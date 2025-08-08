Forza Motorsport: Studioschließung? Entwickler Turn 10 meldet sich zu Wort

Im Rahmen der jüngsten Entlassungswelle bei Microsoft wurden auch die „Forza Motorsport“-Entwickler von Turn 10 Studios hart getroffen. Die Hälfte der Mitarbeiter bekamen ihre Kündigung. Wie es in Zukunft weitergehen wird? Dazu äußerte sich das Studio jetzt selbst.

Anfang Juli kam es bei Microsoft bereits zur vierten groß angelegten Entlassungswelle innerhalb der letzten 18 Monate. Betroffen waren rund vier Prozent der weltweiten Belegschaft, was etwa 9.000 Mitarbeitet entspricht – darunter auch die Xbox– und Gaming-Abteilung des Unternehmens.

So kam es zum Aus mehrerer Projekte, darunter auch „Perfect Dark“, dessen Entwicklerstudio The Initiative komplett geschlossen wurde. Besonders hart traf es außerdem Turn 10 Studios, das für die „Forza Motorsport“-Reihe verantwortlich ist. Die Hälfte der Mitarbeiter verlor ihren Job. Wie es für das Studio weitergehen sollte, war unbekannt. Doch eine Schließung scheint nicht zu drohen: In einem neuen Statement äußerte sich Turn 10 nun zur Zukunft.

Forza Motorsport wird weiterhin unterstützt

Wie das Studio in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via Insider Gaming) klarstellte, wird man das aktuelle „Forza Motorsport“ auch weiterhin unterstützen. Dasselbe gilt für Playground Games, die sich um „Forza Horizon 5“ kümmern.

„Wir wissen, dass viele von Ihnen Fragen zur Zukunft des Forza-Franchise haben, und wir schätzen die Unterstützung unserer unglaublichen Community sehr“, beginnen die Entwickler ihr Statement. „Wir möchten den Spielern versichern, dass Turn 10 und Playground Games weiterhin Forza Motorsport und Forza Horizon 5 unterstützen werden.“

Darüber hinaus wurde ein Ausblick auf kommende Inhalte und Updates für „Forza Motorsport“ gewährt. So können sich Spieler des Rennspiels auf neue Autos, Herausforderungen, Rivalen und Touren freuen. Angesetzt ist die nächste Aktualisierung für den 4. September.

Turn 10 als Support-Studio für Forza Horizon?

Damit scheint die Zukunft von „Forza Motorsport“ gesichert zu sein – zumindest für das aktuelle Spiel und auf absehbare Zeit. Doch über die Zukunft der Reihe verloren die Entwickler kein Wort. Somit bleibt fraglich, ob Turn 10 noch einen weiteren Ableger der beliebten Rennspiel-Reihe entwickeln wird.

Womöglich könnte Turn 10 auch zu einem Support-Studio für Playground Games und die „Forza Horizon“-Serie degradiert werden. Das ließ zumindest der ehemalige Turn-10-Mitarbeiter Fred Russell nach den jüngsten Entlassungen im Juli durchblicken: „Turn 10 Studios hat den Forza Motorsport-Bereich geschlossen und das Team existiert nicht mehr. Ein sehr trauriger Tag für eines der besten Autorennspiele.“

Untermauert wurden die Aussagen zudem vom bekannten Insider shinobi602: „Das hätte eigentlich sofort klar sein müssen, als das halbe Studio leergeräumt wurde. Ich würde keine weiteren Forza Motorsport-Spiele mehr erwarten. Das ist einfach traurig.“

„Forza Motorsport“ wurde 2023 für die Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht, hatte jedoch einen schwierigen Start. Während Grafik und Fahrphysik gelobt wurden, gab es Kritik am eintönigen Karrieremodus, dem Fehlen von Inhalten und dem teils fehlerhaften Mehrspieler-Modus.

Währenddessen erlebte „Forza Horizon 5“ mit seinem PS5-Release in diesem Jahr einen zweiten Frühling und verkauft sich nach wie vor hervorragend. Berichten zufolge soll es sich sogar um das bislang erfolgreichste PS5-Spiel des Jahres handeln. Und während sich „Forza Horizon 6“ bereits in der Entwicklung befindet, bleibt somit unklar, ob es jemals ein neues „Forza Motorsport“ geben wird.