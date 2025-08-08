Ghost of Yotei: Neues Gameplay zeigt feuriges Kusarigama und brutale Exekutionen

„Ghost of Yotei“ präsentiert sich in einem neuen Gameplay-Clip, der von Sony über die sozialen Netzwerke veröffentlicht wurde. Der kurze Ausschnitt zeigt Protagonistin Atsu, wie sie es mit einem Kusarigama mit ihren Gegnern aufnimmt und ihnen im wahrsten Sinne des Wortes kräftig einheizt.

Im vergangenen Monat gewähren Sony und Entwickler Sucker Punch im Rahmen einer zwanzigminütigen State of Play erstmals ausführliche Gameplay-Einblicke in „Ghost of Yotei“. Dabei wurden die verschiedenen Mechaniken des kommenden Action-Abenteuers genauer vorgestellt, darunter etwa das Kampfsystem oder die Erkundung.

Und während der Release für die PS5 am 2. Oktober 2025 noch ein wenig auf sich warten lässt, haben die Verantwortlichen jetzt einen neuen Gameplay-Clip zu „Ghost of Yotei“ in den sozialen Medien veröffentlicht, der einen weiteren Einblick erlaubt.

Atsu und die Kusarigama in Aktion

Ursprünglich auch dem offiziellen X-Account von PlayStation veröffentlicht, wurde das kurze Video dort wieder gelöscht, steht aber nach wie vor via Instagram oder aber auf dem Subreddit zu „Ghost of Yotei“ zum Anschauen bereit.

Fast anderthalb Minuten lang ist zu sehen, wie die Protagonistin Atsu in einer verschneiten Landschaft zahlreiche Widersacher bekämpft. Dieses Mal verlässt sie sich jedoch nicht auf ihr Katana, sondern nutzt stattdessen eine Kusarigama. Die Kettensichel ist, neben Speer, Odachi und Doppel-Katana, eine der vier neuen Waffengattungen.

Die traditionelle japanische Waffe besteht aus einer Sichel, einer daran befestigten Kette und einem Metallgewicht am Ende der Kette. Dadurch lässt sie sich vielseitig einsetzen, sowohl im Nah- als auch im Fernkampf. Das stellt Atsu im Gameplay-Schnipsel auch eindrucksvoll unter Beweis: Sie zieht ihre Feinde aus der Ferne heran, um sie dann mit einem brutalen Finisher auszuschalten. Zudem lässt sich die Waffe dank einer speziellen Fähigkeit auch in Brand setzen.

Waffentypen ersetzen die Kampfhaltungen

Wie Entwickler Sucker Punch im vergangenen Monat erklärte, dienen die neuen Waffengattungen aber nicht nur dazu, um spielerisch mehr Abwechslung zu bieten. Stattdessen hat man sich auch dazu entschieden, durch die neuen Waffen die aus „Ghost of Tsushima“ bekannten Kampfhaltungen zu ersetzen.

Während Jin im Vorgänger noch flexibel zwischen der Stein-, Wasser-, Wind- und Mond-Haltung wechseln konnte, nutzt Atsu die verschiedenen Waffentypen, um besonders effektiv gegen bestimmte Gegner agieren zu können. „Es ist wirklich tiefgründig! Wir haben das bisherige Haltungssystem durch verschiedene Waffen ersetzt – tatsächlich haben wir eine fünfte [Waffe] hinzugefügt – und diese Waffen sind mehr als nur ein einfacher visueller Ersatz“, erklärte Creative Director Nate Fox.

Neben den Nahkampfwaffen kann Atsu aber auch auf Pfeil und Bogen sowie auf Schusswaffen zurückgreifen. Letztere sind ebenfalls eine Neuerung von „Ghost of Yotei“, dadurch bedingt, dass die Handlung 300 Jahre nach dem ersten Spiel angesiedelt ist. Doch die Klingen bleiben das Herzstück des Spies, wie Fox deutlich machte: „Schusswaffen spielen eine Rolle und sind unglaublich tödlich, wenn sie zur richtigen Zeit eingesetzt werden, aber es ist keine Gun Kata, bei der die Schusswaffe die Nahkampfwaffe ist. Klingen sind das Herzstück der Fantasie.“