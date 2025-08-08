Star Wars Outlaws 2: Bereits vom Tisch? Spieler stemmen sich gegen mögliches Aus des Sequels

Schon wenige Wochen nach dem Release im vergangenen Sommer zeichnete sich ab, dass das mit großen Ambitionen gestartete Open-World-Abenteuer „Star Wars Outlaws“ die in ihn gesteckten Erwartungen nicht erfüllte.
Nachdem diverse spielerische Mängel zum Launch zu einem überschaubaren Metascore von 75 Punkten führten, räumte Ubisoft einige Wochen später ein, dass sich „Star Wars Outlaws“ unter den internen Erwartungen verkaufte. Eine Entwicklung, die laut dem gut vernetzten Insider Tom Henderson offenbar dazu führte, dass sich Ubisoft gegen ein mögliches „Star Wars Outlaws 2“ entschied.
Während sich der Publisher zu den Gerüchten um das Aus des Nachfolgers bislang nicht äußerte, setzten sich Fans in den vergangenen Tagen für ein mögliches „Star Wars Outlaws 2“ ein.
Spieler starten Petition für den Nachfolger
So entschied sich ein Spieler vor wenigen Tagen dazu, eine Petition ins Leben zu rufen, mit der Ubisoft dazu bewegt werden soll, die Reise und die Abenteuer der Protagonistin Kay Vess fortzusetzen.
In der Beschreibung der Petition verweisen die Initiatoren auf Spiele wie „Cyberpunk 2077“ oder „No Man’s Sky“, die ebenfalls einen schweren Start hatten und sich später dennoch zu großen Erfolg entwickelten.
Als ein weiteres Beispiel wurde der Koop-Shooter „Helldivers 2“ genannt, der verdeutliche, dass ein Nachfolger deutlich erfolgreicher sein kann als der erste Teil einer Reihe.
„Die Idee eines Open-World-Star-Wars-Spiels war für viele Fans ein Traum. Doch der Start verlief holprig. Technische Probleme und Performance-Schwierigkeiten zum Release führten zu schlechten Bewertungen und Frustration. Viele Spieler gaben auf, bevor sie die späteren Verbesserungen erleben konnten. Die anfänglichen Probleme hinterließen einen schlechten ersten Eindruck und leider ist genau dieser geblieben“, heißt es in der Petition weiter.
„Die Ubisoft-Führung hat seitdem die Verantwortung auf den allgemeinen Zustand der Star-Wars-Marke geschoben. Doch Fans wissen, dass das eigentliche Problem nicht eine Übersättigung mit dem Franchise war, sondern das Spielerlebnis zum Launch selbst. Und wir haben schon oft gesehen, dass sich so etwas später noch zum Positiven wenden kann.“
Ubisoft schweigt zur Zukunft der Marke
Weitere Aussagen der Initiatoren und die Petition an sich findet ihr auf Change.org. Ob die Bemühungen der Spieler Ubisoft zu einem möglichen Umdenken bewegen, bleibt abzuwarten. Zumal aktuell noch unklar ist, ob sich der Publisher wirklich gegen ein mögliches Sequel entschieden hat.
Denn auch wenn es sich bei Tom Henderson für gewöhnlich um eine verlässliche Insider-Quelle handelt, hat sich Ubisoft zu einem möglichen „Star Wars Outlaws 2“ bislang nicht geäußert. Auch ließ das Unternehmen offen, inwieweit die diversen Updates, mit denen die Entwickler die Spielerfahrung nach dem Launch verbesserten, Einfluss auf die Verkaufszahlen der vergangenen Monate hatten.
„Star Wars Outlaws“ erschien im August 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.
Das Krokodil ist mal wieder im Verteidigungsmodus. Akzeptier einfach mal das es Leute gibt, die das Spiel oder allgemein Spiele von Ubisoft nicht mögen. Ubisoft hat doch selber eingestanden, dass das Spiel ein finanzieller Flop geworden ist.
Und genau da liegt dass Problem! Die meisten stören sich an Ubisoft und haten aus Leidenschaft, ohne den Spielen überhaupt ne faire Chance zu geben.
Alleine die Aussage, dass SWO den selben Ansatz verfolgt wie die AC Reihe stimmt schlicht weg nicht.
Ausserdem bedeutet ein finanzieller Flop noch lange nicht, dass das jeweilige Spiel schlecht ist, sondern einzig und alleine, dass es sich unter den Erwartungen verkauft hat!
Soll alles jedoch nicht schön reden, dass SWO zu Release massive Probleme hatte. Mittlerweile ist es aber nen echt schönes Spiel!
ich spiel es gerade. hab 30 euro bezahlt . es ist halt an allen ecken und kanten zweitklassig. wenn man auf einem ausserirdischenplaneten rumgurkt, fühlt man sich ziemlich schnell irgendwo in einem x beliebigen erde shooter.
Der allgemeine Look ist alles andere als zweitlassig. Massiv hat hier einen echt guten Job gemacht.
Selten kam bei mir ein solch tolles Star Wars Feeling auf!
Das Spiel ist solide gut find ich…die meisten Haten eh nur weil’s Ubisoft ist.
Schlimmer noch ist, dass sie es nicht gespielt haben. Zumal es oft diejenigen sind, die bei „Ihren“ Spielen so etwas sagen wie „muss man selbst gespielt haben“, nur um dann auf den nächsten Hate-Train aufzuspringen.
Wie Du schon sagst, ein solides Spiel mit Luft nach oben.
Es ist leider nur ein verkapptes AC, dass an allen Ecken und Kanten Potential verschenk hat.
In gut, mit einem durchdachten Fraktionssystem, viel besserer KI, Charakter Editor und mehr Freiheit und Möglichkeiten, dann könnte das was werden.
Die Immersion ist halt schnell gebrochen, wenn man auf jemanden schießt und der reagiert nicht.
Zu Deinem ersten Punkt: Wie ich schon „unten“ schrieb, ist das bei jedem open World Game das Problem, aber ich kann Kritik an dem Konzept verstehen
Zu Deinem zweiten Punkt(en): Fraktionssystem und KI, da gehe ich mit dem, was Du sagst. Ein Charaktereditor ergubt aber keinen Sinn, wenn man die Geschichte einer vorgegebenen Person spielen soll.
Zu Deinem dritten Punkt: Habe ich nie erlebt, aber OK, kann sicher frustrierend sein
sorry, aber der kommentar gegen den charaktereditor ist einfach quatsch. das funktioniert in jedem rgb und selbstverständlich auch in swo.
Ich hatte mich echt gefreut auf das Spiel aber die Demo war einfach schlecht, die Steuerung war eine Katastrophe die Kämpfe echt langweilig und bei der Atmosphäre sprang kein Star Wars Feeling so richtig über, obwohl alle Zutaten da waren, ich kann es selber nicht erklären aber es bockt 0..
Um gottes willen nicht noch einen 2ten teil von dem schmarn
Das war ja ein absoluter totalausfall
Nicht umsonst so gefloppt
Aber has5 Du es auch gespielt? Oder beriht Deine Aussage aus Meinungen, die Du aufgeschnappt hast? Das Spiel ist gut, hat aber einige Achwächen. Dafür stimmt das Star Wars Feeling absolut und bei einem Nachfolger könnten man darauf aufbauen
Eines der besten Star Wars Spiele meiner Ansicht nach. Ich würde mich sehr über einen zweiten Teil freuen!
Dachte nach der Überschrift tatsächlich, dass es Leute gib, die das Spiel gut fanden . Aber sind nur 1000 Witzbolde 🙂
Habe mich fast eine Stunde durch die Demo gequält vor einiger Zeit und das Spiel braucht wirklich Niemand . Das hat den Charme eines grauen Strichs an einer Betonwand .
Und der Vergleich hinkt ja mal . No Man Sky ist heute DAS Sandbox Spiel . Mir zu groß und zu anstrengend aber dss Pontential ist unendlich .
Und Cyberpunk hatte seine Story und die Chars von Anfang an . Die Technik (hatte nie Probleme) war hier das Problem . Der Vergleich sind ja Rosinen mit Kürbissen ….
Eine Stunde einer Demo scheint mir keine Grundlage für eine umfassende, objektive Bewertung zu sein. Sibjektiv kannst Du diese Meinung gerne vertreten, objektiv ist sie aber weniger
Habe das Spiel erst diese Woche auf 100% Trophy Set gespielt und fand es von Stunde zu Stunde besser. Ja zum Release hatte ich auch nach 3 Stunden die Nase voll, das Gameplay war da einfach nicht ausgereift – forciertes Stealth kann nerven! Aber das haben sie verbessert mit den Patches. Das Level Up System find ich auch sehr innovativ, so kann man sich gezielt die Fähigkeiten raussuchen, die man haben will. Atmosphäre und Story sind auch sehr unterhaltsam. Also von mir gibt es 86 Punkte für das Spiel und mir wäre ein Teil 2 viel lieber, als ein AC Teil 150.
Demnächst gibts noch Petition für Dragon Age Failguard 2 😀 Oder eine für Taash Actionfiguren mit verschiedenen anklippbaren Körpermerkmalen 😀
druck ich mir selber. hab nen 3d drucker.
Du musst echt Probleme haben… Junge, Junge.
Es gibts Fans von dem Spiel? Sachen gibts 😀 😀
Ich bräuchte auch keinen zweiten teil 😀
Hatte Potential aber hätte nicht von ubi kommen soll, typische ubi Formel leider wieder
Also wie RDR2, GoT, TW3 und Horizon… also jedes Open World Game. Das Problem liegt nicht bei der „Ubi-Formel“, sondern daran, dass Open World für viele Menschen nicht funktioniert. Diese Ermüdungserscheinungen sehe ich auch bei mir, von daher kann ich Dir da keinen Vorwurf machen. Es scheitert z.B. daran, dass man sich „gezwungen“ fühlt, Sidequests „abzuarbeiten“. Wenn man so will, eine Form von Fomo. Open World Games haben dort einen großen Mamgel an Abwechslung und, was fast noch schlimmer ist, an motivierenden Belohnungen.
LOL er vergleicht die OW mit einem RDR2 Witcher 3 und com.
Der Unterschied ist halt, das in deinen genannten games die sidequest, nebenaktivitäten etc. einfach viel mehr Spaß machen, viel interessanter gestaltet sind und es einfach eine ganz andere Liga ist.
1000 Unterschriften in einer Woche, da muss Ubisoft handeln ^^
Werde wohl auch unterschreiben, denn ich steh auf Comedy.