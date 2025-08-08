Light of Motiram: Kein Horizon-Klon mehr? Tencent macht nach Sony-Klage einen Rückzieher

Der Entwickler Polaris Quest, eine Tochter von Tencent, hat in dieser Woche offenbar zentrale Inhalte der offiziellen Steam-Seite von „Light of Motiram“ überarbeitet. Hintergrund dürfte eine Klage sein, die Sony im vergangenen Monat bei einem kalifornischen Bundesgericht eingereicht hatte. Sony wirft Tencent vor, mit dem Spiel einen „sklavischen Klon“ der hauseigenen „Horizon“-Serie geschaffen zu haben.
Laut Sony seien das Charakterdesign, der Kunststil, zentrale Story-Elemente und das Gameplay nahezu identisch. Einige Nutzer hätten laut Klageschrift geglaubt, es handle sich bei „Light of Motiram“ um einen weiteren offiziellen Teil der „Horizon“-Reihe.
Weniger Horizon, mehr Survival
Im Zuge der juristischen Auseinandersetzung hat Tencent bzw. deren Tochterunternehmen neben der Entfernung eines Trailers offenbar umfassende Änderungen an der öffentlichen Darstellung von „Light of Motiram“ vorgenommen, wie die Steam-Seite offenbart:
- Die Spielbeschreibung wurde neu formuliert.
- Screenshots und Artwork auf der Store-Seite wurden ausgetauscht.
- Videos wurden laut SteamDB entfernt.
Vor den Änderungen enthielt die Spielbeschreibung von „Light of Motiram“ Formulierungen wie: „Die Erde und die menschliche Zivilisation, wie wir sie einst kannten, sind verschwunden. Durch ungezähmte Wildnis streifen riesige mechanische Bestien, während die Menschheit darum kämpft, sich aus dem Anbruch einer neuen primitiven Ära heraus neu zu formen. Reise durch üppige tropische Regenwälder, karge Wüstenlandschaften und schneebedeckte Berggipfel. Entdecke dabei einzigartige Mechanimals und geheimnisvolle Ruinen in verschiedenen Regionen und enthülle nach und nach die Geheimnisse von Motriam.“
Ersetzt wurde dieser Abschnitt durch einen Text, der weniger nach „Horizon“ klingt: „In dieser Wildnis, in der die Zivilisation nur noch eine ferne Erinnerung ist, werden dich urtümliche Kulturen und extremes Wetter unablässig auf die Probe stellen. Nutze alles um dich herum klug, um zu überleben und dich furchteinflößenden Bossen zu stellen. Jeder Schritt ist voller Gefahren und erfordert Mut. Nur wenn du die Herausforderungen des Überlebens meisterst, kannst du dir in diesem erbarmungslosen Land einen Platz erkämpfen.“
Auch das Bildmaterial von „Light of Motiram“ wurde überarbeitet: Szenen mit weitläufigen Landschaften und robotischen Kreaturen sind von der Steam-Seite verschwunden. Stattdessen zeigt die neue Auswahl allgemeine Survival-Elemente. Das ursprüngliche Key Art mit einer rothaarigen Protagonistin wurde ersetzt. Im Mittelpunkt stehen nun zwei nicht-menschliche Begleiterfiguren, darunter ein pinguinähnliches Tier.
Steam-Eintrag am 29. Juli 2025:
Steam-Eintrag am 8. August 2025:
Zusätzlich hat Polaris Quest erstmals einen Veröffentlichungszeitraum genannt: „Light of Motiram“ soll im vierten Quartal 2027 erscheinen. Zuvor war das Veröffentlichungsdatum mit „To be announced“ angegeben.
Hintergrund der Klage
Die Klage von Sony richtet sich sowohl gegen Tencent als auch gegen das verantwortliche Entwicklerstudio Polaris Quest. Laut Klageschrift hatte Tencent zuvor ein gemeinsames Projekt im „Horizon“-Universum vorgeschlagen, was Sony jedoch abgelehnt habe. Kurz darauf sei die Ankündigung von „Light of Motiram“ erfolgt.
Sony sieht starke Parallelen in Spielwelt, Kreaturendesign, Protagonistin und Story-Elementen. Die Ähnlichkeiten seien so gravierend, dass „ein durchschnittlicher Konsument verwirrt werden könnte“. Sony fordert eine gerichtliche Anordnung sowie nicht näher bezifferte Schadenersatzzahlungen.
Bislang gibt es weder von Sony noch von Tencent eine offizielle Stellungnahme zur Klage oder zu den vorgenommenen Änderungen. Auch hinter einer möglichen PS5-Version steht weiterhin ein Fragezeichen.
Die ganze Kampagne ist das beste was ein ein Studio haben kann, durch den ganzen Rummel wird massiv für das spiel geworben. Kostenlose Werbung ist immer gut.
Jetzt brauchen sie nur ein paar Änderungen vornehmen.
Den Bogen sollten sie auch noch entfernen..
Sieht trotzdem besser aus als Horizon.
Das bezweifle ich doch stark! 🙂
Nein sieht es nicht du hater
Das ist deine Meinung. Ich finde auch dass es besser aussieht. Ist doch nicht schlimm.
Joah… ok. Das waren ja genau die Punkte die Sony zur Klage bewogen hat. Marketing war zu nah an Horizon und das ganz bewusst. Sprich es wurde bewusst Irreführung als Marketing Instrument genutzt. Das jetzt zu korrigieren kann auch als Eingeständnis gewertet werden.
Also für mich sieht Light of Motiram sehr viel interessanter aus als Horizon. Da ich von Horizon 1 enttäuscht war probier ich Light of Motiram mal aus 🙂
jaja ich lach mich schlap
Warum?
Wäre ja auch unverschämt gewesen wenn man es nicht geändert hätte
Ich boykottiere sowas.
Es ist ja in Ordnung sich von einem oder mehreren Spielen inspirieren zu lassen. Aber das fast 1-1 zu übernehmen ist eine Frechheit.
Das Spiel sieht ja ganz gut aus. Ein Klon muss nicht automatisch schlechter sein.