In dieser Woche überraschte Polyphony Digital die Spieler von "Gran Turismo 7" erneut. Dieses Mal kommen vor allem Autoliebhaber auf ihre Kosten und dürfen sich über eine Erweiterung der offiziellen Website freuen.


08.08.2025 - 17:32 Uhr 6
Gran Turismo 7: Ein Paradies für Autoliebhaber – Offizielle Seite für Fahrzeugliste gestartet

Auch mehr als dreieinhalb Jahre nach dem ursprünglichen Release für PS5 und PS4 unterstützen die Entwickler von Polyphony Digital das Rennspiel „Gran Turismo 7“ weiterhin und sind dabei auch für Überraschungen gut.

So erweiterte das Studio die offizielle „Gran Turismo“-Website um eine neue Sektion, die sich vor allem an Liebhaber von Autos richtet. Die besagte Sektion bietet nicht nur eine Übersicht über die mehr als 500 Fahrzeuge, die in „Gran Turismo 7“ vertreten sind, sondern enthält zu jedem Fahrzeug auch eine Galerie, die sich mit einem simplen Klick aufrufen lässt und mehrere Bilder des jeweiligen Autos zeigt.

Darüber hinaus finden sich dort auch Angaben wie Leistung, Gewicht und weitere technische Details der Fahrzeuge. Hinzu kommt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Statistiken in einer übersichtlichen Tabelle miteinander zu vergleichen.

Wer neugierig geworden sein sollte, kann sich die neue Website hier anschauen.

Update 1.61 mit neuen Inhalten und Verbesserungen steht bereit

Neben dem offiziellen Webauftritt der Reihe erweiterte Polyphony Digital kürzlich auch „Gran Turismo 7“. Mit dem Update 1.61 hielten Ende Juli mit dem Honda N-ONE RS ‘22, dem NISMO R34 GT-R Z-tune ‘05 und dem Nissan Qashqai Tekna 190 2WD e-Power ‘22 drei neue Fahrzeuge Einzug ins Spiel.

Zu den weiteren neuen Inhalten gehört eine weitere Strecke für den KI-Renn-Agenten „Gran Turismo Sophy“. Ab sofort haben Spieler auf der PS5 die Möglichkeit, auf dem High-Speed-Ring gegen die Renn-KI anzutreten.

Neue Inhalte im Café, Scapes und Museum rundeten das Update 1.61 ab.

„Gran Turismo 7“ erschien im März 2022 für PS5 und PS4. Unbestätigten Berichten zufolge arbeitete Polyphony Digital zwischenzeitlich zudem an einer Umsetzung für den PC. Allerdings sollen sich Sony Interactive Entertainment und das Studio dazu entschieden haben, die Entwicklung der PC-Version einzustellen, um sich auf die Zukunft der Reihe und weitere Updates für die PlayStation-Fassungen zu konzentrieren.

Bereits im März 2023 gab Polyphony Digital bekannt, mit den Arbeiten an einem neuen Projekt begonnen zu haben. Ob es sich dabei wie von der Community spekuliert um „Gran Turismo 8“ handelt, verriet das Studio bislang nicht.

Game-art
08.08.2025, 20:45 Uhr

GT 7 ist großartig, aber ich hätte gern mehr neuere attraktive Modelle.

Dunderklumpen
08.08.2025, 20:07 Uhr

Nach gefahrenen 172000 km und knapp 540h Spielzeit macht es mir immernoch sehr viel Spaß. 🙂

Plastik Gitarre
08.08.2025, 19:04 Uhr

habe nach 3 jahren pause auch wieder zurück gefunden. die chillischoten rennen machen mich einfach fertig. ^^ wirklich erstaunlich GT7 ist irgendwie überhaupt nicht gealtert es ist immernoch state of the art. an automobil ästhetik nicht zu überbieten.

Eik86NO1
08.08.2025, 18:25 Uhr

Toller Service, das Spiel ist absolute Liebe fürs Automobil. Leider kommt der Ingame Content nur sehr schleppend in die Gänge, aber mittlerweile hat man zum Glück mit den Wöchentlichen Herausforderungen zumindest immer 5 Rennen pro Woche die man absolvieren kann.

Habe das Spiel zum Release ca. 400h gespielt dann aufgrund von Content Mangel fast 2 Jahre nicht gespielt und bin jetzt zurückgekehrt, was sich sehr gelohnt hat, kann jedem empfehlen sich das Spiel nochmal anzugucken falls ihr es auch mal „beiseite“ gelegt haben solltet.

logan1509
08.08.2025, 18:32 Uhr
Antwort auf Eik86NO1

Geht mir genauso, hab mittlerweile 350 Stunden auf der Uhr und zwischendurch gab’s mal eine Pause, aber jetzt bin ich wieder voll dabei.

MisterPlayStation
08.08.2025, 17:47 Uhr

Feine Sache.

GT 7 ist mein Lieblings-Rennspiel.
Danach kommt Forza Horizon 5.

Mit den beiden games ist für mich persönlich alles abgedeckt was ich in dem Genre brauche.