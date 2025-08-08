HomeNewsplay3.de

PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

An diesem Wochenende ist wieder einiges los. Hier kommen unsere Tipps und Erinnerungen.


08.08.2025 - 18:00 Uhr 24
Am heutigen Freitag feiert „Mafia: The Old Country“ von den Entwicklern von Hangar 13 und Publisher 2K seinen Release. Der Titel kann einen starken Metascore vorweisen, konnte auf Steam bislang aber nicht die Spielerzahlen einiger Vorgänger erreichen.

„Mafia: The Old Country“ spielt in der fiktiven Stadt San Celeste im Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht Enzo Favara, der seit seiner Kindheit in Zwangsarbeit in einer Schwefelmine leisten muss. Eines Tages wird ihm aber ein Platz in der Torrisi-Familie angeboten und Enzo wittert die Chance auf ein neues Leben.

Weitere Highlights an diesem Wochenende

In dem kommenden Tagen finden darüber hinaus auch die Betas zu “Battlefield 6” statt. Am 7. und am 8. August läuft noch die geschlossene Beta, die Mitgliedern von Battlefield Labs, Content-Erstellern oder einigen Zuschauern bei Twitch offensteht.

Die offenen Betaphasen sind jedoch für alle Interessierten zugänglich. Die erste Phase beginnt am 9. bis zum 10. August, während der zweite Test vom 14. bis zum 17. August folgt.

Im PlayStation Store geht derweil der große Sommer-Sale weiter, der in der letzten Woche erst um eine ganze Reihe an Spielen erweitert wurde. Mittlerweile stehen über 4.000 Spiele, DLCs und Editionen zu vergünstigten Preisen für willige Käufer bereit. Sony verspricht dabei Rabatte von bis zu 90 Prozent.

Unter anderem werden „Assassin’s Creed Mirage“, „The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“ oder „Final Fantasy 7 Rebirth“ vergünstig angeboten. Ebenfalls Teil der Aktion sind „Grounded“, „Beyond Good Evil 20th Anniversary Edition“ oder auch „Dragon’s Dogma 2“. Alle Angebote gibt es im Store auf der Konsole oder im Web.

Auf Steam werden an diesem Wochenende die besten Videospiele von kleinen Entwicklerteams gefeiert. Der Publisher Yogscast Games veranstaltet noch bis zum 14. August um 19 Uhr deutscher Zeit die Aktion „Tiny Teams“. Dabei können Spieler neben Rabatten auch Vorstellungen der beliebtesten Spiele kleiner Teams sowie Demos erwarten.

Nun seid ihr dran: Was habt ihr an diesem Wochenende vor und welche Spiele spielt ihr derzeit? Schreibt es uns in den Kommentaren!

Kratos87
08.08.2025, 21:32 Uhr

Zelda Breath of the Wild
Unfassbar gut dieser Zelda Teil und gigantisch groß. Habe jetzt schon 159h auf dem Tacho und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.
So muss eine glaubhafte Open World Welt aufgebaut sein. Der Abenteuer Drang , in diese Spielwelt einzutauchen ist grenzenlos und gibt mir tatsächlich manchmal 90er Vibes aka Ocarina of Time.

TLOW83
08.08.2025, 21:17 Uhr

Ready or Not
Borderlands 3 weiter damit ich bis das 4er erscheint durch bin

Yolo_Molo
08.08.2025, 20:33 Uhr

Battlefield Beta (fals man auf die Server kommt)
Persona 4

ZIMZA LABIM
08.08.2025, 20:19 Uhr

Mafia 4
Clair Obscure
Rasen mähen ( wie passt das den dazwischen?)
Robocop
BO6 Season mal reinschnuppern.

Scobee
08.08.2025, 19:46 Uhr

Werde mal in Lies of P rein schauen. Mal sehen ob der Story Modus wirklich chillig ist.

Gödu
08.08.2025, 19:40 Uhr

Bin seit Monaten mit meinem AC Marathon beschäftigt.
Nach Shadows, Origins und Odyssey schon 32 Stunden Valhalla.

MisterPlayStation
08.08.2025, 19:34 Uhr

Nicht so viel, da es endlich mal wieder schön sommerlich ist.

Ein bisschen GT 7 und FH 5 ist natürlich immer drin.

SEEWOLF
08.08.2025, 19:22 Uhr

Onimusha Warlords (PS4) auf PS5. 🙂

Andre_cantwait
08.08.2025, 19:17 Uhr

Jetzt am Wochenende zocke ich Age of Empires II und die BF6 Beta. Ab Dienstag dann Hellblade 1+2.

darkbeater
08.08.2025, 19:06 Uhr

Vorhin mal wieder Planescape: Torment angefangen. Das wird wieder ein Spaß.

Stobbart86
08.08.2025, 18:56 Uhr

zocken momentan kingdom of amalur und sleeping dogs und am we wird erstmal fantastic four geguckt.

OzeanSunny
08.08.2025, 18:56 Uhr

Ich bin noch mit Cyberpunk 2077 beschäftigt.
Gerade im Phantom Liberty DLC drin.
Und wow damit haben die wirklich abgeliefert.

KaIibri-96
08.08.2025, 18:53 Uhr

Battlefield 6 Open Beta
Jackbox Survey Scramble
Handy Hockey
Mario Party Jamboree Switch 2 Edition
Mario Kart World
House of the Dead Remake

Tulpe
08.08.2025, 18:48 Uhr

Condemned 1 und 2 mal wieder,die Atmosphäre is unerreichbar.

St1nE
08.08.2025, 21:20 Uhr
Antwort auf Tulpe

Geile Spiele! Davon hätte ich gerne ein Remake.

KaIibri-96
08.08.2025, 18:51 Uhr
Antwort auf Tulpe

Nice!

FURZTROCKEN
08.08.2025, 18:45 Uhr

Immer wieder cool zu lesen, was die Leute so alles spielen und es nicht immer Neuheiten sind oder sein müssen und irgendwie auch nicht alle das gleiche.

Strohhut Yago
08.08.2025, 18:30 Uhr

„Nun seid ihr dran: Was habt ihr an diesem Wochenende vor und welche Spiele spielt ihr derzeit?“

Das Wochenende wird mal etwas ruhiger, was ganz gut ist 😀

Zeit für Gartenarbeit und morgen Abend wird Fantastic Four im Kino geschaut 🙂

Gezockt wird natürlich auch fleißig am Abend ❤️, natürlich auf meinen lieblings Plattformen, PS5/Switch 2.

Auf der PS5 geht’s weiter mit Death Stranding 2, ein Meisterwerk bis jetzt, hab knapp 80 % und natürlich Mafia 4, das ist bis jetzt auch richtig toll. So muss ein Mafia sein, die ganze Kulisse, Atmosphäre und Charaktere, einfach perfekt ❤️

Auf der Switch 2 wird Pokémon Lets Go Pikachu und Dragon Quest 3 Remake gezockt 🙂

Wünsche allen ein schönes Wochenende 🙂

OldGamer
08.08.2025, 18:24 Uhr

Echoes of Wisdom will fertig werden . Vielleicht am WE, wenn ich die Zeit finde . PS5 hat noch Sendepause bis GoY erscheint . Obwohl …. Wird wohl November bis ich wirklich Zeit finde .

fahmiyogi
08.08.2025, 18:07 Uhr

Ich habe gerade wieder mit Rage 2 angefangen und bin dabei, den letzten DLC durchzuspielen. Ich finde es wirklich schade, dass es noch keinen dritten Teil gibt. Ein wenig Assassin’s Creed Shadows und Tekken 8 ist glaube ich noch drin.

FURZTROCKEN
08.08.2025, 18:41 Uhr
Antwort auf fahmiyogi

Haha, geiles Spiel, geiles Cover.

SebbiX
08.08.2025, 18:05 Uhr

Fange heute mit Stellar Blade an, habe heute die Suikoden Platin geholt, war cool hat sich aber die letzten 2-3 Stunden gezogen

Xartah
08.08.2025, 18:04 Uhr

Ich werde wahrscheinlich Mafia The Old Country durchspielen und mich dann wieder Wuchang Fallen Feathers setzen.

Xartah
08.08.2025, 18:04 Uhr
Antwort auf Xartah

an*