PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

An diesem Wochenende ist wieder einiges los. Hier kommen unsere Tipps und Erinnerungen.

Am heutigen Freitag feiert „Mafia: The Old Country“ von den Entwicklern von Hangar 13 und Publisher 2K seinen Release. Der Titel kann einen starken Metascore vorweisen, konnte auf Steam bislang aber nicht die Spielerzahlen einiger Vorgänger erreichen.

„Mafia: The Old Country“ spielt in der fiktiven Stadt San Celeste im Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht Enzo Favara, der seit seiner Kindheit in Zwangsarbeit in einer Schwefelmine leisten muss. Eines Tages wird ihm aber ein Platz in der Torrisi-Familie angeboten und Enzo wittert die Chance auf ein neues Leben.

Weitere Highlights an diesem Wochenende

In dem kommenden Tagen finden darüber hinaus auch die Betas zu “Battlefield 6” statt. Am 7. und am 8. August läuft noch die geschlossene Beta, die Mitgliedern von Battlefield Labs, Content-Erstellern oder einigen Zuschauern bei Twitch offensteht.

Die offenen Betaphasen sind jedoch für alle Interessierten zugänglich. Die erste Phase beginnt am 9. bis zum 10. August, während der zweite Test vom 14. bis zum 17. August folgt.

Im PlayStation Store geht derweil der große Sommer-Sale weiter, der in der letzten Woche erst um eine ganze Reihe an Spielen erweitert wurde. Mittlerweile stehen über 4.000 Spiele, DLCs und Editionen zu vergünstigten Preisen für willige Käufer bereit. Sony verspricht dabei Rabatte von bis zu 90 Prozent.

Unter anderem werden „Assassin’s Creed Mirage“, „The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“ oder „Final Fantasy 7 Rebirth“ vergünstig angeboten. Ebenfalls Teil der Aktion sind „Grounded“, „Beyond Good Evil 20th Anniversary Edition“ oder auch „Dragon’s Dogma 2“. Alle Angebote gibt es im Store auf der Konsole oder im Web.

Auf Steam werden an diesem Wochenende die besten Videospiele von kleinen Entwicklerteams gefeiert. Der Publisher Yogscast Games veranstaltet noch bis zum 14. August um 19 Uhr deutscher Zeit die Aktion „Tiny Teams“. Dabei können Spieler neben Rabatten auch Vorstellungen der beliebtesten Spiele kleiner Teams sowie Demos erwarten.

Nun seid ihr dran: Was habt ihr an diesem Wochenende vor und welche Spiele spielt ihr derzeit? Schreibt es uns in den Kommentaren!