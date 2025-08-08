Death Stranding 2: Kojima spricht über DLCs und mögliche Verbesserungen durch Updates

HomeNewsDeath Stranding 2

In einem Interview sprach Hideo Kojima über mögliche Verbesserungen, die seine Spiele nach dem Release durch Updates erfahren könnten. Doch was bedeutet das Ganze für die Post-Launch-Unterstützung von "Death Stranding 2: On the Beach"?


08.08.2025 - 18:29 Uhr 1
Ende Juni veröffentlichte Kojima Productions das Open-World-Abenteuer „Death Stranding 2: On The Beach“ exklusiv für die PS5 und lieferte laut Meinung von Spielern und Kritikern eines der besten Spiele des Jahres 2025 ab.

Im Interview mit IndieWire (via GamesRadar) sprach Kojima über die mögliche Post-Launch-Unterstützung des Nachfolgers sowie die allgemeine Möglichkeit, Spiele nach ihrem Release mit DLCs oder Updates spielerisch zu überarbeiten beziehungsweise zu verbessern. Eine Vorgehensweise, der Kojima laut eigenen Angaben mit gemischten Gefühlen gegenübersteht.

Denn auch wenn in Spielen die Möglichkeit besteht, Dinge zu ändern, bedeutet das laut Kojima nicht, dass Entwickler diese Möglichkeit auch nutzen müssen. Wie der erfolgreiche Game-Designer ergänzte, gibt es schlichtweg Aspekte eines Spiels, die seiner Meinung nach nach dem Release nicht mehr überarbeitet werden sollten.

„Es gibt einige Dinge, die man nicht ändern sollte“, meint Kojima. „Zum Beispiel die Geschichte, weil es eine bestimmte Ära gibt, in der diese Geschichte entstanden ist. Solche Teile sollte man nicht verändern.“

Kojima beschreibt seine Arbeitsweise

„Ich möchte nichts verändern, was die Ära beeinträchtigen würde, in der das Spiel ursprünglich erschienen ist“, ergänzte Kojima und wies darauf hin, dass er bei geplanten Änderungen oder Patches für seine Projekte sehr genau überlegt, welche Elemente eines Spiels überarbeiten werden sollten.

Unabhängig davon, ob es sich um kleinere Anpassungen oder größere Gameplay-Änderungen handelt, wie Kojima erklärte: „Die Dinge, von denen ich sagte, dass ich sie ändern werde, sind im Grunde alle Sachen, die mit dem Gameplay zu tun haben“.

Als Beispiel nannte der Designer zusätzliche Barrierefreiheits-Optionen, die dafür sorgen können, dass sich ein Spiel an eine größere Zielgruppe richtet.

„Zum Beispiel: Dieser Gegenstand war nicht besonders leicht zu benutzen. Also mache ich ihn etwas zugänglicher oder vergrößere die Benutzeroberfläche“, erklärte Kojima. „Diese kleinen Teile sind es, die ich ändere.“

Was DLC angeht, ist der „Metal Gear“-Schöpfer weniger sicher, ob er sich darauf einlassen will, da die Möglichkeiten oft endlos sind. „Ich weiß, dass DLC kein angesagtes Thema sind, denn wenn man damit erst einmal anfängt, wird man das Projekt nie fertigstellen“, so Kojima abschließend.

Ob Kojima Productions weitere Verbesserungen oder DLCs zu „Death Stranding 2“ plant, ließ Kojima bislang offen.

Kommentarregeln
Victoy
08.08.2025, 21:30 Uhr

Es wird zeit, über die pc Version zu reden, lieber kojima. Und wenn wir schon dabei sind, sony, wo bleibt die pc Version von astrobot, es ist eine Frechheit, wie lang die braucht.