HomeNewsCronos The New Dawn

Cronos The New Dawn: Tiefe Story-Einblicke und ein rätselhafter Reisender im neuen Dev-Diary

Entwicklerstudio Bloober Team hat ein brandneues und umfangreiches Dev-Diary zu „Cronos: The New Dawn“ veröffentlicht, dass weitere Details zum kommenden Horrorspiel liefert. Im Mittelpunkt steht diesmal die Story des postapokalyptischen Zeitreise-Trips. Dabei wird auch erstmals ein neuer Charakter vorgestellt: der Wächter.


08.08.2025 - 16:00 Uhr 0
Cronos The New Dawn: Tiefe Story-Einblicke und ein rätselhafter Reisender im neuen Dev-Diary

Horror-Fans können sich auf den September freuen: Ende des Monats wird mit „Silent Hill f“ nicht nur der erste neue Teil von Konamis legendärer Horror-Reihe nach mehr als einem Jahrzehnt erscheinen. Anfang September wird Bloober Team, das zuletzt die Neuauflage von „Silent Hill 2“ ablieferte, mit „Cronos: The New Dawn“ nämlich auch ein brandneues Grusel-Abenteuer veröffentlichen.

Dabei versprachen die Verantwortlichen zuletzt nicht weniger als einen „Liebesbrief an den Survival-Horror“. Doch im Vergleich zu Vorbildern wie „Resident Evil“, das laut Bloober eher „abenteuerorientiert“ sei, legt man auch besonders viel Wert auf eine tiefergehende und ernsthaftere Geschichte. Weitere Details zur Story von „Cronos: The New Dawn“ liefert nun ein brandneues Dev-Diary.

Die Reisenden und das Schicksal der Menschheit

In dem über sechs Minuten langen Video (via Gamerant) kommen Produzentin Klaudia Sewera und Lead Narrative Designer sowie Lead Writer Grzegorz Like zu Wort, die so tief wie noch nie in die komplexe Geschichte des Spiels einführen. So sprechen die beiden zunächst über das kataklysmische Ereignis namens „The Change“, das die Menschheit in 1980er Jahren für immer verändert und von Like als „seltsame Krankheit“ beschrieben wird. 

Spieler übernehmen die Rolle einer Reisenden, die für eine mysteriöse Organisation namens „Das Kollektiv“ arbeitet und zurück in das Polen der 80er Jahre reisen muss, um wichtige Personen zu finden, die bei der Katastrophe ums Leben gekommen sind. Dabei sprechen die Entwickler unter anderem darüber, wie die Seelen gerettet werden und was der wahre Zweck der Reisenden ist.

Darüber hinaus wird im Entwickler-Tagebuch auch erstmals ein brandneuer Charakter vorgestellt: der Wächter. Dabei handelt es sich um einen „rätselhaften Reisenden, dessen Präsenz und Philosophie in starkem Kontrast“ zur Protagonistin stehen. Wie Sewera verrät, wird er sich im Verlauf des Spiels um die Ausrüstung kümmern und den Hub verwalten, „in dem die Spieler während des Spiels einen Großteil ihrer Zeit verbringen“. Der Wächter sei allerdings nur einer von „vielen Charakteren“ in „Cronos: The New Dawn“.

Entscheidungsfreiheit bei Erkundung und Extraktionen

Im Rahmen des Dev-Diarys bestätigen die Entwickler außerdem auch noch ein weiteres Mal, dass die Spieler in  „Cronos: The New Dawn“ selbst entscheiden können, welche Menschen sie extrahieren wollen. Die Entscheidungen beeinflussen aber nicht nur die Geschichte des Spiels, die zudem mehrere Enden bieten wird, sondern auch das Gameplay. So können die unterschiedlichen Extraktionen auch verschiedene spielerische Vorteile bieten.

Dass die Entwickler viel Wert auf eine gewisse Entscheidungsfreiheit legen, machte Lead Level Designer Piotr Tylus bereits an anderer Stelle deutlich. Und das betrifft neben den Extraktionen auch die Erkundung: „Es gibt optionale Routen. Die Erkundung spielt in Cronos außerdem eine große Rolle und trägt zum Schwierigkeitsgrad bei“, so Tylus. „Wer nicht erkundet, wird es wahrscheinlich schwer haben, aber das ist eine Herausforderung, die man sich selbst stellt.“

Erscheinen wird „Cronos: The New Dawn“ am 5. September 2025 für die PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 und den PC. Vorbestellungen im PS Store sind bereits möglich. Für die Sony-Konsole wird das Horrorspiel außerdem auch in physischer Form erscheinen, ebenso für die Switch 2 – hier allerdings nur als Game-Key-Karte, die einen Download voraussetzt. 

Startseite Im Forum diskutieren 0 Kommentare

Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Beliebt bei Lesern

PlayStation Studios: Nicht mehr wichtig genug? Multiplattform-Pläne ohne diese Konsole – Gerücht
PlayStation Studios Nicht mehr wichtig genug? Multiplattform-Pläne ohne diese Konsole - Gerücht

In den vergangenen Wochen machten immer wieder Gerüchte die Runde, wonach künftig weitere Titel der PlayStation Studios auch für andere Konsolen erscheinen könnten. Laut der Industrie-Insiderin Millie Amand spielt jedoch eine Plattform in Sonys Überlegungen nur eine untergeordnete Rolle.

07.08.2025, 18:22 Uhr 78
Forza Motorsport: Studioschließung? Entwickler Turn 10 meldet sich zu Wort
Forza Motorsport Studioschließung? Entwickler Turn 10 meldet sich zu Wort

Im Rahmen der jüngsten Entlassungswelle bei Microsoft wurden auch die „Forza Motorsport“-Entwickler von Turn 10 Studios hart getroffen. Die Hälfte der Mitarbeiter bekamen ihre Kündigung. Wie es in Zukunft weitergehen wird? Dazu äußerte sich das Studio jetzt selbst.

08.08.2025, 11:25 Uhr 15
GTA 6: Das erste Spiel mit 100-Dollar-Preisschild? Take-Two-CEO äußert sich
GTA 6 Das erste Spiel mit 100-Dollar-Preisschild? Take-Two-CEO äußert sich

In den vergangenen Wochen brachten mehrere Analysten für den im Mai 2026 erscheinenden Open-World-Blockbuster "GTA 6" einen möglichen Preis von bis zu 100 US-Dollar ins Gespräch. Ein Thema, zu dem sich nun auch Strauß Zelnick, der CEO von Take-Two Interactive, äußerte.

08.08.2025, 10:31 Uhr 24
Hellblade 2 im PS5-Test: Kinoreife Technik, aber auch Gameplay-Schwächen
Hellblade 2 im PS5-Test Kinoreife Technik, aber auch Gameplay-Schwächen

Wunderschön, erschreckend und intensiv: All das trifft auf "Senua's Saga – Hellblade 2" zu. Der Test verrät, wieso Ninja Theorys Island-Abenteuer, trotz aller Probleme, mehr als einen Blick wert ist.

08.08.2025, 09:01 Uhr 24
Battlefield 6: Open-Beta bereits von Cheatern überrannt – trotz neuem Anti-Cheat-System
Battlefield 6 Open-Beta bereits von Cheatern überrannt - trotz neuem Anti-Cheat-System

Gestern startete die Open-Beta von „Battlefield 6“ für Spieler mit Early Access, doch der Beginn der Testphase wird bereits überschattet: Cheater verderben den Spielern den Spaß, und das trotz des neuen Anti-Cheat-Systems Javelin.

08.08.2025, 12:40 Uhr 13
Light of Motiram: Kein Horizon-Klon mehr? Tencent macht nach Sony-Klage einen Rückzieher
Light of Motiram Kein Horizon-Klon mehr? Tencent macht nach Sony-Klage einen Rückzieher

Der Rechtsstreit um „Light of Motiram“ hat sichtbare Konsequenzen: Nach der Urheberrechtsklage von Sony nimmt Tencent offenbar umfassende Änderungen an der Außendarstellung des Spiels vor.

08.08.2025, 11:15 Uhr 14
Kommentarregeln