GTA 6: Das erste Spiel mit 100-Dollar-Preisschild? Take-Two-CEO äußert sich

In den vergangenen Wochen brachten mehrere Analysten für den im Mai 2026 erscheinenden Open-World-Blockbuster "GTA 6" einen möglichen Preis von bis zu 100 US-Dollar ins Gespräch. Ein Thema, zu dem sich nun auch Strauß Zelnick, der CEO von Take-Two Interactive, äußerte.

Nachdem sich mit Nintendo vor wenigen Monaten der erste führende Publisher dazu entschied, die Preise für große Triple-A-Titel auf 79,99 Euro (digital) beziehungsweise 89,99 Euro (physisch) anzuheben, kam natürlich schnell die Frage auf, welcher Publisher als nächstes folgen würde.

Ein Blockbuster, der in der Vergangenheit immer wieder mit einem möglicherweise höheren Preis in Verbindung gebracht wurde, ist Rockstar Games‘ „GTA 6“. Mehrere führende Analysten, darunter Wedbush Morgans Michael Pachter, gingen sogar von einem Preis in Höhe von 100 US-Dollar aus.

Nachdem sich kürzlich die Marktforscher von Alinea Analytics zu den Gerüchten um den Preis äußerten und drei Gründe nannten, die gegen den 100-US-Dollar-Preis sprechen, kommentierte nun auch Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, die Spekulationen um den Preis von „GTA 6“.

Rockstar Games übernimmt die Preisankündigung

Die wichtigste Information vorweg: Wie viel „GTA 6“ letztendlich kosten wird, verriet Zelnick leider nicht. Er wies lediglich darauf hin, dass Rockstar Games die Preisankündigung zu gegebener Zeit selbst vornehmen wird.

Statt konkrete Angaben zum Preis zu machen, hob Zelnick im Interview mit Variety den Gegenwert hervor, den „GTA 6“ den Spielern bieten werde.

„Unser Ziel ist es stets, mehr Wert zu liefern, als wir berechnen. Daher haben wir schon immer variable Preise im Unternehmen gehabt“, sagte Zelnick.

„Wie Sie wissen, verfolgt die Branche in der Regel den Ansatz, ein Spiel zunächst zu einem Premiumpreis zu veröffentlichen – manchmal mit Special Editions – und den Preis im Laufe der Zeit zu senken, um die Gesamtgröße des Marktes zu vergrößern. Wir machen exakt dasselbe“, erklärte der CEO weiter.

„Ich denke, wahrscheinlich mehr als die meisten anderen legen wir großen Wert darauf, sicherzustellen, dass das Erlebnis großartig ist. Nicht nur, weil das Spiel selbst großartig ist, sondern auch, weil die Verbraucher einen fairen Preis dafür bezahlt haben.“

Die teuerste Videospielproduktion aller Zeiten?

Ein weiteres Thema, über das Analysten zuletzt mehrfach sprachen, sind die Entwicklungskosten von „GTA 6“. Michael Pachter sprach in der vergangenen Woche beispielsweise davon, dass das Budget inklusive der Marketingkosten bei 1,5 Milliarden US-Dollar liegen dürfte.

Auch andere Marktforscher halten ein Budget von ein bis zwei Milliarden US-Dollar für realistisch. Da „GTA 6“ auch im Bereich der Verkaufszahlen neue Maßstäbe setzen soll, dürften Rockstar Games und Take-Two Interactive die Kosten jedoch schnell wieder einspielen.

„GTA 6“ erscheint am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Der PC wird zu eine späteren Zeitpunkt versorgt.