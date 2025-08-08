Battlefield 6: Wird Call of Duty „in Grund und Boden stampfen“ – Doch Ex-Blizzard-Chef sieht einen Vorteil für alle

HomeNewsBattlefield 6

Dieses Jahr heißt es „Battlefield 6“ gegen „Call of Duty: Black Ops 7“ und der ehemalige Blizzard-Chef Mike Ybarra ist sich sicher, den Sieger bereits zu erkennen. Seiner Ansicht nach wird „Battlefield 6“ die Konkurrenz in „Grund und Boden stampfen“. Allerdings sieht er darin auch einen großen Vorteil, von dem am Ende vor allem die Spieler profitieren sollten.


Während Activisions „Call of Duty“-Reihe seine Dominanz im Shooter-Bereich in den letzten Jahren weiter ausbauen konnte – vor allem, nachdem „Battlefield 2042“ enttäuschte und „Warzone“ anfangs große Erfolge erzielte -, fordert Electronic Arts den Platzhirsch im Herbst dieses Jahres mit „Battlefield 6“ erneut heraus.

Und dieses Mal scheinen die Chancen nicht allzu schlecht zu stehen, was unter anderem am großen Interesse an der Open-Beta deutlich wird. Und wenn es nach Mike Ybarra geht, der von 2021 bis Anfang 2024 als Präsident die Geschicke von Blizzard leitete, wird der diesjährige „Call of Duty“-Ableger, nämlich „Black Ops 7“, von „Battlefield  6“ „in Grund und Boden gestampft“ werden.

Call of Duty wird „nicht mehr faul sein“ und „alle werden dadurch bessere Ego-Shooter bekommen“

Die Aussage tätigte Ybarra kürzlich in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X, wie die Kollegen von GamesRadar entdeckt haben. Doch sollte Ybarra mit seiner Prophezeiung richtig liegen, profitieren seiner Meinung nach am Ende nicht nur Electronic Arts und die Entwickler von „Battlefield 6“ davon. Stattdessen sehe er den Vorteil eines solchen Szenarios bei den Spielern.

„Battlefield wird dieses Jahr Call of Duty in Grund und Boden stampfen“, so der ehemalige Blizzard-Chef in seinem X-Beitrag. „Aber der eigentliche Gewinn ist, dass Call of Duty nicht mehr faul sein wird, und wir alle werden dadurch bessere Ego-Shooter bekommen.“

Warum „Battlefield 6“ in diesem Jahr leichtes Spiel mit „Black Ops 7“ haben würde? In einem weiteren Beitrag führte Ybarra an, dass es für „Call of Duty“ schon „seit Jahren den Bach runter“ gehe. Seiner Ansicht nach sei es „ein Chaos“: „Cheating, überladene Benutzeroberfläche und Installation, grelle Farben. Die Leute haben es satt. Zum Glück wird Battlefield sie zum Umdenken zwingen.“

Activision: Call of Duty sei „zu groß zum Scheitern“

Wer den Shooter-Showdown am Ende für sich entscheiden wird, bleibt abzuwarten. Von offizieller Seite aus geben sich beide Parteien selbstsicher – vor allem Activision. Berichten zufolge sei das Management des Publishers fest davon überzeugt, dass „Call of Duty“ einfach „zu groß zum Scheitern“ sei. Zwar habe man „Battlefield 6“ fest im Blick, stufe „Black Ops 7“ aber als „starken“ Titel ein.

Doch auch EA fürchtet den Konkurrenzkampf nicht, wie „Battlefield“-Chef Vince Zampella kürzlich in einem Interview durchklingen ließ. Seiner Meinung nach würden sich beide Spiele sogar „auf unterschiedliche Weise ergänzen“. Doch „Battlefield“ sei „einzigartig“ und biete „Dinge, die niemand anderes wirklich bieten kann.“ Als Beispiel führte er die zerstörbare Umgebung und die Klassensysteme an.

„Battlefield 6“ genießt in jedem Fall einen zeitlichen Vorsprung: Der Shooter wird bereits am 10. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Für „Black Ops 7“ ist hingegen noch kein Release-Termin bekannt – zumindest offiziell. Einem Insider zufolge sei die Veröffentlichung für den 14. November 2025 geplant. Klarheit dürfte die offizielle Enthüllung bringen, die am 19. August im Rahmen der Opening Night Live der Gamescom 2025 erfolgen wird.

Teilzeitzocker83
08.08.2025, 21:14 Uhr

Das, was ich bisher gesehen hab, zeigt auch kein wirklich neues Battlefield. Sieht bisher auch nur aus wir mehr vom alten.

Papa Playstation
08.08.2025, 19:00 Uhr

Seit Black Ops 2 nie mehr ein Call of Duty gekauft. Ist eigentlich immer das gleiche mit anderen Ländern. Bei Battlefield bekommst du wenigstens das Gefühl über, du bist Teil von etwas grösserem.

FURZTROCKEN
08.08.2025, 18:51 Uhr

Sieht man mal wie anspruchslos COD Spieler eigentlich sind. Unterboten lediglich von der jährlich erneuernden FIFA Fraktion.