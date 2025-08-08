Gran Turismo 7: Ein Paradies für Autoliebhaber – Offizielle Seite für Fahrzeugliste gestartet

In dieser Woche überraschte Polyphony Digital die Spieler von "Gran Turismo 7" erneut. Dieses Mal kommen vor allem Autoliebhaber auf ihre Kosten und dürfen sich über eine Erweiterung der offiziellen Website freuen.

Auch mehr als dreieinhalb Jahre nach dem ursprünglichen Release für PS5 und PS4 unterstützen die Entwickler von Polyphony Digital das Rennspiel „Gran Turismo 7“ weiterhin und sind dabei auch für Überraschungen gut.

So erweiterte das Studio die offizielle „Gran Turismo“-Website um eine neue Sektion, die sich vor allem an Liebhaber von Autos richtet. Die besagte Sektion bietet nicht nur eine Übersicht über die mehr als 500 Fahrzeuge, die in „Gran Turismo 7“ vertreten sind, sondern enthält zu jedem Fahrzeug auch eine Galerie, die sich mit einem simplen Klick aufrufen lässt und mehrere Bilder des jeweiligen Autos zeigt.

Darüber hinaus finden sich dort auch Angaben wie Leistung, Gewicht und weitere technische Details der Fahrzeuge. Hinzu kommt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Statistiken in einer übersichtlichen Tabelle miteinander zu vergleichen.

Wer neugierig geworden sein sollte, kann sich die neue Website hier anschauen.

Neben dem offiziellen Webauftritt der Reihe erweiterte Polyphony Digital kürzlich auch „Gran Turismo 7“. Mit dem Update 1.61 hielten Ende Juli mit dem Honda N-ONE RS ‘22, dem NISMO R34 GT-R Z-tune ‘05 und dem Nissan Qashqai Tekna 190 2WD e-Power ‘22 drei neue Fahrzeuge Einzug ins Spiel.

Zu den weiteren neuen Inhalten gehört eine weitere Strecke für den KI-Renn-Agenten „Gran Turismo Sophy“. Ab sofort haben Spieler auf der PS5 die Möglichkeit, auf dem High-Speed-Ring gegen die Renn-KI anzutreten.

Neue Inhalte im Café, Scapes und Museum rundeten das Update 1.61 ab.

„Gran Turismo 7“ erschien im März 2022 für PS5 und PS4. Unbestätigten Berichten zufolge arbeitete Polyphony Digital zwischenzeitlich zudem an einer Umsetzung für den PC. Allerdings sollen sich Sony Interactive Entertainment und das Studio dazu entschieden haben, die Entwicklung der PC-Version einzustellen, um sich auf die Zukunft der Reihe und weitere Updates für die PlayStation-Fassungen zu konzentrieren.

Bereits im März 2023 gab Polyphony Digital bekannt, mit den Arbeiten an einem neuen Projekt begonnen zu haben. Ob es sich dabei wie von der Community spekuliert um „Gran Turismo 8“ handelt, verriet das Studio bislang nicht.