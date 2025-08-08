GTA 6: Das erste Spiel mit 100-Dollar-Preisschild? Take-Two-CEO äußert sich

Nachdem sich mit Nintendo vor wenigen Monaten der erste führende Publisher dazu entschied, die Preise für große Triple-A-Titel auf 79,99 Euro (digital) beziehungsweise 89,99 Euro (physisch) anzuheben, kam natürlich schnell die Frage auf, welcher Publisher als nächstes folgen würde.
Ein Blockbuster, der in der Vergangenheit immer wieder mit einem möglicherweise höheren Preis in Verbindung gebracht wurde, ist Rockstar Games‘ „GTA 6“. Mehrere führende Analysten, darunter Wedbush Morgans Michael Pachter, gingen sogar von einem Preis in Höhe von 100 US-Dollar aus.
Nachdem sich kürzlich die Marktforscher von Alinea Analytics zu den Gerüchten um den Preis äußerten und drei Gründe nannten, die gegen den 100-US-Dollar-Preis sprechen, kommentierte nun auch Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, die Spekulationen um den Preis von „GTA 6“.
Rockstar Games übernimmt die Preisankündigung
Die wichtigste Information vorweg: Wie viel „GTA 6“ letztendlich kosten wird, verriet Zelnick leider nicht. Er wies lediglich darauf hin, dass Rockstar Games die Preisankündigung zu gegebener Zeit selbst vornehmen wird.
Statt konkrete Angaben zum Preis zu machen, hob Zelnick im Interview mit Variety den Gegenwert hervor, den „GTA 6“ den Spielern bieten werde.
„Unser Ziel ist es stets, mehr Wert zu liefern, als wir berechnen. Daher haben wir schon immer variable Preise im Unternehmen gehabt“, sagte Zelnick.
„Wie Sie wissen, verfolgt die Branche in der Regel den Ansatz, ein Spiel zunächst zu einem Premiumpreis zu veröffentlichen – manchmal mit Special Editions – und den Preis im Laufe der Zeit zu senken, um die Gesamtgröße des Marktes zu vergrößern. Wir machen exakt dasselbe“, erklärte der CEO weiter.
„Ich denke, wahrscheinlich mehr als die meisten anderen legen wir großen Wert darauf, sicherzustellen, dass das Erlebnis großartig ist. Nicht nur, weil das Spiel selbst großartig ist, sondern auch, weil die Verbraucher einen fairen Preis dafür bezahlt haben.“
Die teuerste Videospielproduktion aller Zeiten?
Ein weiteres Thema, über das Analysten zuletzt mehrfach sprachen, sind die Entwicklungskosten von „GTA 6“. Michael Pachter sprach in der vergangenen Woche beispielsweise davon, dass das Budget inklusive der Marketingkosten bei 1,5 Milliarden US-Dollar liegen dürfte.
Auch andere Marktforscher halten ein Budget von ein bis zwei Milliarden US-Dollar für realistisch. Da „GTA 6“ auch im Bereich der Verkaufszahlen neue Maßstäbe setzen soll, dürften Rockstar Games und Take-Two Interactive die Kosten jedoch schnell wieder einspielen.
„GTA 6“ erscheint am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Der PC wird zu eine späteren Zeitpunkt versorgt.
ich würde vielleicht auch 100-120 euro bezahlen wenn ALLE upgrades, dlcs und übergreifende konsolen versionen mit inbegriffen sind.
da take two aber ein geierhals verein geworden ist kann ich mir gut vorstellen das die standard version bei 90-100 euro liegt und dann nochmal die hand aufgehalten wird bei einer ps6 version.
auch ein gta online 2 wird bestimmt extra vermarktet und mit absurden ingame preisen bestückt.
wenn der preis höher als normal ist gibt es keine ausrede mehr für eine fehlende deutsche sprachausgabe oder einen fehlenden 60fps modus.
Was für einen Mehrwert hat diese Meldung? genau keine.
Die News sind keine news.
Jede Woche eine Meldung zum Preis und man ist immer noch nicht schlauer. Ich glaube es bleibt einfach bei 80.
Dieses Gerücht um den Preis hält sich ja so hartnäckig, das ich langsam glaube das es stimmt. Wie hier schon einer geschrieben hat das die selbst mit 50€ ordentlich Gewinn machen würden. Das wird sowieso jegliche Rekorde brechen! Ich denke nach 1-2 Tagen haben die vermutlich die immensen Produktionskosten wieder drin! Einfach nur Wahnsinn was das Spiel für ein Image hat.
nie im leben!!! zahle ich mehr als 70 euro. behaltet euren scheiß. ich kauf es gebraucht.
Also ich bezahle dafür auch 150-200…selbst wenn es nur die Basis Version ist. Aus dem ganz einfachen Grund weil es die nächsten 10 Jahre sicher kein neues GTA geben wird…und weil es ein Brett werden wird, wie wir es bisher noch nicht erlebt haben. Allein der Gameplay Bereich wird neue Maßstäbe setzen…und man wird sehen was man aus ner Konsole alles so raus holen kann. GTA ist und bleibt einfach King…und das auch zu Recht!
Auf solche Menschen wie dich, warten die nur ^^. Ist noch nicht mal böse gemeint ;).
Dann kaufst du es vermutlich aber auch mehrmals. Die ps5 / Xboxsx Version wird die sein die am schlechtesten laufen wird. Rockstar macht es Mal wieder clever und wird 3 Gens damit befeuern.
Bei der hohen Nachfrage halte ich 100 Euro für absolut angemessen und wirtschaftlich nicht sonderlich mutig ^^ Da geht vermutlich sehr viel mehr
Bei den Verkaufszahlen die sie mit dem Spiel erreichen werden, könnten die das Spiel auch für 50 Euro verkaufen und würden trotzdem Gewinn erzielen……
Frage nicht beantwortet kostet es jetzt 100 euro oder nicht ?
Weiß man ja noch nicht genau.
Aber auf 80-100 Euro solltest du dich für die Basisversion einstellen.
Die Umitmate Editions mit digitalem Müll und vorab Zugang von Ubisoft und EA, haben doch schon längst 100€ und mehr gekostet. Wäre doch nichts neues mehr.
Geht eher um die basic
Eben.
NBA 2K 25 irgendwas Edition kostet 150 Euro und wird gekauft ohne Ende.
Die Preise sind ja keine Neuheit.
Egal was es kostet, ich kaufs sowieso.
Aber es wird bestimmt nochmal verschoben. Ende 2026 oder sogar erst 2027 wirds dann werden.
Echt? Sogar wenn es nur einen 30 FPS Modus bieten sollte? Denke das wird auch so sein und 30 FPS tue ich mir nicht mehr in 2025 an. Gerade nicht wenn das Spiel safe 100€ oder mehr kostet. Bin aber auch kein GTA Fan.
Auf der PS5 Pro könnte es auch einen 40fps Modus geben.
An 60fps glaub ich auch nicht.
Aber ja, selbst mit nur 30fps würde ich dieses game auf keinen Fall auslassen.
Ja, stimmt 40fps auf der Pro hatte ich auch schon gehört aber habe ich nicht und für GTA kauf ich mir sicher auch keine. 😉 Hab aber auch noch nie im 40fps Modus gespielt und daher kann ich auch nicht sagen ob es wirklich besser als 30fps ist.
Warte dann auf die PC Version, bin einer der wenigen denen GTA relativ egal ist. Werde irgendwann mal die Story spielen und das war es.