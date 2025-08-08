Ninja Gaiden 4: 1 Stunde neues Gameplay, 120 FPS und Team Ninjas Partnerschaft mit Platinum

In diesem Jahr kehrt das „Ninja Gaiden“-Franchise mit einem neuen Spiel zurück und nun zeigt sich „Ninja Gaiden 4“ in einem brandneuen, über eine Stunde langen Gameplay-Video. Außerdem sprach Game Director Masakazu Hirayama über die Zusammenarbeit mit PlatinumGames, während bestätigt wurde, dass die Konsolenfassungen bis zu 120 FPS bieten werden.

2025 steht voll und ganz im Zeichen von „Ninja Gaiden“: Nachdem das ikonische Action-Franchise von Tecmo seit 2014 ruhte und vor vier Jahren lediglich die „Ninja Gaiden: Master Collection“ veröffentlicht wurde, erfolgte im Januar dieses Jahres die Ankündigung von „Ninja Gaiden 4“. Zudem wurde der zweite Teil als „Ninja Gaiden 2 Black“ neu veröffentlicht, während mit „Ninja Gaiden: Ragebound“ kürzlich die erfolgreiche Rückkehr zu den 2D-Wurzeln gelang.

Die Augen der Fans dürften aber vor allem auf den vierten Teil gerichtet sein, für dessen Entwicklung Team Ninja diesmal mit den Action-Experten von PlatinumGames („Bayonetta“, „Metal Gear Rising: Revengeance“) zusammenarbeitet. Und nun steht ein brandneues und umfangreiches Gameplay-Video bereit, während der Game Director des Spiels über die Partnerschaft der beiden Studios sprach. Obendrein wurden bestätigt, dass die „Ninja Gaiden 4“ auf der PS5 und Xbox Series X mit bis zu 120 Bilder pro Sekunde dargestellt werden kann.

Über 1 Stunde Ganeplay und die Zusammenarbeit zwischen Team Ninja und PlatinumGames

Das besagte Gameplay-Video zu „Ninja Gaiden 4“ stammt vom YouTuber GamersPrey und gewährt über eine Stunde lang umfassende Einblicke in das kommende Action-Abenteuer – ohne Kommentar und in 4K-Auflösung. Zu sehen gibt es jede Menge rasante und vor allem blutige Action mit den beiden Protagonisten Ryu Hayabusa und Yakuma, die sich durch ein von Dämonen befallenes, neo-futuristisches Tokyo schnetzeln.

Und gerade mit Blick auf die Kämpfe, dürfte Team Ninja, die selbst natürlich auch nicht unerfahren sind, dennoch von PlatinumGames’ Expertise profitieren. Wie Game Director Masakazu Hirayama von Team Ninja in einem Interview mit dem Iron Lords-Podcast (via Wccftech) verriet, wollten die beiden Studios aber ohnehin für ein neues Projekt zusammenarbeiten.

„Da Ninja Gaiden für Team Ninja eine sehr wichtige Marke und ein bedeutender Titel ist, wollten wir schon immer ein neues Ninja-Gaiden-Spiel entwickeln. Anfangs haben die Präsidenten unserer Firma, Herr Ono von Team Ninja, und Herr Inaba von PlatinumGames, die derselben Generation angehören und sich ständig austauschen, darüber gesprochen, ob die beiden Unternehmen bei etwas Neuem zusammenarbeiten könnten“, sagte Hirayama.

„Angesichts der hervorragenden Erfolgsbilanz von PlatinumGames bei Action-Spielen wie Nier und Bayonetta, die wir sehr respektieren, hielten wir es für eine großartige Herausforderung, gemeinsam an einem neuen Ninja-Gaiden-Titel zu arbeiten“, so der Game Director weiter, der außerdem auch auf Xbox-Chef Phil Spencer verwies, der das Projekt und die Dreier-Kooperation erst ermöglichte.

120-FPS-Modus auf PS5 und Xbox Series X

Passend zur rasanten Action peilen die Entwickler für „Ninja Gaiden 4“ obendrein eine hohe Bildrate an. Wie WindowsCentral berichtet, werden auf der PS5 und Xbox Series X ein Qualitäts-Modus, der auf eine hohe Auflösung abzielt, und ein Performance-Modus, in dem 60 Bilder pro Sekunde erreicht werden, geboten.

Doch zusätzlich zu diesen beiden Modi wird auch eine dritte Variante geben: einen 120-FPS-Modus. „Das Spiel verfügt über einen Modus mit hoher Bildrate von 120 FPS, der es Spielern der Xbox Series X und PlayStation 5 ermöglicht, zusätzliche visuelle Wiedergabetreue gegen ein schnelleres, reaktiveres Spielerlebnis einzutauschen“, heißt es seitens der Entwickler. Auf der Series S wird dieser Modus allerdings nicht zur Verfügung stehen.

Erscheinen wird „Ninja Gaiden 4“, mit dem Team Ninja und PlatinumGames auch dem Soulslike-Trend trotzen wollen, am 21. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Außerdem wird das Spiel ab dem ersten Tag über den Game Pass verfügbar sein, sodass Abonnenten ohne zusätzliche Kosten auf das Spiel zugreifen können.