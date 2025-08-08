HomeNewsDer Herr der Ringe

Lord of the Rings The Hunt for Gollum: Warner Bros. lobt "großartiges Drehbuch"

2027 soll mit "The Hunt for Gollum" ein neuer Film im "Der Herr der Ringe"-Universum erscheinen. Nun sprach Warner Bros. über den kommenden Titel mit Andy Serkis.


08.08.2025 - 12:33 Uhr 1
Lord of the Rings The Hunt for Gollum: Warner Bros. lobt „großartiges Drehbuch“

Schon 2024 kündigte Warner Bros. einen neuen Film im „Der Herr der Ringe“-Universum an. Dieser trägt den Arbeitstitel „The Hunt for Gollum“, zu Deutsch „Die Jagd nach Gollum“.

Eigentlich wurde der Streifen für 2026 angekündigt. Im vergangenen Mai wurde der Gollum-Film jedoch auf 2027 verschoben. Allerdings soll „The Hunt for Gollum“ jetzt schon ein „großartiges Drehbuch“ haben.

„Herr der Ringe“ einer der Eckpfeiler von Warner Bros.

Während einer Telefonkonferenz zu den Finanzen sprach der CEO von Warner Bros., David Zaslav, über den nächsten „Lord of the Rings“-Film. Dabei gab er an, dass „Der Herr der Ringe“ für das Unternehmen einer der „großen Blockbuster“ neben den Marken Batman, Superman, Wonder Woman und Harry Potter sei.

„Wir haben ein großartiges Drehbuch zu ‚Der Herr der Ringe‘ mit Peter Jackson, an dem wir weiterarbeiten, und wir werden Ihnen dazu weitere Details mitteilen“, so Zaslav bei dem Meeting. Erst im Juni gab Andy Serkis an, dass man sich gerade am Anfang des Schreibprozesses befinde.

„Wir stehen noch ganz am Anfang der Arbeiten“, so Serkis. „Wir haben im Laufe des letzten Jahres über den Film gesprochen. In den nächsten Monaten werden wir mit den Vorbereitungen beginnen. Ich schätze, wir werden Anfang bis Mitte nächsten Jahres drehen, und dann wird alles so lange dauern, wie die Dreharbeiten dauern. Es ist ein umfangreicher Film und wir werden für die Veröffentlichung im Dezember 2027 bereit sein.“

Andy Serkis war als Gollum schon in den „Der Herr der Ringe“- und „Der Hobbit“-Filmen zu sehen. In „Die Jagd nach Gollum“ übernimmt der Schauspieler sowohl die Hauptrolle als auch die Regie. Das Drehbuch stammt von Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens, dem Team hinter „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“.

Weiterer Film von Jackson soll folgen

„The Hunt for Gollum“ wird der erste Live-Action-Film der Mittelerde-Reihe seit „Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere“ aus dem Jahr 2014 sein. 2024 erschien der animierte Fantasy-Film „Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim“ von Kenji Kamiyama.

Zu der Story von „The Hunt for Gollum“ ist bis jetzt noch nichts bekannt. Serkis gab jedoch an, dass man die Welt von Mittelerde sehen würde, „so wie Gollum sie erlebt hat“. Dazu haben schon einige Schauspieler aus der Originalbesetzung von „Der Herr der Ringe“ Interesse an einem erneuten Auftritt bekundet, sollte es in die Geschichte passen.

„Die Jagd nach Gollum“ ist jedoch nur einer von gleich zwei neuen Filmen im „Der Herr der Ringe“-Universum, an dem Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens beteiligt sind. Zu dem zweiten Film gibt es bislang jedoch keine Informationen.

Quelle: IGN, ScreenRant

Yaku
08.08.2025, 14:13 Uhr

Hoffentlich nicht komplett mit Green Screen gedreht, die Hobbitfilme sahen im Vergleich zu den Herr der Ringe Filme, grässlich aus.