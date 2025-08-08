Clair Obscur Expedition 33: Enden sollten Spieler vor eine unmögliche Wahl stellen

Die Enden des Rollenspiels „Clair Obscur: Expedition 33“ sind bei den Fans umstritten. Das soll auch so sein, meinte nun der Game Director, der angab, dass er "wirklich traurige Geschichten" mag.

Das von klassischen JRPGs inspirierte „Clair Obscur: Expedition 33“ von Sandfall Interactive erzählt eine emotionale Geschichte, die den Spielern ein ums andere Mal in die Magengrube schlägt. Davon kann auch die Synchronsprecherin Jennifer English ein Lied singen, die angab, bei dem Spiel die „emotional aufwühlendsten“ Szenen ihrer bisherigen Karriere eingesprochen zu haben.

Der Kummer macht auch vor den Enden von „Clair Obscur: Expedition 33“ nicht halt. Der Game Director und Gründer von Sandfall Interactive, Guillaume Broche, gab nun an, dass man die Spieler damit vor eine „unmögliche Wahl“ stellen wollte.

Vorsicht! Dieser Artikel enthält Spoiler zu den Enden von „Clair Obscur: Expedition 33“! Weiterlesen auf eigene Gefahr.

Game Director mag einfach gerne sehr traurige Geschichten

Die Enden von „Clair Obscur: Expedition 33“ werden schon lange in der Community diskutiert. Die Spieler können sich für Verso entscheiden und die Leinwand zerstören, damit aber auch alle Einwohner des Bildes verlieren. Oder aber sie wählen Maelle und lassen sie ihr gewähltes Leben leben, während ihre Familie in der echten Welt an ihrer Trauer zugrunde geht.

Unter den Fans gibt es unterschiedliche Interpretationen und Erklärungsversuche, welche der zwei Enden wohl die beste sei. Dabei ist man sich jedoch einig, dass beide Möglichkeiten absolut niederschmetternd sind.

„Ich mag wirklich traurige Geschichten“, gab der Game Director Guillaume Broche nun in einem Interview mit „Behind The Voice“ an. „Also wusste ich, dass ich nicht wollte, dass ein [Ende] wirklich, wirklich gut ist. So dass man in gewisser Weise bei beiden Vor- und Nachteile hat.“

Broche gibt weiter an, dass beide Enden in etwa gleichzeitig geschrieben wurden. Dass es bei den Epilogen, die nach den jeweiligen Entscheidungen abgespielt werden, keine Dialoge gibt, war ein kreativer Schritt des Teams.

„Die Tatsache, dass es keinen Dialog gibt, lässt auch viel Raum für Interpretationen“, so Broche. „Die Leute können ihre eigenen Vorstellungen auf das Ende projizieren, und ich denke, das ist etwas, das wirklich, wirklich wichtig ist. Aber es ist auch etwas, das wir nur in Spielen machen können, nämlich dem Spieler eine Wahl zu geben, und das war für uns wirklich entscheidend. Es ist im Grunde eine unmögliche Wahl, so kompliziert, es gibt so viele Ebenen von Gut und Böse in beiden Enden.“

Spieler sollten selbst entscheiden können

Aber der Franzose sieht auch etwas Positives in den emotionalen Enden. So sollen die Spieler endlich die Möglichkeit erhalten, „die Dinge selbst in die Hand zu nehmen“. Die Nutzer erhielten die Gelegenheit, selbst zu entscheiden, wie die wie die Geschichte enden soll, eine unmögliche Geschichte, erklärte Guillaume Broche weiter. „Menschen, die durch Trauer und eine Menge anderer Dinge so durcheinander sind, dass sie aus sehr guten Gründen sehr falsche Entscheidungen treffen.“

„Es ist selten in Videospielen, dass man versucht, alle Emotionen durch Schauspiel, Musik und Kameraführung statt durch Dialoge zu vermitteln. Vor allem beim Ende. Ich denke, das war ein sehr mutiger Schritt, der auch völlig schiefgehen hätte können. Ich bin froh, dass es geklappt hat.“

