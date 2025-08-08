Star Wars Outlaws 2: Bereits vom Tisch? Spieler stemmen sich gegen mögliches Aus des Sequels

Unbestätigten Berichten zufolge soll sich Ubisoft intern gegen eine mögliche Fortsetzung von "Star Wars Outlaws" entschieden haben. Während der Publisher zu diesem Thema noch schweigt, setzen sich Fans bereits für einen Nachfolger ein.

Schon wenige Wochen nach dem Release im vergangenen Sommer zeichnete sich ab, dass das mit großen Ambitionen gestartete Open-World-Abenteuer „Star Wars Outlaws“ die in ihn gesteckten Erwartungen nicht erfüllte.

Nachdem diverse spielerische Mängel zum Launch zu einem überschaubaren Metascore von 75 Punkten führten, räumte Ubisoft einige Wochen später ein, dass sich „Star Wars Outlaws“ unter den internen Erwartungen verkaufte. Eine Entwicklung, die laut dem gut vernetzten Insider Tom Henderson offenbar dazu führte, dass sich Ubisoft gegen ein mögliches „Star Wars Outlaws 2“ entschied.

Während sich der Publisher zu den Gerüchten um das Aus des Nachfolgers bislang nicht äußerte, setzten sich Fans in den vergangenen Tagen für ein mögliches „Star Wars Outlaws 2“ ein.

Spieler starten Petition für den Nachfolger

So entschied sich ein Spieler vor wenigen Tagen dazu, eine Petition ins Leben zu rufen, mit der Ubisoft dazu bewegt werden soll, die Reise und die Abenteuer der Protagonistin Kay Vess fortzusetzen.

In der Beschreibung der Petition verweisen die Initiatoren auf Spiele wie „Cyberpunk 2077“ oder „No Man’s Sky“, die ebenfalls einen schweren Start hatten und sich später dennoch zu großen Erfolg entwickelten.

Als ein weiteres Beispiel wurde der Koop-Shooter „Helldivers 2“ genannt, der verdeutliche, dass ein Nachfolger deutlich erfolgreicher sein kann als der erste Teil einer Reihe.

„Die Idee eines Open-World-Star-Wars-Spiels war für viele Fans ein Traum. Doch der Start verlief holprig. Technische Probleme und Performance-Schwierigkeiten zum Release führten zu schlechten Bewertungen und Frustration. Viele Spieler gaben auf, bevor sie die späteren Verbesserungen erleben konnten. Die anfänglichen Probleme hinterließen einen schlechten ersten Eindruck und leider ist genau dieser geblieben“, heißt es in der Petition weiter.

„Die Ubisoft-Führung hat seitdem die Verantwortung auf den allgemeinen Zustand der Star-Wars-Marke geschoben. Doch Fans wissen, dass das eigentliche Problem nicht eine Übersättigung mit dem Franchise war, sondern das Spielerlebnis zum Launch selbst. Und wir haben schon oft gesehen, dass sich so etwas später noch zum Positiven wenden kann.“

Ubisoft schweigt zur Zukunft der Marke

Weitere Aussagen der Initiatoren und die Petition an sich findet ihr auf Change.org. Ob die Bemühungen der Spieler Ubisoft zu einem möglichen Umdenken bewegen, bleibt abzuwarten. Zumal aktuell noch unklar ist, ob sich der Publisher wirklich gegen ein mögliches Sequel entschieden hat.

Denn auch wenn es sich bei Tom Henderson für gewöhnlich um eine verlässliche Insider-Quelle handelt, hat sich Ubisoft zu einem möglichen „Star Wars Outlaws 2“ bislang nicht geäußert. Auch ließ das Unternehmen offen, inwieweit die diversen Updates, mit denen die Entwickler die Spielerfahrung nach dem Launch verbesserten, Einfluss auf die Verkaufszahlen der vergangenen Monate hatten.

„Star Wars Outlaws“ erschien im August 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.