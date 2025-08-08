HomeNewsHeretic + Hexen

Heretic + Hexen sind zurück: Neuauflagen für PS5 veröffentlicht - Trailer und Details

Bethesda hat die Klassiker “Heretic” und “Hexen” überraschend für PS5, Xbox Series, Switch und PC veröffentlicht. Die Kollektion enthält sämtliche Originalinhalte sowie neue Episoden, Multiplayer-Modi und technische Verbesserungen.


08.08.2025 - 09:46 Uhr 8
Klassiker des Dark-Fantasy-Shooter-Genres feiern ihre Rückkehr: Mit der offiziellen Neuveröffentlichung erhalten Spieler Zugriff auf alle Originaltitel der Serien „Heretic“ und „Hexen“, ergänzt um neue Inhalte, die in Zusammenarbeit zwischen Nightdive Studios und id Software entstanden sind. Das Beste daran: Der Launch erfolgte gleichzeitig mit der Ankündigung.

„Heretic + Hexen“ ist ab sofort für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam, Microsoft Store, GOG) erhältlich. Der Preis liegt bei 14,99 Euro. Neben der digitalen Version erscheinen auch physische Ausgaben über Limited Run Games. Zudem ist die Kollektion im Game Pass enthalten.

Im PlayStation-Store scheinen die Spieler ziemlich angetan zu sein: Käufer von „Heretic + Hexen“ vergaben bislang durchschnittlich 4,95 von 5 möglichen Sternen. Mit bislang nur 80 Bewertungen ist dieses Ergebnis noch nicht voll aussagekräftig.

Technische und inhaltliche Erweiterungen

Zu den Inhalten von “Heretic + Hexen” gehören die Originaltitel “Heretic: Shadow of the Serpent Riders”, “Hexen: Beyond Heretic” und “Hexen: Deathkings of the Dark Citadel”. Ergänzt wird die Sammlung durch zwei neue Episoden: “Heretic: Faith Renewed” und “Hexen: Remnants of the Serpent”. Insgesamt umfasst die Kollektion 117 Kampagnenkarten sowie 120 Karten für den Deathmatch-Modus.

Die neue Version bringt umfassende Anpassungen an moderne Standards mit sich. Dazu zählen:

  • Online-Koop und Deathmatch für bis zu 16 Personen (plattformübergreifend)
  • Lokaler Splitscreen-Modus für bis zu 8 Personen
  • Verbesserte Grafik mit bis zu 4K-Auflösung und 120 FPS (bei kompatibler Hardware)
  • Unterstützung für schnelles Speichern und Laden
  • Überarbeiteter Soundtrack (umschaltbar) von Andrew Hulshult
  • Breite Controller-Unterstützung und überarbeitete Benutzeroberfläche

Zusätzlich wurde in “Heretic + Hexen” eine Vault-Galerie integriert, die originale Artworks und unveröffentlichte Inhalte aus der Entwicklung der Klassiker zeigt. PC-Spieler wiederum können über einen integrierten Modbrowser auf Community-Modifikationen zugreifen. 

Die Neuveröffentlichung unterstützt 12 weitere Sprachen, darunter Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch, Japanisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch. Auch an Barrierefreiheit wurde gedacht: Optionen für Text-to-Speech, Kontrastanpassungen und verbesserte Lesbarkeit sind enthalten.

Die ursprünglichen Titel “Heretic” und “Hexen”, erstmals veröffentlicht 1994 und 1995, gehören zu den Vorreitern im Genre der Dark-Fantasy-Ego-Shooter. Entwickelt wurden sie von Raven Software auf Basis einer modifizierten “Doom”-Engine. Sie führten früh Mechaniken wie Inventarsysteme, vertikales Zielen und Klassenwahl ein.

Die neuen Episoden knüpfen erzählerisch an die bekannten Geschichten an. In „Heretic: Faith Renewed“ kehrt der Spieler in eine von alten Kulten beherrschte Welt zurück. „Hexen: Remnants of the Serpent“ eröffnet hingegen einen neuen Zyklus dunkler Mächte. Beide Episoden entstanden in Kooperation zwischen Nightdive Studios und Einzelentwicklern bei id Software.

Eliminator1987
08.08.2025, 14:59 Uhr

Ui, da muss ich wohl zuschlagen.

>>SPACE
08.08.2025, 13:07 Uhr

Schade hatte mich auf Quake 4 gefreut…

SebbiX
08.08.2025, 12:38 Uhr

Hexen war so ein Spiel wo ich dachte Wunder wie gut es ist, als ich’s dann eingelegt war die Enttäuschung groß

m0uSe
08.08.2025, 11:45 Uhr

FETT

Himbertus
08.08.2025, 10:24 Uhr

Hexen wäre mal wieder einen Blick wert, das hab ich damals oft gespielt!

spacebub
08.08.2025, 10:12 Uhr

Das waren noch zeiten xD das gab es glaube ich auch für den Gameboy color.

Horst
08.08.2025, 09:52 Uhr

Geil, geil, geil! Hab Heretic soooo gesuchtet damals…

Lovely-NaYeon
08.08.2025, 10:19 Uhr
Antwort auf Horst

Oh ja, das sind noch die Vorreiter, was heute die modernen Shooter sind. Heretic in der großen US Papbox mit dickem Begleitbuch. Sowas gibt es leider nicht mehr.