Senua’s Saga Hellblade 2: Mit PS5 Pro-Enhancements – Ninja Theory nennt die Verbesserungen

„Senua’s Saga: Hellblade 2“ wird in der kommenden Woche für die PS5 erscheinen und auch die PS5 Pro unterstützten. Auf welche Verbesserungen sich Besitzer der leistungsstarken Konsole freuen können, hat Entwicklerstudio Ninja Theory jetzt bekannt gegeben.

Nachdem „Senua’s Saga: Hellblade 2“ im Mai des vergangenen Jahres zunächst nur für die Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht wurde, erscheint die Fortsetzung von Senuas Abenteuer, das 2017 mit „Hellblade: Senua’s Sacrifice“ begann, in der kommenden Woche auch für die PS5.

Und dabei handelt es sich nicht einfach nur um eine simple Portierung: Stattdessen erscheint das cineastische Action-Abenteuer als sogenannte Enhanced-Version für die Sony-Konsole, die auch technische Verbesserungen und neue Inhalte bietet. Darüber hinaus wird das Spiel auch die PS5 Pro unterstützen. Die entsprechenden Optimierungen hat Entwickler Ninja Theory nun verraten.

Diese Verbesserungen werden auf der PS5 Pro geboten

Wie Ninja Theory in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via PSU) bestätigt haben, wird „Senua’s Saga: Hellblade 2“ auf der PS5 Pro die gewohnten Verbesserungen bieten. Dazu gehören eine höhere dynamische Auflösung im Performance- und Qualitäts-Modus, höhere Grafikeinstellungen im Performance-Modus und die Nutzung von Sonys KI-Upscaler PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

Darüber hinaus wird aber auch das Upscaling-Verfahrung Temporal Super Resolution, kurz TSR, von Epic Games zur Verfügung stehen. Dadurch können die Spieler laut Ninja Theory ihren „bevorzugten Upscaler auswählen“.

Der Performance-Modus wird mit der Enhanced-Version von „Senua’s Saga: Hellblade 2“ neu eingeführt und soll das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde darstellen. Weitere Zahlen, etwa zu den verbesserten Auflösungen auf der PS5 Pro, nannte Ninja Theory allerdings nicht.

Enhanced Edition mit neuen Inhalten

Sämtliche Verbesserungen und Inhalte der Enhanced-Fassung werden aber nicht nur auf der PS5 verfügbar sein: Für die Xbox- und PC-Versionen wird ein entsprechendes und kostenloses Update erscheinen. Dadurch können sich PC-Nutzer außerdem über eine zusätzliche Grafikvoreinstellung namens „Sehr hoch“ hoch freuen, während auch die Kompatibilität mit dem Steam Deck optimiert wurde.

Zu den inhaltlichen Neuerungen zählt ein Spielmodus mit dem Titel „schwarze Fäulnis“, eine Art Perma-Death-Variante: Mit jedem virtuellen Tod von Senua breitet sich die titelgebende Fäulnis weiter aus, erreicht sie den Kopf, endet das Spiel endgültig und sämtlicher Fortschritt geht verloren. Ebenfalls neu sind ein überarbeiteter Fotomodus und ein mehrstündiger Entwicklerkommentar.

Erscheinen wird die Enhanced-Version von „Senua’s Saga: Hellblade 2“ für die PS5 am 12. August 2025. Vorbestellungen sind im PS Store bereits möglich: Neben der Standardversion für 49,99 Euro steht auch eine Deluxe Edition für 69,99 Euro zur Verfügung, die eine verbesserte PS5-Version des ersten Teils und dessen Soundtrack enthält. Hinweisen zufolge scheint außerdem auch eine physische Version geplant zu sein.