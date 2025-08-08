Red Dead Redemption 2: Platz 5 der meistverkauften Spiele? Neue Zahl veröffentlicht

Take-Two hat zu Rockstars Open-World-Epos “Red Dead Redemption 2” eine neue Verkaufszahl enthüllt. Aber reicht es schon für die Top 5 der meistverkauften Videogames?

Fast sieben Jahren nach der Veröffentlichung behauptet sich “Red Dead Redemption 2” weiterhin als bedeutender Titel auf dem Spielemarkt. Zwar richten sich viele Blicke zunehmend auf Rockstars „GTA 6“, doch eine neue Zahl legt nahe, dass auch ein “Red Dead Redemption 3” nur noch eine Frage von wenigen Jahren sein könnte.

Wie der Publisher Take-Two Interactive in einer aktuellen Telefonkonferenz mit Investoren bekanntgab, wurden weltweit 77 Millionen Exemplare von “Red Dead Redemption 2” verkauft.

Reicht es für die Top 5?

Kurz darauf machte die Meldung die Runde, dass der Western-Titel damit zu den fünf meistverkauften Spielen aller Zeiten zählt. Unter anderem berichtete Tech4Gamers darüber und bezog sich auf einen Tweet von „ben“ alias „@videotechuk_“. Dieser wiederum machte keine weiteren Angaben zur zugrunde gelegten Rangliste.

Ein Blick auf verschiedene Quellen wie Wikipedia oder Statista zeigt allerdings, dass es für die Top 5 wohl noch nicht ganz reicht. „Red Dead Redemption 2“ befindet sich jedoch direkt an der Schwelle.

Nachfolgend die Top 10 basierend auf den über Wikipedia zusammengetragenen Zahlen:

Minecraft – ca. 350 Millionen GTA 5 – ca. 215 Millionen Wii Sports – ca. 82,9 Millionen Ark: Survival Evolved – ca. 79,0 Millionen Mario Kart 8 / Deluxe – ca. 77,3 Millionen Red Dead Redemption 2 – ca. 77,0 Millionen Pokémon Rot / Blau / Gelb – ca. 76,1 Millionen PUBG: Battlegrounds – ca. 75,0 Millionen The Sims – ca. 70,0 Millionen The Oregon Trail – ca. 65,0 Millionen

Die Platzierungen basieren dort auf einem Vergleich der öffentlich einsehbaren Verkaufszahlen. Der Unterschied zu den Angaben der oben genannten Quellen scheint aus der Annahme zu resultieren, dass „Mario Kart 8“ und die Deluxe-Version zusammen auf 77 Millionen Verkäufe kommen. Das deckt sich nicht mit den offiziellen Zahlen. Nintendo gibt für „Mario Kart 8“ 8,45 Millionen Verkäufe an, für die Deluxe-Version einen Absatz von 68,86 Millionen. Zusammen sind es 77,31 Millionen Verkäufe.

Kontinuierlicher Absatz trotz Alters des Spiels

Unabhängig von der genauen Platzierung zeigen die aktuellen Verkaufszahlen ein deutliches Wachstum: Noch Anfang 2024 wurde “Red Dead Redemption 2” mit 61 Millionen verkauften Einheiten geführt. In rund eineinhalb Jahren kamen somit etwa 16 Millionen weitere hinzu.

Das ist ein bemerkenswert stabiler Absatz für ein Spiel dieses Alters. Auch der gemutmaßte Release für die Nintendo Switch 2 dürfte dem Titel ein zusätzliches Millionenpublikum erschließen.

„Red Dead Redemption 2“ ist ein 2018 zunächst für PS4 und Xbox One veröffentlichtes Open-World-Spiel von Rockstar Games und im Jahr 1899 angesiedelt. Als Arthur Morgan erleben Spieler eine Geschichte über Loyalität, Überleben und den Wandel des Wilden Westens.