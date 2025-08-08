Light of Motiram: Kein Horizon-Klon mehr? Tencent macht nach Sony-Klage einen Rückzieher

Der Rechtsstreit um „Light of Motiram“ hat sichtbare Konsequenzen: Nach der Urheberrechtsklage von Sony nimmt Tencent offenbar umfassende Änderungen an der Außendarstellung des Spiels vor.

Der Entwickler Polaris Quest, eine Tochter von Tencent, hat in dieser Woche offenbar zentrale Inhalte der offiziellen Steam-Seite von „Light of Motiram“ überarbeitet. Hintergrund dürfte eine Klage sein, die Sony im vergangenen Monat bei einem kalifornischen Bundesgericht eingereicht hatte. Sony wirft Tencent vor, mit dem Spiel einen „sklavischen Klon“ der hauseigenen „Horizon“-Serie geschaffen zu haben.

Laut Sony seien das Charakterdesign, der Kunststil, zentrale Story-Elemente und das Gameplay nahezu identisch. Einige Nutzer hätten laut Klageschrift geglaubt, es handle sich bei „Light of Motiram“ um einen weiteren offiziellen Teil der „Horizon“-Reihe.

Weniger Horizon, mehr Survival

Im Zuge der juristischen Auseinandersetzung hat Tencent bzw. deren Tochterunternehmen neben der Entfernung eines Trailers offenbar umfassende Änderungen an der öffentlichen Darstellung von „Light of Motiram“ vorgenommen, wie die Steam-Seite offenbart:

Die Spielbeschreibung wurde neu formuliert.

Screenshots und Artwork auf der Store-Seite wurden ausgetauscht.

Videos wurden laut SteamDB entfernt.

Vor den Änderungen enthielt die Spielbeschreibung von „Light of Motiram“ Formulierungen wie: „Die Erde und die menschliche Zivilisation, wie wir sie einst kannten, sind verschwunden. Durch ungezähmte Wildnis streifen riesige mechanische Bestien, während die Menschheit darum kämpft, sich aus dem Anbruch einer neuen primitiven Ära heraus neu zu formen. Reise durch üppige tropische Regenwälder, karge Wüstenlandschaften und schneebedeckte Berggipfel. Entdecke dabei einzigartige Mechanimals und geheimnisvolle Ruinen in verschiedenen Regionen und enthülle nach und nach die Geheimnisse von Motriam.“

Ersetzt wurde dieser Abschnitt durch einen Text, der weniger nach „Horizon“ klingt: „In dieser Wildnis, in der die Zivilisation nur noch eine ferne Erinnerung ist, werden dich urtümliche Kulturen und extremes Wetter unablässig auf die Probe stellen. Nutze alles um dich herum klug, um zu überleben und dich furchteinflößenden Bossen zu stellen. Jeder Schritt ist voller Gefahren und erfordert Mut. Nur wenn du die Herausforderungen des Überlebens meisterst, kannst du dir in diesem erbarmungslosen Land einen Platz erkämpfen.“

Auch das Bildmaterial von „Light of Motiram“ wurde überarbeitet: Szenen mit weitläufigen Landschaften und robotischen Kreaturen sind von der Steam-Seite verschwunden. Stattdessen zeigt die neue Auswahl allgemeine Survival-Elemente. Das ursprüngliche Key Art mit einer rothaarigen Protagonistin wurde ersetzt. Im Mittelpunkt stehen nun zwei nicht-menschliche Begleiterfiguren, darunter ein pinguinähnliches Tier.

Steam-Eintrag am 29. Juli 2025:

Noch vor wenigen Tagen wirkte wie Steam-Seite des Spiels wie ein Klon der „Horizon“-Reihe.

Steam-Eintrag am 8. August 2025:

Aktuell erinnert an die offensichtliche Vorlage kaum etwas.

Zusätzlich hat Polaris Quest erstmals einen Veröffentlichungszeitraum genannt: „Light of Motiram“ soll im vierten Quartal 2027 erscheinen. Zuvor war das Veröffentlichungsdatum mit „To be announced“ angegeben.

Hintergrund der Klage

Die Klage von Sony richtet sich sowohl gegen Tencent als auch gegen das verantwortliche Entwicklerstudio Polaris Quest. Laut Klageschrift hatte Tencent zuvor ein gemeinsames Projekt im „Horizon“-Universum vorgeschlagen, was Sony jedoch abgelehnt habe. Kurz darauf sei die Ankündigung von „Light of Motiram“ erfolgt.

Sony sieht starke Parallelen in Spielwelt, Kreaturendesign, Protagonistin und Story-Elementen. Die Ähnlichkeiten seien so gravierend, dass „ein durchschnittlicher Konsument verwirrt werden könnte“. Sony fordert eine gerichtliche Anordnung sowie nicht näher bezifferte Schadenersatzzahlungen.

Bislang gibt es weder von Sony noch von Tencent eine offizielle Stellungnahme zur Klage oder zu den vorgenommenen Änderungen. Auch hinter einer möglichen PS5-Version steht weiterhin ein Fragezeichen.