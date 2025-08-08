Physint: Hideo Kojima gibt Update zum Stand der Entwicklung des PlayStation-Exclusives

Mit dem PlayStation-exklusiven „Physint“ plant Hideo Kojima seine Rückkehr zum Stealth- und Action-Spionage-Genre - quasi einen geistigen Nachfolger von „Metal Gear“. Doch bis es etwas Handfestes zum Titel geben wird, dürfte es noch dauern, wie der Entwickler jetzt selbst in einem aktuellen Interview andeutete.

Nachdem sich Hideo Kojima mit der „Metal Gear“-Reihe jahrzehntelang dem Stealth- und Action-Spionage-Genre verschrieben hatte, ging er nach der Trennung von Konami, die im Dezember 2015 offiziell verkündet wurde, neue Wege und lieferte „Death Stranding“ ab. Doch abgeschlossen hat er mit den taktischen Schleich-Spielen offenbar noch nicht.

Im Februar 2024 kündigte Kojima mit „Physint“ ein neues Projekt an, dass in Zusammenarbeit mit Sony entsteht, exklusiv für die PlayStation erscheinen und als eine Art geistiger Nachfolger zu „Metal Gear“ gehandelt wird. Konkrete Details sind bislang jedoch noch nicht bekannt und dürften auch noch länger auf sich warten lassen. In einem aktuellen Interview äußerte sich Kojima jetzt zum derzeitigen Entwicklungsstand.

Physint noch im Konzeptstadium

Falls Entwicklungsstand überhaupt das richtige Wort ist: Denn die Arbeiten an „Physint“ befinden sich noch in einer sehr frühen Phase und derzeit ist Kojima die einzige Person, die sich mit dem Titel beschäftigt. Das verriet die Entwicklerlegende im Gespräch mit IndieWire (via Wccftech), die ihn fragten, was er jetzt nach der zuletzt erfolgten Veröffentlichung von „Death Stranding 2“ so mache.

Darauf erklärte Kojima: „Nun, ich prüfe die Daten der Spieler auf der ganzen Welt – welche Art von Waffen sie verwenden, welche Routen sie nehmen, all diese Daten. Und ich sehe auch hier und da kleine Bugs, also entscheide ich, wo und was ich beheben werde.“ Dann kam er jedoch auf seine neuen Projekte zu sprechen.

„Außerdem fange ich an, mit dem Team an „OD“ zu arbeiten, weil das ein neues Projekt ist, und mache „Physint“ ganz allein, weil es sich noch im Konzeptstadium befindet“, so der Japaner weiter, der außerdem erklärte, dass er viel mit „Interviews und Werbeaktionen – Fotoshootings und ähnliches“ beschäftigt sei.

Entwicklung wird „fünf oder sechs Jahre in Anspruch nehmen“

Demnach befindet sich „Physint“ derzeit noch in der Konzeptphase, was jedoch nicht allzu überraschend sein dürfte. Schließlich erklärte Kojima bereits im Mai dieses Jahres, dass die Entwicklung des Spiels wohl „weitere fünf oder sechs Jahre in Anspruch nehmen“ wird. Dementsprechend könnte der Release von „Physint“ auch erst für die PS6 erfolgen:

Zunächst einmal liegt der Fokus von Kojima Productions ohnehin auf „OD“, dem Horrorspiel, dass im Rahmen der Game Awards 2023 angekündigt wurde und in Zusammenarbeit mit dem bekannten Regisseur Jordan Peele („Get Out“, „Us“) entsteht. Und der Titel befindet sich auch weiterhin in der Entwicklung, wie ein Sprecher von Microsoft erst kürzlich bestätigte, nachdem mit „Contraband“ jüngst ein weiteres Spiel beim Xbox-Hersteller eingestellt wurde.