HomeNewsLight of Motiram

Light of Motiram: Kein Horizon-Klon mehr? Tencent macht nach Sony-Klage einen Rückzieher

Der Rechtsstreit um „Light of Motiram“ hat sichtbare Konsequenzen: Nach der Urheberrechtsklage von Sony nimmt Tencent offenbar umfassende Änderungen an der Außendarstellung des Spiels vor.


08.08.2025 - 11:15 Uhr 13
Light of Motiram: Kein Horizon-Klon mehr? Tencent macht nach Sony-Klage einen Rückzieher

Der Entwickler Polaris Quest, eine Tochter von Tencent, hat in dieser Woche offenbar zentrale Inhalte der offiziellen Steam-Seite von „Light of Motiram“ überarbeitet. Hintergrund dürfte eine Klage sein, die Sony im vergangenen Monat bei einem kalifornischen Bundesgericht eingereicht hatte. Sony wirft Tencent vor, mit dem Spiel einen „sklavischen Klon“ der hauseigenen „Horizon“-Serie geschaffen zu haben.

Laut Sony seien das Charakterdesign, der Kunststil, zentrale Story-Elemente und das Gameplay nahezu identisch. Einige Nutzer hätten laut Klageschrift geglaubt, es handle sich bei „Light of Motiram“ um einen weiteren offiziellen Teil der „Horizon“-Reihe.

Weniger Horizon, mehr Survival

Im Zuge der juristischen Auseinandersetzung hat Tencent bzw. deren Tochterunternehmen neben der Entfernung eines Trailers offenbar umfassende Änderungen an der öffentlichen Darstellung von „Light of Motiram“ vorgenommen, wie die Steam-Seite offenbart:

  • Die Spielbeschreibung wurde neu formuliert.
  • Screenshots und Artwork auf der Store-Seite wurden ausgetauscht.
  • Videos wurden laut SteamDB entfernt.

Vor den Änderungen enthielt die Spielbeschreibung von „Light of Motiram“ Formulierungen wie: „Die Erde und die menschliche Zivilisation, wie wir sie einst kannten, sind verschwunden. Durch ungezähmte Wildnis streifen riesige mechanische Bestien, während die Menschheit darum kämpft, sich aus dem Anbruch einer neuen primitiven Ära heraus neu zu formen. Reise durch üppige tropische Regenwälder, karge Wüstenlandschaften und schneebedeckte Berggipfel. Entdecke dabei einzigartige Mechanimals und geheimnisvolle Ruinen in verschiedenen Regionen und enthülle nach und nach die Geheimnisse von Motriam.“

Ersetzt wurde dieser Abschnitt durch einen Text, der weniger nach „Horizon“ klingt: „In dieser Wildnis, in der die Zivilisation nur noch eine ferne Erinnerung ist, werden dich urtümliche Kulturen und extremes Wetter unablässig auf die Probe stellen. Nutze alles um dich herum klug, um zu überleben und dich furchteinflößenden Bossen zu stellen. Jeder Schritt ist voller Gefahren und erfordert Mut. Nur wenn du die Herausforderungen des Überlebens meisterst, kannst du dir in diesem erbarmungslosen Land einen Platz erkämpfen.“

Auch das Bildmaterial von „Light of Motiram“ wurde überarbeitet: Szenen mit weitläufigen Landschaften und robotischen Kreaturen sind von der Steam-Seite verschwunden. Stattdessen zeigt die neue Auswahl allgemeine Survival-Elemente. Das ursprüngliche Key Art mit einer rothaarigen Protagonistin wurde ersetzt. Im Mittelpunkt stehen nun zwei nicht-menschliche Begleiterfiguren, darunter ein pinguinähnliches Tier.

Steam-Eintrag am 29. Juli 2025:

Noch vor wenigen Tagen wirkte wie Steam-Seite des Spiels wie ein Klon der „Horizon“-Reihe.

Steam-Eintrag am 8. August 2025:

Aktuell erinnert an die offensichtliche Vorlage kaum etwas.

Zusätzlich hat Polaris Quest erstmals einen Veröffentlichungszeitraum genannt: „Light of Motiram“ soll im vierten Quartal 2027 erscheinen. Zuvor war das Veröffentlichungsdatum mit „To be announced“ angegeben.

Hintergrund der Klage

Die Klage von Sony richtet sich sowohl gegen Tencent als auch gegen das verantwortliche Entwicklerstudio Polaris Quest. Laut Klageschrift hatte Tencent zuvor ein gemeinsames Projekt im „Horizon“-Universum vorgeschlagen, was Sony jedoch abgelehnt habe. Kurz darauf sei die Ankündigung von „Light of Motiram“ erfolgt.

Sony sieht starke Parallelen in Spielwelt, Kreaturendesign, Protagonistin und Story-Elementen. Die Ähnlichkeiten seien so gravierend, dass „ein durchschnittlicher Konsument verwirrt werden könnte“. Sony fordert eine gerichtliche Anordnung sowie nicht näher bezifferte Schadenersatzzahlungen.

Bislang gibt es weder von Sony noch von Tencent eine offizielle Stellungnahme zur Klage oder zu den vorgenommenen Änderungen. Auch hinter einer möglichen PS5-Version steht weiterhin ein Fragezeichen.

Startseite Im Forum diskutieren 13 Kommentare

Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Beliebt bei Lesern

PlayStation Studios: Nicht mehr wichtig genug? Multiplattform-Pläne ohne diese Konsole – Gerücht
PlayStation Studios Nicht mehr wichtig genug? Multiplattform-Pläne ohne diese Konsole - Gerücht

In den vergangenen Wochen machten immer wieder Gerüchte die Runde, wonach künftig weitere Titel der PlayStation Studios auch für andere Konsolen erscheinen könnten. Laut der Industrie-Insiderin Millie Amand spielt jedoch eine Plattform in Sonys Überlegungen nur eine untergeordnete Rolle.

07.08.2025, 18:22 Uhr 78
Hellblade 2 im PS5-Test: Kinoreife Technik, aber auch Gameplay-Schwächen
Hellblade 2 im PS5-Test Kinoreife Technik, aber auch Gameplay-Schwächen

Wunderschön, erschreckend und intensiv: All das trifft auf "Senua's Saga – Hellblade 2" zu. Der Test verrät, wieso Ninja Theorys Island-Abenteuer, trotz aller Probleme, mehr als einen Blick wert ist.

08.08.2025, 09:01 Uhr 24
GTA 6: Das erste Spiel mit 100-Dollar-Preisschild? Take-Two-CEO äußert sich
GTA 6 Das erste Spiel mit 100-Dollar-Preisschild? Take-Two-CEO äußert sich

In den vergangenen Wochen brachten mehrere Analysten für den im Mai 2026 erscheinenden Open-World-Blockbuster "GTA 6" einen möglichen Preis von bis zu 100 US-Dollar ins Gespräch. Ein Thema, zu dem sich nun auch Strauß Zelnick, der CEO von Take-Two Interactive, äußerte.

08.08.2025, 10:31 Uhr 20
Star Wars Outlaws 2: Bereits vom Tisch? Spieler stemmen sich gegen mögliches Aus des Sequels
Star Wars Outlaws 2 Bereits vom Tisch? Spieler stemmen sich gegen mögliches Aus des Sequels

Unbestätigten Berichten zufolge soll sich Ubisoft intern gegen eine mögliche Fortsetzung von "Star Wars Outlaws" entschieden haben. Während der Publisher zu diesem Thema noch schweigt, setzen sich Fans bereits für einen Nachfolger ein.

08.08.2025, 09:25 Uhr 25
Microsoft: Xbox stellt Entwicklung von Contraband ein – was ist mit Kojimas OD?
Microsoft Xbox stellt Entwicklung von Contraband ein - was ist mit Kojimas OD?

Nachdem Microsoft bereits Anfang Juli gleich die Entwicklung von mehreren Spielen gestoppt hat, ist jetzt das nächste Xbox-Game am Ende. Mit "Contraband" wurde nun dem nächsten Spiel der Stecker gezogen und auch zu Hideo Kojmias "OD" gibt es ein neues Update.

07.08.2025, 20:02 Uhr 36
PlayStation: Eine Multiplattform-Strategie? Sonys Sadahiko Hayakawa deutet neue Ausrichtung an – Update
PlayStation Eine Multiplattform-Strategie? Sonys Sadahiko Hayakawa deutet neue Ausrichtung an - Update

Anlässlich der Veröffentlichung der aktuellen Geschäftszahlen kündigte Sonys Senior Vice President Sadahiko Hayakawa eine Neuausrichtung der PlayStation-Sparte an. Eine Aussage, die für neue Spekulationen über eine mögliche Multiplattform-Strategie sorgte.

07.08.2025, 19:59 Uhr 49
Kommentarregeln
Captain Ahab
08.08.2025, 12:09 Uhr

Die ganze Kampagne ist das beste was ein ein Studio haben kann, durch den ganzen Rummel wird massiv für das spiel geworben. Kostenlose Werbung ist immer gut.
Jetzt brauchen sie nur ein paar Änderungen vornehmen.

Ridgewalker
08.08.2025, 11:55 Uhr

Den Bogen sollten sie auch noch entfernen..

AlgeraZF
08.08.2025, 11:52 Uhr

Sieht trotzdem besser aus als Horizon.

raphurius
08.08.2025, 14:39 Uhr
Antwort auf AlgeraZF

Das bezweifle ich doch stark! 🙂

psdergoat
08.08.2025, 12:45 Uhr
Antwort auf AlgeraZF

Nein sieht es nicht du hater

Mauga
08.08.2025, 15:00 Uhr
Antwort auf psdergoat

Das ist deine Meinung. Ich finde auch dass es besser aussieht. Ist doch nicht schlimm.

Chris_K
08.08.2025, 11:30 Uhr

Joah… ok. Das waren ja genau die Punkte die Sony zur Klage bewogen hat. Marketing war zu nah an Horizon und das ganz bewusst. Sprich es wurde bewusst Irreführung als Marketing Instrument genutzt. Das jetzt zu korrigieren kann auch als Eingeständnis gewertet werden.

Mauga
08.08.2025, 11:27 Uhr

Also für mich sieht Light of Motiram sehr viel interessanter aus als Horizon. Da ich von Horizon 1 enttäuscht war probier ich Light of Motiram mal aus 🙂

psdergoat
08.08.2025, 12:46 Uhr
Antwort auf Mauga

jaja ich lach mich schlap

Mauga
08.08.2025, 13:18 Uhr
Antwort auf psdergoat

Warum?

OzeanSunny
08.08.2025, 11:24 Uhr

Wäre ja auch unverschämt gewesen wenn man es nicht geändert hätte

PlaySeven
08.08.2025, 11:23 Uhr

Ich boykottiere sowas.
Es ist ja in Ordnung sich von einem oder mehreren Spielen inspirieren zu lassen. Aber das fast 1-1 zu übernehmen ist eine Frechheit.

chris-ti-an
08.08.2025, 11:17 Uhr

Das Spiel sieht ja ganz gut aus. Ein Klon muss nicht automatisch schlechter sein.