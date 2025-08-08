HomeNewsTitan Quest 2

Titan Quest 2: Wann erscheint es für PS5? THQ Nordic grenzt Releasezeitraum ein

In einem ausführlichen FAQ beantwortete THQ Nordic diverse Fragen zur kürzlich für den PC veröffentlichten Early-Access-Version des Action-Rollenspiels "Titan Quest 2". Im Zuge dessen grenzte der Publisher auch den Release für die Konsolen ein.


08.08.2025 - 19:31 Uhr 5
Titan Quest 2: Wann erscheint es für PS5? THQ Nordic grenzt Releasezeitraum ein

Vor wenigen Tagen brachten THQ Nordic und die Entwickler von Grimlore Games die Early-Access-Version des Action-Rollenspiels „Titan Quest 2“ auf dem PC an den Start.

Ergänzend zum Early-Access-Start veröffentlichte der Publisher ein Video sowie ein ausführliches FAQ, in dem diverse Fragen zum Vorabstart auf dem PC beantwortet werden. Auch für Konsolenspieler hatte THQ Nordic Neuigkeiten parat: Die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen von „Titan Quest 2“ sollen simultan mit der Version 1.0 auf dem PC erscheinen.

Aktuell peilt Grimlore Games für die Vollversion des Action-Rollenspiels eine Veröffentlichung Ende 2026 an. Bis dahin möchte das Team die Early-Access-Version auf dem PC kontinuierlich verbessern und erweitern.

Der Kampf gegen eine rachsüchtige Göttin

In „Titan Quest 2“ kehren die Spieler in eine von verschiedenen Sagen inspirierte Neuinterpretation des antiken Griechenlands zurück und sehen sich mit der rachsüchtigen Göttin Nemesis konfrontiert. Diese ist außer sich vor Wut und verdirbt die Schicksalsfäden ihrer Widersacher, wodurch sie sie zur ewigen Verdammnis verurteilt.

„Greif zu den Waffen, kämpfe an der Seite der Götter und ändere das Schicksal, um Nemesis zu stoppen, ihre Opfer zu befreien und deine eigene epische Geschichte zu schreiben“, so die Entwickler.

Da die Spielwelt von der griechischen Mythologie inspiriert ist, schlagen sich die Spieler auf die Seite gutmütiger Götter und stellen sich tödlichen Gegnern wie Zentauren, Greifen, Hippokampen und Zyklopen. Großen Wert legen die Entwickler laut eigenen Angaben auf eine von Hand erschaffene Welt, die die Spieler dazu animiert, sie ausführlich zu erkunden und die zahlreichen Geheimnisse zu entdecken, die sie zu bieten hat.

„Legendäre Monster lauern in verborgenen Hainen, in sonderbaren Artefakten schlummert noch Magie aus längst vergangenen Zeiten, und du könntest jederzeit einem Gott begegnen. Jede Ruine birgt ein Geheimnis, jede Statue erzählt eine Geschichte“, heißt es von offizieller Seite weiter.

Zu den Besonderheiten von „Titan Quest 2“ gehört das flexible Klassensystem. Da es möglich ist, zwei Meisterschaften miteinander zu kombinieren, können die Spieler vielschichtige Hybrid-Charaktere mit individuellen Stärken und Fähigkeiten erschaffen.

Startseite Im Forum diskutieren 5 Kommentare

Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Beliebt bei Lesern

Forza Motorsport: Studioschließung? Entwickler Turn 10 meldet sich zu Wort
Forza Motorsport Studioschließung? Entwickler Turn 10 meldet sich zu Wort

Im Rahmen der jüngsten Entlassungswelle bei Microsoft wurden auch die „Forza Motorsport“-Entwickler von Turn 10 Studios hart getroffen. Die Hälfte der Mitarbeiter bekamen ihre Kündigung. Wie es in Zukunft weitergehen wird? Dazu äußerte sich das Studio jetzt selbst.

08.08.2025, 11:25 Uhr 20
Mafia The Old Country: Überschaubarer Metascore, doch was sagen die Spieler und Zugriffszahlen? 
Mafia The Old Country Überschaubarer Metascore, doch was sagen die Spieler und Zugriffszahlen? 

„Mafia: The Old Country“ startet mit starken Bewertungen auf Metacritic, im PSN und Steam, erreicht aber zum Launch nicht die Steam-Spitzenwerte früherer Veröffentlichungen. 

08.08.2025, 14:20 Uhr 26
Battlefield 6: Open-Beta bereits von Cheatern überrannt – trotz neuem Anti-Cheat-System
Battlefield 6 Open-Beta bereits von Cheatern überrannt - trotz neuem Anti-Cheat-System

Gestern startete die Open-Beta von „Battlefield 6“ für Spieler mit Early Access, doch der Beginn der Testphase wird bereits überschattet: Cheater verderben den Spielern den Spaß, und das trotz des neuen Anti-Cheat-Systems Javelin.

08.08.2025, 12:40 Uhr 16
PlayStation Studios: Nicht mehr wichtig genug? Multiplattform-Pläne ohne diese Konsole – Gerücht
PlayStation Studios Nicht mehr wichtig genug? Multiplattform-Pläne ohne diese Konsole - Gerücht

In den vergangenen Wochen machten immer wieder Gerüchte die Runde, wonach künftig weitere Titel der PlayStation Studios auch für andere Konsolen erscheinen könnten. Laut der Industrie-Insiderin Millie Amand spielt jedoch eine Plattform in Sonys Überlegungen nur eine untergeordnete Rolle.

07.08.2025, 18:22 Uhr 81
Light of Motiram: Kein Horizon-Klon mehr? Tencent macht nach Sony-Klage einen Rückzieher
Light of Motiram Kein Horizon-Klon mehr? Tencent macht nach Sony-Klage einen Rückzieher

Der Rechtsstreit um „Light of Motiram“ hat sichtbare Konsequenzen: Nach der Urheberrechtsklage von Sony nimmt Tencent offenbar umfassende Änderungen an der Außendarstellung des Spiels vor.

08.08.2025, 11:15 Uhr 16
GTA 6: Das erste Spiel mit 100-Dollar-Preisschild? Take-Two-CEO äußert sich
GTA 6 Das erste Spiel mit 100-Dollar-Preisschild? Take-Two-CEO äußert sich

In den vergangenen Wochen brachten mehrere Analysten für den im Mai 2026 erscheinenden Open-World-Blockbuster "GTA 6" einen möglichen Preis von bis zu 100 US-Dollar ins Gespräch. Ein Thema, zu dem sich nun auch Strauß Zelnick, der CEO von Take-Two Interactive, äußerte.

08.08.2025, 10:31 Uhr 25
Kommentarregeln
Flex_deine_Ex
08.08.2025, 20:33 Uhr

Ähmm da steht Ende 2026??? Nicht 2025??

OzeanSunny
08.08.2025, 20:00 Uhr

Ich fand den ersten Teil schon sehr gut.
Und freue mich schon sehr auf Teil 2

Horst
08.08.2025, 20:27 Uhr
Antwort auf OzeanSunny

Freue mich auch riesig darauf, obwohl ich einige Probleme mit dem Erstling hatte. Vor allem das Balancing war mies, aber im Kern war es ein geiles Spiel. Hab das Looten dabei geliebt!

OzeanSunny
08.08.2025, 21:03 Uhr
Antwort auf Horst

Oh ja, perfekt war es nicht aber es hat irgendwie richtig Spaß gemacht

Horst
08.08.2025, 21:10 Uhr
Antwort auf OzeanSunny

Hatte ne tolle Athmosphäre, trotz altbackener Technik. Der Endgegner hat mich dann schlussendlich aber gebrochen 🙁