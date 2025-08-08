HomeNewsPlaystation Store

PlayStation Store: Top-Downloads im Juli 2025 im Überblick - Indie-Hit schnappt sich die Spitze

Welche Spiele waren im vergangenen Monat die erfolgreichsten und führten die Download-Charts im PS Store an? Die entsprechende Übersicht wurde jetzt von Sony veröffentlicht. Vor allem der Indie-Hit „Ready or Not“ konnte überraschen - allerdings gab es auch kaum Konkurrenz durch Neuveröffentlichungen.


08.08.2025 - 17:51 Uhr 0
PlayStation Store: Top-Downloads im Juli 2025 im Überblick – Indie-Hit schnappt sich die Spitze

Wie jeden Monat hat Sony auch für den Juli 2025 wieder eine Übersicht über die Top-Downloads im PS Store veröffentlicht. Der Sommermonat hatte allerdings kaum große Neuveröffentlichungen zu bieten, sodass sich dieses Mal ein Indie-Hit an die Spitze der PS5-Charts schleichen konnte.

„Ready or Not“ von Entwickler VOID Interactive, die zugleich als Publisher fungieren, setzte sich auf dem ersten Platz fest, nachdem sich die Konsolenversion des Taktik-Shooters, der für den PC bereits im Dezember 2023 veröffentlicht wurde, innerhalb von vier Tagen über 1 Million Mal verkaufen konnte.

Komplettiert werden die Top 3 von Dauerbrenner „EA Sports FC 25“ und von einem weiteren Fußballspiel: „Rematch“, von „Sifu“-Entwickler Sloclap, landete im Juli auf Rang 3, nachdem man zum Release im Juni noch auf dem ersten Platz der PS-Store-Charts debütiert hatte.

Neueinsteiger Wuchang in den Top 10, Death Stranding 2 verliert Plätze

Eine weitere Neuerscheinung im Juni war das China-Soulslike „Wuchang: Fallen Feathers“, das am 24. Juli für die PS5, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht wurde. Doch während auf Steam die Spielerzahlen aller Non-FromSoftware-Soulslikes in den Schatten gestellt werden konnte, reichte es in den Download-Charts des PS Store nur für den achten Platz.

Auch „Death Stranding 2“, das erst am 26. Juni für die PS5 veröffentlicht wurde und bereits im Debütmonat die Spitzenplätze verfehlte und lediglich auf Rang 4 landete, konnte in den letzten vier Wochen keine weiteren Plätze gut mache. Stattdessen rutschte das Open-World-Abenteuer auf den elften Platz ab.

Die folgende Übersicht gilt dabei wie gewohnt für Europa. In den USA musste sich „Ready or Not“ geschlagen geben und den ersten Rang an „College Football 26“ abtreten.

PS5-Spiele

  1. Ready or Not
  2. EA SPORTS FC 25
  3. REMATCH
  4. Grand Theft Auto V
  5. Forza Horizon 5
  6. Minecraft
  7. Clair Obscur: Expedition 33
  8. WUCHANG: Fallen Feathers
  9. NBA 2K25
  10. Cyberpunk 2077
  11. DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
  12. F1 25
  13. It Takes Two
  14. Call of Duty: Black Ops 6
  15. Assassin’s Creed Shadows
  16. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4
  17. Gran Turismo 7
  18. Holdfast: Nations At War
  19. Mortal Kombat 11
  20. Phasmophobia

Die Download-Charts für die PS4 werden wie gewohnt separat aufgelistet und vor allem von jeder Menge Klassikern bevölkert: An der Spitze konnte sich im Juli 2025 „Red Dead Redemption 2“ festsetzen – sowohl in Europa als auch in den USA. Dahinter finden sich „EA Sports FC 25“ und „The Forest“. 

PS4-Spiele

  1. Red Dead Redemption 2
  2. EA SPORTS FC 25
  3. The Forest
  4. STAR WARS Battlefront II
  5. A Way Out
  6. Grand Theft Auto V
  7. Unravel Two
  8. Batman: Arkham Knight
  9. Mafia: Definitive Edition
  10. Minecraft
  11. Gang Beasts
  12. Descenders
  13. Need for Speed Heat
  14. The Last of Us Remastered
  15. NBA 2K25
  16. Middle-earth: Shadow of War
  17. Watch Dogs 2
  18. Assassin’s Creed Odyssey
  19. Assassin’s Creed IV: Black Flag
  20. Mortal Kombat 11

Beat Saber führt die PS VR2-Charts an, Fortnite als Free-to-Play-Dauerbrenner

Weiter geht es mit den meist geladenen Spielen für die PS VR2 und hier findet sich das beliebte Rhythmusspiel „Beat Saber“ auf dem ersten Platz wieder, dessen Support im Juni dieses Jahres ein Ende fand. Ebenfalls in den Top 3: „Metro Awakening“ und „Alien: Rogue Incursion VR“. Letztgenannter Titel wird im Laufe dieses Jahres auch noch als Non-VR-Version erscheinen, sodass der Shooter auch ohne VR2-Brille gespielt werden kann.

PS VR2-Spiele

  1. Beat Saber
  2. Metro Awakening
  3. Alien: Rogue Incursion VR
  4. Among Us 3D: VR
  5. Job Simulator
  6. Flight Simulator Delivery 2025 VR
  7. GORN 2
  8. Jurassic World Aftermath Collection
  9. Kayak VR: Mirage
  10. Drunkn Bar Fight 2

Sony schließt die allmonatlichen Download-Charts für den PS Store traditionell mit den kostenlosen Free-to-Play-Spielen, die für die PS5 und PS4 zusammengefasst werden. Platz 1 geht an „Fortnite“, gefolgt von „Roblox“, während der dritte Rang an den Taktik-Shooter „Rainbow Six: Siege“ geht.

Free-to-Play-Spiele (PS5 + PS4)

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access
  4. Rocket League
  5. Call of Duty: Warzone
  6. eFootball
  7. Fall Guys
  8. Asphalt Legends
  9. VALORANT
  10. Stumble Guys

Welche Spiele wohl im August die Download-Charts im PS Store erobern könnten? Ein Blick auf die aktuellen Vorbesteller-Charts könnte schon jetzt einen Hinweis geben.

Startseite Im Forum diskutieren 0 Kommentare

Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Beliebt bei Lesern

PlayStation Studios: Nicht mehr wichtig genug? Multiplattform-Pläne ohne diese Konsole – Gerücht
PlayStation Studios Nicht mehr wichtig genug? Multiplattform-Pläne ohne diese Konsole - Gerücht

In den vergangenen Wochen machten immer wieder Gerüchte die Runde, wonach künftig weitere Titel der PlayStation Studios auch für andere Konsolen erscheinen könnten. Laut der Industrie-Insiderin Millie Amand spielt jedoch eine Plattform in Sonys Überlegungen nur eine untergeordnete Rolle.

07.08.2025, 18:22 Uhr 80
Forza Motorsport: Studioschließung? Entwickler Turn 10 meldet sich zu Wort
Forza Motorsport Studioschließung? Entwickler Turn 10 meldet sich zu Wort

Im Rahmen der jüngsten Entlassungswelle bei Microsoft wurden auch die „Forza Motorsport“-Entwickler von Turn 10 Studios hart getroffen. Die Hälfte der Mitarbeiter bekamen ihre Kündigung. Wie es in Zukunft weitergehen wird? Dazu äußerte sich das Studio jetzt selbst.

08.08.2025, 11:25 Uhr 17
Battlefield 6: Open-Beta bereits von Cheatern überrannt – trotz neuem Anti-Cheat-System
Battlefield 6 Open-Beta bereits von Cheatern überrannt - trotz neuem Anti-Cheat-System

Gestern startete die Open-Beta von „Battlefield 6“ für Spieler mit Early Access, doch der Beginn der Testphase wird bereits überschattet: Cheater verderben den Spielern den Spaß, und das trotz des neuen Anti-Cheat-Systems Javelin.

08.08.2025, 12:40 Uhr 15
GTA 6: Das erste Spiel mit 100-Dollar-Preisschild? Take-Two-CEO äußert sich
GTA 6 Das erste Spiel mit 100-Dollar-Preisschild? Take-Two-CEO äußert sich

In den vergangenen Wochen brachten mehrere Analysten für den im Mai 2026 erscheinenden Open-World-Blockbuster "GTA 6" einen möglichen Preis von bis zu 100 US-Dollar ins Gespräch. Ein Thema, zu dem sich nun auch Strauß Zelnick, der CEO von Take-Two Interactive, äußerte.

08.08.2025, 10:31 Uhr 25
Light of Motiram: Kein Horizon-Klon mehr? Tencent macht nach Sony-Klage einen Rückzieher
Light of Motiram Kein Horizon-Klon mehr? Tencent macht nach Sony-Klage einen Rückzieher

Der Rechtsstreit um „Light of Motiram“ hat sichtbare Konsequenzen: Nach der Urheberrechtsklage von Sony nimmt Tencent offenbar umfassende Änderungen an der Außendarstellung des Spiels vor.

08.08.2025, 11:15 Uhr 15
Hellblade 2 im PS5-Test: Kinoreife Technik, aber auch Gameplay-Schwächen
Hellblade 2 im PS5-Test Kinoreife Technik, aber auch Gameplay-Schwächen

Wunderschön, erschreckend und intensiv: All das trifft auf "Senua's Saga – Hellblade 2" zu. Der Test verrät, wieso Ninja Theorys Island-Abenteuer, trotz aller Probleme, mehr als einen Blick wert ist.

08.08.2025, 09:01 Uhr 24
Kommentarregeln