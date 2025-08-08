Titan Quest 2: Wann erscheint es für PS5? THQ Nordic grenzt Releasezeitraum ein

In einem ausführlichen FAQ beantwortete THQ Nordic diverse Fragen zur kürzlich für den PC veröffentlichten Early-Access-Version des Action-Rollenspiels "Titan Quest 2". Im Zuge dessen grenzte der Publisher auch den Release für die Konsolen ein.

Vor wenigen Tagen brachten THQ Nordic und die Entwickler von Grimlore Games die Early-Access-Version des Action-Rollenspiels „Titan Quest 2“ auf dem PC an den Start.

Ergänzend zum Early-Access-Start veröffentlichte der Publisher ein Video sowie ein ausführliches FAQ, in dem diverse Fragen zum Vorabstart auf dem PC beantwortet werden. Auch für Konsolenspieler hatte THQ Nordic Neuigkeiten parat: Die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen von „Titan Quest 2“ sollen simultan mit der Version 1.0 auf dem PC erscheinen.

Aktuell peilt Grimlore Games für die Vollversion des Action-Rollenspiels eine Veröffentlichung Ende 2026 an. Bis dahin möchte das Team die Early-Access-Version auf dem PC kontinuierlich verbessern und erweitern.

Der Kampf gegen eine rachsüchtige Göttin

In „Titan Quest 2“ kehren die Spieler in eine von verschiedenen Sagen inspirierte Neuinterpretation des antiken Griechenlands zurück und sehen sich mit der rachsüchtigen Göttin Nemesis konfrontiert. Diese ist außer sich vor Wut und verdirbt die Schicksalsfäden ihrer Widersacher, wodurch sie sie zur ewigen Verdammnis verurteilt.

„Greif zu den Waffen, kämpfe an der Seite der Götter und ändere das Schicksal, um Nemesis zu stoppen, ihre Opfer zu befreien und deine eigene epische Geschichte zu schreiben“, so die Entwickler.

Da die Spielwelt von der griechischen Mythologie inspiriert ist, schlagen sich die Spieler auf die Seite gutmütiger Götter und stellen sich tödlichen Gegnern wie Zentauren, Greifen, Hippokampen und Zyklopen. Großen Wert legen die Entwickler laut eigenen Angaben auf eine von Hand erschaffene Welt, die die Spieler dazu animiert, sie ausführlich zu erkunden und die zahlreichen Geheimnisse zu entdecken, die sie zu bieten hat.

„Legendäre Monster lauern in verborgenen Hainen, in sonderbaren Artefakten schlummert noch Magie aus längst vergangenen Zeiten, und du könntest jederzeit einem Gott begegnen. Jede Ruine birgt ein Geheimnis, jede Statue erzählt eine Geschichte“, heißt es von offizieller Seite weiter.

Zu den Besonderheiten von „Titan Quest 2“ gehört das flexible Klassensystem. Da es möglich ist, zwei Meisterschaften miteinander zu kombinieren, können die Spieler vielschichtige Hybrid-Charaktere mit individuellen Stärken und Fähigkeiten erschaffen.