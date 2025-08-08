Metal Gear Solid Delta Snake Eater: Wann erscheint der Multiplayer-Modus „Fox Hunt“?

Im Juni wurde ein neuer Multiplayer-Modus für „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ angekündigt. Zum Release wird "Fox Hunt" jedoch noch nicht zur Verfügung stehen.

Mit „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ will Konami dem Schleich-Klassiker „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ aus dem Jahr 2004 neues Leben einhauchen. Das Remake erscheint am 28. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC.

Vor wenigen Wochen erst überraschte der Entwickler die Fans mit einem brandneuen Modus, der „Fox Hunt“ genannt wird. Der Online-Kampfmodus soll laut dem Studio für eine gänzlich neue Spielerfahrung sorgen – allerdings erst nach dem Release.

Auf neuen Multiplayer-Modus müssen die Fans warten

Wie die Kollegen von IGN nun berichten, wird „Fox Hunt“ nicht zum Start von „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ am 28. August zur Verfügung stehen. Stattdessen soll der Online-Modus irgendwann im Herbst mit einem der geplanten Post-Launch-Updates erscheinen. Weitere Informationen wollte Konami nicht nennen.

Bei der Ankündigung gab der Game Director des neuen Modus, Yu Sahara, an, dass das Team mit Hochdruck an „Fox Hunt“ arbeite. Weitere Einzelheiten könne man daher nicht nennen, hoffe aber, während der Entwicklung weitere Details preisgeben zu können.

Bei „Fox Hunt“ soll es sich um einen völlig neuen Online-Multiplayer-Modus handeln. Obwohl dieser in der Welt von „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ angesiedelt ist, soll das Gameplay laut Sahara aber völlig anders ausfallen.

„Wenn wir von ‚Metal Gear‘-Multiplayer sprechen, denken viele Fans wahrscheinlich an ‚Metal Gear Online'“, so der Game Director. „Aber Fox Hunt wird ein ganz neuer Modus sein. Wir schätzen alle langjährigen Fans von MGO sehr, die sich immer ein Comeback gewünscht haben. Aber die Landschaft der Multiplayer-Spiele hat sich seit MGO stark verändert. Es bedurfte vieler Überlegungen, um zu entscheiden, wie ein neuer Online-Modus aussehen sollte.“

Spiel auch auf der Gamescom vertreten

Wie Yu Sahara weiter angab, soll sich „Fox Hunt“ auf die Stealth- und Survival-Elemente der „Metal Gear“-Reihe konzentrieren. Weiter soll der Modus „Tarnung und Versteckspiel auf die nächste Stufe heben“, um sicherzustellen, dass der Modus „mehr als nur eine Schießerei“ biete.

Wer sich „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ schon vor dem 28. August anschauen möchte, kann dies bei der Gamescom 2025 tun. Die Messe findet in diesem Jahr vom 20. bis einschließlich 24. August in Köln statt.

Konami ist ebenfalls vor Ort und kann in Halle 7 am Stand B-020 besucht werden. Neben „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ soll auch das im September erscheinende „Silent Hill f“ gezeigt werden.

