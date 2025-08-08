HomeNewsMafia: The Old Country

Mafia The Old Country: Überschaubarer Metascore, doch was sagen die Spieler und Zugriffszahlen? 

„Mafia: The Old Country“ startet mit starken Bewertungen auf Metacritic, im PSN und Steam, erreicht aber zum Launch nicht die Steam-Spitzenwerte früherer Veröffentlichungen. 


08.08.2025 - 14:20 Uhr 6
Nach Jahren der offenen Spielwelten setzt Entwickler Hangar 13 beim neuesten Serienableger „Mafia: The Old Country“ auf eine fokussierte Einzelspieler-Erfahrung. Spieler und Tester zeigen sich davon durchaus angetan: Zum Verkaufsstart erhielt das Spiel überwiegend gute Kritiken.

Atmosphäre und Story-Fokus werden gelobt

Mit einem Metascore von 76 (PC-Version, Stand 8. August 2025) liegt „Mafia: The Old Country“ hinter der „Mafia: Definitive Edition“, sichert sich jedoch innerhalb der Reihe eine ordentliche Metacritic-Bewertung. Tests der Konsolenversion waren zum Launch nicht möglich, da Take-Two die Review-Keys nicht rechtzeitig bereitstellte. 

Auf Steam steht die Nutzerwertung aktuell bei „Sehr positiv“, basierend auf rund 1.500 Stimmen und einer Zustimmungsrate von 83 Prozent. Ein Spieler schrieb begeistert: „Das Spiel ist einfach genial. Wenn du ein Mafia-Fan bist oder schon frühere Mafia-Spiele genossen hast, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich. Authentischer geht es nicht!“

Ein anderer: „Dieses Spiel lässt dich nicht nur einen Gangster spielen, es fordert dich heraus, einer zu werden. An einem Tag handelst du auf dem Markt mit gestohlener Seide, am nächsten stehst du in einem Weinberg und zählst Leichen, als wären sie Ernteerträge.“

Auch auf der PS5 wurde der Titel gut aufgenommen: Im PlayStation-Store erreicht das Spiel 4,86 von 5 Sternen bei etwa 1.200 Bewertungen. Zum Vergleich: Bei der „Mafia 3: Definitive Edition“ waren es 4,11 Sterne, die „Mafia 2: Definitive Edition“ kam auf 4,15 Sterne und die „Mafia: Definitive Edition“ immerhin auf 4,41 Sterne im PSN.

Bei 93 Prozent der Bewertungen im PSN vergaben Spieler die volle Sternenzahl.

Das alles gibt es zum Budget-Preis

Bedenken, dass der vergleichsweise geringe Verkaufspreis auf ein reduziertes Spielerlebnis hindeuten könnte, erwiesen sich als unbegründet. Hangar 13 hatte bereits im Vorfeld betont, dass „Mafia: The Old Country“ für 50 Euro ein „fokussiertes“ und „lineares“ Erlebnis bieten solle. 

Die Entscheidung, auf eine offene Spielwelt zu verzichten und stattdessen eine stringente Geschichte zu erzählen, sei unter anderem durch Rückmeldungen zur „Mafia: Definitive Edition“ beeinflusst worden. Das Studio erklärte weiter: „Wir glauben, dass diese Art von Spielen in unserer Branche noch immer einen sinnvollen Platz hat.“

Trotz der positiven Reaktionen aus Presse und Community erreichte „Mafia: The Old Country“ in Bezug auf die Steam-Spielerzahlen zum Release nicht die Spitzenwerte früherer Serienteile. So blieb der Titel hinter den Höchstwerten der „Mafia: Definitive Edition“ sowie des Originaltitels zurück. Bis zu 27.585 gleichzeitige Mafiosi versammelten sich gleichzeitig in der PC-Version auf Steam. Die „Mafia: Definitive Edition“ und „Mafia 3“ kamen auf Spitzenwerte von 36.679 bzw. 47.822 Spieler.

Für eine Gesamtbewertung fehlen allerdings noch die Daten anderer Plattformen, deren Zahlen weniger transparent sind. Offizielle Zahlen wurden bisher nicht veröffentlicht.

Mit Waffengewalt durch das historische Sizilien

„Mafia: The Old Country“ spielt im Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts und erzählt die Geschichte von Enzo Favara, einem jungen Mann, der sich innerhalb der Strukturen der Torrisi-Familie behaupten muss. Nach einer Kindheit voller Zwangsarbeit und Gewalt sucht Enzo in der Mafia nach Anerkennung und einem besseren Leben.

Das mitreißende sizilianische Setting kommt bei vielen Spielern gut an.

Das Spiel beleuchtet den Wandel vom bloßen Überleben hin zur Loyalität gegenüber einer Organisation, die von Macht, Versuchung und Opferbereitschaft geprägt ist. Die Entwickler möchten, dass „Mafia: The Old Country“ mit einem authentischen Setting, filmischen Storytelling, der Third-Person-Perspektive, actionreichen Missionen und einem hohen Maß an Realismus auffällt. 

Wie sieht es bei euch aus? Wühlt ihr euch bereits durch das sizilianische Setting? Und wie gefällt euch der neuste „Mafia“-Teil bisher?

Mygames
08.08.2025, 14:58 Uhr

36 Euro am Pc.

Crnstionnr1
08.08.2025, 14:55 Uhr

Ich finde das Spiel bisher OK. Mal sehen wie es sich noch entwickelt.

code4nvictus
08.08.2025, 14:47 Uhr

Bin absolut begeistert! Wer Mafia 1 & 2 toll fand wird mit The Old Country ne menge Spaß haben 🙂

Darkfatalis
08.08.2025, 14:41 Uhr

Bei Otto aktuell für 40 zu haben

_YoungAvenger_
08.08.2025, 15:14 Uhr
Antwort auf Darkfatalis

Ist seit heute Morgen ausverkauft.

Calia_Sakaresh
08.08.2025, 14:33 Uhr

Mittelmässiger Start für ein mittelmässiges Spiel.