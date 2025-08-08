Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Leak enthüllt Release-Termin und Cover-Artwork

Nachdem die Veröffentlichung von „Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2“ bereits für den Oktober 2025 bestätigt wurde, steht ein konkretes Datum bislang noch aus. Doch nun lieferte ein Leak den vermeintlichen Release-Termin und darüber hinaus auch das Cover-Artwork zum kommenden Vampir-Rollenspiel.

Im März 2019 wurde „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ erstmals offiziell angekündigt, doch die Entwicklung des Rollenspiels verlief seitdem äußerst turbulent: Es kam zu mehreren Verschiebungen und sogar zu einem Wechsel der Entwickler. So übernahm The Chinese Room („Dear Esther“) das Projekt von Hardsuit Labs im Jahr 2023.

Und im März dieses Jahres gab es dann endlich gute Nachrichten für alle Fans: Nach zahlreichen Rückschlägen wurde die Entwicklung des Spiels abgeschlossen. Zeitgleich gab es aber auch schlechte Neuigkeiten. So sollte der Release eigentlich im Frühjahr 2025 erfolgen, wurde dann jedoch auf den diesjährigen Herbst, genauer gesagt auf Oktober, verschoben.

Ein genaues Datum fehlte bisher, aber ein Leak lieferte nun den voraussichtlichen Veröffentlichungstermin von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ und dazu auch noch das Cover-Artwork.

Release von Bloodlines 2 soll am 21. Oktober erfolgen

Wie TwistedVoxel berichtet, sickerte der Release-Termin durch den philippinischen Online-Händler GameXtreme durch, der das kommende Vampir-Rollenspiel bereits in sein Sortiment aufgenommen hat. Demnach soll „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ am 21. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Darüber hinaus hat der Shop auch bereits das Cover-Artwork enthüllt.

Da eine offizielle Bestätigung bislang noch aussteht, sollte das Datum für die Veröffentlichung natürlich noch mit etwas Skepsis betrachtet werden. Angesichts der Tatsache, dass der Release des Spiels aber ohnehin bereits für den Oktober dieses Jahres bestätigt wurde, erscheint das Datum durchaus realistisch. Womöglich dürfte eine Ankündigung durch The Chinese Room oder Publisher Paradox Interactive auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Entwickler The Chinese Room: Entlassungen und wiedererlangte Unabhängigkeit

Im vergangenen Juni kam es Berichten zufolge zu mehreren Entlassungen bei Entwickler The Chinese Room, sodass sich die Fans um den geplanten Oktober-Release von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ sorgten. Doch Paradox beruhigte die Community und stellte klar, dass kein Grund zur Sorge bestehe und die Entlassungen keinen Einfluss auf die Arbeiten oder die geplante Veröffentlichung haben.

Darüber hinaus verkündete das britische Entwicklerstudio, die 2018 von Sumo Digital, die ebenfalls seit 2018 zum chinesischen Giganten Tencent gehören, übernommen wurden, ihre Unabhängigkeit zurückerlangen konnten und ab sofort wieder als Indie-Studio agieren und so ihren „kreativen Drang befriedigen“ können. Ermöglicht wurde das Buyout durch das Investmentunternehmen Hiro Capital.

„Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ lässt die Spieler in die Rolle des uralten Vampirs Phyre schlüpfen, der aus seinem Schlaf erwacht und sich im modernen Seattle am Rande eines offenen Krieges zwischen den Vampirclans wiederfindet. Nun liegt es an Phyre, den Konflikt zu verhindern. Dabei besteht wie schon im Vorgänger die Möglichkeit, sich den einzelnen Fraktionen anzuschließen zu können, um so Handlung und auch den eigenen Spielstil zu beeinflussen.