass bereits zum Start durch Javelin geschützt wird.

Doch obwohl die Maßnahmen gegen Betrüger sich verbessern, bleibt es ein „ständiges Wettrüsten“, wie Vince Zampella, verantwortlich für das „Battlefield“-Franchise, kürzlich in einem Interview mit Gaming World Media (via Insider Gaming) verriet: „Das ist eine merkwürdige Sache, denn man will nicht darüber reden, was man tut. Das gibt den Leuten, die versuchen zu betrügen, einen Vorsprung. Es ist eine große Sache in der Gaming-Industrie. Es ist ein ständiges Wettrüsten, in das wir immer viel Mühe stecken, das müsst ihr wissen.“

„Es ist etwas, das wir komplett auslöschen würden, wenn wir könnten, es ist einfach ein Wettrüsten“, so Zampella weiter, der sich außerdem kämpferisch zeigte: „Bis zu unserem Tod werden wir dagegen ankämpfen.“

Während die Open-Beta derzeit nur für Spieler mit Early Access zugänglich ist, dürfen alle anderen ab morgigen Samstag dazu stoßen und bis Montagvormittag spielen. Für kommendes Wochenende (vom 14. bis zum 17. August 2025) ist außerdem eine zweite Testphase angesetzt. Die Vollversion von „Battlefield 6“ soll schließlich am 10. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.