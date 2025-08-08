Hellblade 2 im PS5-Test: Kinoreife Technik, aber auch Gameplay-Schwächen

Wunderschön, erschreckend und intensiv: All das trifft auf "Senua's Saga – Hellblade 2" zu. Der Test verrät, wieso Ninja Theorys Island-Abenteuer, trotz aller Probleme, mehr als einen Blick wert ist.

„Senua’s Saga: Hellblade 2“ erschien ursprünglich im Mai 2024 für Xbox Series S/X, Windows und Steam. Gut ein Jahr später endet die Exklusivität und Ninja Theorys finsteres Action-Abenteuer kommt in der „Enhanced“-Version auch für PS5 auf den Markt. Am eigentlichen Spiel ändert sich nur wenig. Wir erklären euch, welche Neuerungen die Umsetzung mit sich bringt und ob „Hellblade 2“ auch auf PS5 ein wahrer Augen- und Ohrenschmaus ist.

Die Stimmen in Senuas Kopf

Die erste Frage, die sich viele wahrscheinlich stellen: Brauchen wir Kenntnisse über den ersten Teil „Hellblade: Senua’s Sacrifice“? Dieser erschien zwar 2018 auch für PlayStation 4, lief aber vielerorts unter dem Radar. „Hellblade 2“ startet mit einem ausführlichen Rückblick, der die Geschichte wie in einem düsteren Märchen noch einmal erzählt. Das genügt, um die Zusammenhänge zu verstehen, aber nicht, um eine emotionale Verbindung zu Senua und ihrem Leidensweg aufzubauen. Eine Kompromisslösung, aber nicht mehr!

Schließlich sind Ninja Theorys „Hellblade“-Teile besondere Spiele. Sie sind eher schwere Kost, thematisieren und stellen Psychosen und Ängste dar. Im Idealfall spielt ihr auch „Hellblade 2“ mit Kopfhörern. Nur dann hört ihr, was in Senuas Kopf wirklich geschieht und wie die Furien, aber auch ihr Vater sie weiterhin verfolgen.

Mal ermutigend, mal voller Zweifel: diese inneren Stimmen sind nicht nur Teil ihrer psychischen Verfassung, sondern auch ein zentrales erzählerisches Element. Im Vergleich zum Vorgänger ist der Grundtenor zwar ein wenig hoffnungsvoller, trotzdem ist die Atmosphäre düster und bedrohlich.

Spielzeit und Szenario

Schauplatz ist dabei das sagenhafte Island des zehnten Jahrhunderts. Die Geschichte schließt an die Geschehnisse des Vorgängers an und stellt Senua in den Mittelpunkt. Sie ist zunächst auf Rache aus und will zunächst die Sklavenhändler einen Kopf kürzer machen. Zu diesem Zweck liefert sie sich ihnen selbst aus und findet schließlich, nach einem dramatischen Schiffbruch und einer tollen Einstiegssequenz, ihren Moment der Genugtuung

Was danach geschieht, möchten wir aus Spoiler-Gründen nicht verraten. Allerdings muss Senua schnell feststellen, dass es noch weitaus größeres Übel auf dieser Welt gibt als Wikinger und Sklavenhänder. Wichtig: „Senua’s Saga: Hellblade 2“ ist mit einer Spielzeit von acht bis zehn Stunden sogar noch einen Tick kürzer als sein Vorgänger.

Der Wiederspielwert ist aufgrund der vier Schwierigkeitsgrade und des optionalen, nach dem ersten Beenden der Kampagne aktivierten „Dunkle Fäulnis“-Hardcore-Modus zwar gegeben, aber so richtig wirkt ein Story-Spiel dann doch nur beim ersten Mal.

Technisches Meisterwerk

„Hellblade 2“ ist ein Abenteuer, das den Fokus konsequent auf Storytelling legt, ganz wie sein Vorgänger. Entwickler Ninja Theory schöpft die technischen Möglichkeiten der Unreal Engine 5 voll aus und erschafft so eindrucksvolle Szenen, markante Figuren und erinnerungswürdigen Momente.

Im Mittelpunkt steht dabei Senua selbst. Alle anderen Figuren bleiben vergleichsweise blass. Durch Nahaufnahmen ihres Gesichts rückt das Spiel ihre Gedanken- und Gefühlswelt intensiv in den Vordergrund. Selten wurden echte Schauspieler derart detailliert und nuanciert in ein Videospiel eingebettet. Jede kleinste Regung, ein angedeutetes Lächeln, ein Zucken der Lippen, ist spürbar, vor allem aber sichtbar und macht Senua ungemein greifbar.

Nicht zu vergessen: die Spielwelt selbst. Das Island des 10. Jahrhunderts ist gleichermaßen schön wie erschreckend. Ninja Theory verbindet raue Küsten und bezaubernden Landschaften mit surrealen Momenten, in denen man nie ganz sicher ist, ob sich das Geschehen in Senuas Kopf abspielt oder man in eine düstere Mythologie abdriftet. Fantastische und horroreske Elemente durchziehen das Spiel und erzeugen eine unheimlich faszinierende Stimmung. Die Kämpfe hingegen sind kompromisslos brutal, blutig und hart geschnitten. Jedes Gefecht wirkt wie ein Kampf auf Leben und Tod, passend zur harschen Welt des Nordens.

Die für PlayStation 5 erscheinende „Enhanced“-Edition bietet dazu vielfältige Anpassungsmöglichkeiten wie etwa den Performance-Modus für ein flüssigeres Spielerlebnis sowie erweiterte Foto-Optionen.

Kämpfe – wuchtig, aber ohne Tiefe

Reduziert man „Senua’s Saga: Hellblade 2“ allein auf sein Gameplay, bleibt ein solides, aber recht simples Gerüst. Es basiert im Kern auf Kämpfen, Boss-Duellen und Rätseln. Im Vergleich zum Vorgänger sind die Konfrontationen geradliniger und bisweilen sogar stärker choreographiert: Dabei stehen leichte und schwere Angriffe zur Verfügung, ebenso wie Ausweich- und Blockmanöver. Wer im richtigen Moment pariert, eröffnet ein kurzes Zeitfenster für einen effektiven Gegenangriff.

Im Verlauf aktiviert ihr außerdem einen Fokus-Modus, den ihr mit erfolgreichen Treffern aufladet. Auf Tastendruck versetzt ihr dann das Spiel in Zeitlupe und könnt so euren Kontrahenten gezielt bearbeiten. Die Kämpfe sind wuchtig und brutal, wirklich komplex sind sie allerdings nicht. Störend fallen die sich teils wiederholenden Animationen auf, die die ansonsten filmreife Inszenierung unterbrechen.

Rätsel – Stimmungsvolle Tempowechsel

Die Rätselabschnitte bringen einen willkommenen Tempowechsel. Mystische Tore entfernt ihr etwa, indem ihr Symbole mit in der Umgebung versteckten Objekten rekonstruiert und übereinander legt. Im späteren Verlauf verwendet ihr dagegen Senuas Fokusblick, um damit in der Luft schwebende Kugeln zu aktivieren oder benutzt Steinbälle oder auch Feuerschalen zum Starten bestimmter Mechanismen. Im Grunde geht es hier in erster Linie darum, neue Wege in Form von Brücken oder Durchgängen freizuschalten.

Die Rätsel in „Hellblade 2“ sind daher meist gradlinig. Nur eines bereitete uns tatsächlich Kopfzerbrechen. Ansonsten sorgen sie vor allem für einen angenehmen Rhythmus im Spielfluss und fügen sich atmosphärisch gut ins Gesamtbild ein. Im Vergleich zum ersten Teil wirkt das Gameplay deutlich runder. Frust kommt kaum auf. Das liegt vor allem an den guten Tutorials und den in die Spielwelt selbst eingebetteten Erklärungen. Ein kleiner Kritikpunkt bleibt: Die Missionsstruktur wirkt stellenweise etwas zu formelhaft, bestimmte Muster wiederholen sich spürbar.