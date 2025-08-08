HomeNewsRed Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2: Platz 5 der meistverkauften Spiele? Neue Zahl veröffentlicht

Take-Two hat zu Rockstars Open-World-Epos “Red Dead Redemption 2” eine neue Verkaufszahl enthüllt. Aber reicht es schon für die Top 5 der meistverkauften Videogames? 


08.08.2025 - 15:37 Uhr 8
Red Dead Redemption 2: Platz 5 der meistverkauften Spiele? Neue Zahl veröffentlicht

Fast sieben Jahren nach der Veröffentlichung behauptet sich “Red Dead Redemption 2” weiterhin als bedeutender Titel auf dem Spielemarkt. Zwar richten sich viele Blicke zunehmend auf Rockstars „GTA 6“, doch eine neue Zahl legt nahe, dass auch ein “Red Dead Redemption 3” nur noch eine Frage von wenigen Jahren sein könnte.

Wie der Publisher Take-Two Interactive in einer aktuellen Telefonkonferenz mit Investoren bekanntgab, wurden weltweit 77 Millionen Exemplare von “Red Dead Redemption 2” verkauft.

Reicht es für die Top 5?

Kurz darauf machte die Meldung die Runde, dass der Western-Titel damit zu den fünf meistverkauften Spielen aller Zeiten zählt. Unter anderem berichtete Tech4Gamers darüber und bezog sich auf einen Tweet von „ben“ alias „@videotechuk_“. Dieser wiederum machte keine weiteren Angaben zur zugrunde gelegten Rangliste.

Ein Blick auf verschiedene Quellen wie Wikipedia oder Statista zeigt allerdings, dass es für die Top 5 wohl noch nicht ganz reicht. „Red Dead Redemption 2“ befindet sich jedoch direkt an der Schwelle.

Nachfolgend die Top 10 basierend auf den über Wikipedia zusammengetragenen Zahlen: 

  1. Minecraft – ca. 350 Millionen
  2. GTA 5 – ca. 215 Millionen
  3. Wii Sports – ca. 82,9 Millionen
  4. Ark: Survival Evolved – ca. 79,0 Millionen
  5. Mario Kart 8 / Deluxe – ca. 77,3 Millionen
  6. Red Dead Redemption 2 – ca. 77,0 Millionen
  7. Pokémon Rot / Blau / Gelb – ca. 76,1 Millionen
  8. PUBG: Battlegrounds – ca. 75,0 Millionen
  9. The Sims – ca. 70,0 Millionen
  10. The Oregon Trail – ca. 65,0 Millionen

Die Platzierungen basieren dort auf einem Vergleich der öffentlich einsehbaren Verkaufszahlen. Der Unterschied zu den Angaben der oben genannten Quellen scheint aus der Annahme zu resultieren, dass „Mario Kart 8“ und die Deluxe-Version zusammen auf 77 Millionen Verkäufe kommen. Das deckt sich nicht mit den offiziellen Zahlen. Nintendo gibt für „Mario Kart 8“ 8,45 Millionen Verkäufe an, für die Deluxe-Version einen Absatz von 68,86 Millionen. Zusammen sind es 77,31 Millionen Verkäufe. 

Kontinuierlicher Absatz trotz Alters des Spiels

Unabhängig von der genauen Platzierung zeigen die aktuellen Verkaufszahlen ein deutliches Wachstum: Noch Anfang 2024 wurde “Red Dead Redemption 2” mit 61 Millionen verkauften Einheiten geführt. In rund eineinhalb Jahren kamen somit etwa 16 Millionen weitere hinzu.

Das ist ein bemerkenswert stabiler Absatz für ein Spiel dieses Alters. Auch der gemutmaßte Release für die Nintendo Switch 2 dürfte dem Titel ein zusätzliches Millionenpublikum erschließen.

„Red Dead Redemption 2“ ist ein 2018 zunächst für PS4 und Xbox One veröffentlichtes Open-World-Spiel von Rockstar Games und im Jahr 1899 angesiedelt. Als Arthur Morgan erleben Spieler eine Geschichte über Loyalität, Überleben und den Wandel des Wilden Westens. 

Startseite Im Forum diskutieren 8 Kommentare

Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Beliebt bei Lesern

PlayStation Studios: Nicht mehr wichtig genug? Multiplattform-Pläne ohne diese Konsole – Gerücht
PlayStation Studios Nicht mehr wichtig genug? Multiplattform-Pläne ohne diese Konsole - Gerücht

In den vergangenen Wochen machten immer wieder Gerüchte die Runde, wonach künftig weitere Titel der PlayStation Studios auch für andere Konsolen erscheinen könnten. Laut der Industrie-Insiderin Millie Amand spielt jedoch eine Plattform in Sonys Überlegungen nur eine untergeordnete Rolle.

07.08.2025, 18:22 Uhr 80
Forza Motorsport: Studioschließung? Entwickler Turn 10 meldet sich zu Wort
Forza Motorsport Studioschließung? Entwickler Turn 10 meldet sich zu Wort

Im Rahmen der jüngsten Entlassungswelle bei Microsoft wurden auch die „Forza Motorsport“-Entwickler von Turn 10 Studios hart getroffen. Die Hälfte der Mitarbeiter bekamen ihre Kündigung. Wie es in Zukunft weitergehen wird? Dazu äußerte sich das Studio jetzt selbst.

08.08.2025, 11:25 Uhr 18
Mafia The Old Country: Überschaubarer Metascore, doch was sagen die Spieler und Zugriffszahlen? 
Mafia The Old Country Überschaubarer Metascore, doch was sagen die Spieler und Zugriffszahlen? 

„Mafia: The Old Country“ startet mit starken Bewertungen auf Metacritic, im PSN und Steam, erreicht aber zum Launch nicht die Steam-Spitzenwerte früherer Veröffentlichungen. 

08.08.2025, 14:20 Uhr 24
Battlefield 6: Open-Beta bereits von Cheatern überrannt – trotz neuem Anti-Cheat-System
Battlefield 6 Open-Beta bereits von Cheatern überrannt - trotz neuem Anti-Cheat-System

Gestern startete die Open-Beta von „Battlefield 6“ für Spieler mit Early Access, doch der Beginn der Testphase wird bereits überschattet: Cheater verderben den Spielern den Spaß, und das trotz des neuen Anti-Cheat-Systems Javelin.

08.08.2025, 12:40 Uhr 16
Light of Motiram: Kein Horizon-Klon mehr? Tencent macht nach Sony-Klage einen Rückzieher
Light of Motiram Kein Horizon-Klon mehr? Tencent macht nach Sony-Klage einen Rückzieher

Der Rechtsstreit um „Light of Motiram“ hat sichtbare Konsequenzen: Nach der Urheberrechtsklage von Sony nimmt Tencent offenbar umfassende Änderungen an der Außendarstellung des Spiels vor.

08.08.2025, 11:15 Uhr 15
GTA 6: Das erste Spiel mit 100-Dollar-Preisschild? Take-Two-CEO äußert sich
GTA 6 Das erste Spiel mit 100-Dollar-Preisschild? Take-Two-CEO äußert sich

In den vergangenen Wochen brachten mehrere Analysten für den im Mai 2026 erscheinenden Open-World-Blockbuster "GTA 6" einen möglichen Preis von bis zu 100 US-Dollar ins Gespräch. Ein Thema, zu dem sich nun auch Strauß Zelnick, der CEO von Take-Two Interactive, äußerte.

08.08.2025, 10:31 Uhr 25
Kommentarregeln
Molekül
08.08.2025, 17:41 Uhr

Wann RDR3?

HabaneroOnIce99
08.08.2025, 16:30 Uhr

Hab’s zweimal versucht und beide Male abgebrochen. Leider hatte es mich nie ganz erreicht.

MarchEry
08.08.2025, 18:53 Uhr
Antwort auf HabaneroOnIce99

Das ist sehr sad.

MartinDrake
08.08.2025, 16:15 Uhr

Ich habs auch dreimal gekauft, das hilft natürlich.
Für die Xbox One X, dann, hatte Ich eine der zwei Discs vermeintlich verloren, als Ich’s auf der Series X spielen wollte, nochmals bestellt, kurz darauf Disk gefunden. Und für den zweiten Durchgang, der gerade läuft, nochmals bei Steam!

Verdiente Zahlen, zumindest gemessen an meinem ersten, faszinierten Durchgang ein Meisterwerk!

Allerdings bemerkt man gersde beim zweiten Mal: Gunplay ist nicht so toll (Controller, egal wie eingestellt und die Missionen sind schon sehr sehr eng gestrickt, 10m zu weit nach Links: Gescheitert, das hasse Ich in Open World Games!)

Dirty Sanchez
08.08.2025, 16:03 Uhr

Ich würde Wii Sports aus der Liste raus nehmen. Tolles Spiel aber wer weiß wie oft es sich verkauft hätte, ohne der Konsole beizuliegen.

Geheimagent2702
08.08.2025, 16:06 Uhr
Antwort auf Dirty Sanchez

Mir fehlt deswegen in der Liste auch immer Tetris für den Gameboy…

The White Rabbit
08.08.2025, 15:49 Uhr

Aber den Patch dann am Ende nicht frei geben. Die Konkurrenz für das ewige GTA zu groß.

bausi 2
08.08.2025, 15:43 Uhr

Ich hoffe irgendwann kommt doch nochmal ein ps5 Port bzw. Remaster