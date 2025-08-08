Xbox: Traf es auch die Publishing-Division? Berichte über „erhebliche Entlassungen“

In dieser Woche wurde offiziell bestätigt, dass auch „Contraband“ zu den Titeln gehört, die Microsoft im Rahmen der aktuellen Sparmaßnahmen einstellte. Einem Bericht von GameFile zufolge gingen die Entlassungen auch an der für die Veröffentlichung extern entwickelter Projekte zuständigen Publishing-Abteilung nicht spurlos vorüber.

Anfang Juli kündigte Microsoft erneut umfangreiche Entlassungen an und gab bekannt, konzernweit rund vier Prozent aller Stellen zu streichen. Das entsprach etwa 9.000 Beschäftigten, die ihren Arbeitsplatz verloren.

Wie sich schnell herausstellte, traf es auch mehrere Xbox-Studios. Darunter etwa Turn 10, das einen erheblichen Teil seiner Belegschaft verloren haben soll. Zudem stellte Microsoft Rares 2019 angekündigtes Projekt „Everwild“ sowie ein laut Berichten vielversprechendes Online-Rollenspiel von ZeniMax Online ein.

In dieser Woche folgte die Bestätigung, dass Microsoft auch „Contraband“, das sich bei den „Just Cause“-Machern der Avalanche Studios in Entwicklung befand, gestrichen hat. Laut einem Bericht der Insider von GameFile führten die im Juli angekündigten Entlassungen zudem zu Turbulenzen in der Publishing-Division.

Jener Abteilung, die unter anderem für Projekte wie „Contraband“ verantwortlich war.

Offenbar mehrere Führungskräfte entlassen

Konkrete Zahlen nannte GameFile zwar nicht, berief sich jedoch auf zwei interne Quellen, denen zufolge Microsoft „erhebliche Entlassungen“ in der Publishing-Division vornahm. Auch langjährige Führungskräfte blieben von den Einschnitten nicht verschont. Dem Bericht nach wurden gleich mehrere führende Produzenten entlassen.

Zu den Betroffenen soll auch Peter Wyse, der bisherige Leiter der Publishing-Division, gehören. Er habe das Unternehmen verlassen müssen. Immerhin: Laut internen Quellen sind infolge der Einstellung von „Contraband“ keine weiteren Entlassungen zu erwarten.

Die Publishing-Division von Xbox arbeitete in den vergangenen Jahren mit externen Studios zusammen, deren Projekte von den Xbox Game Studios vertrieben beziehungsweise veröffentlicht wurden. Zu den bekanntesten Spielen gehören die „Ori“-Reihe, das Adventure „As Dusk Falls“ oder das von den „Life is Strange“-Machern von Don’t Nod entwickelte „Tell Me Why“.

„Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle plant Microsoft weiterhin, Spiele von Kojima Productions (OD), Platinum und Koei-Tecmo (Ninja Gaiden 4) sowie Asobo (Flight Simulator) zu veröffentlichen“, ergänzte GameFile.

Extern entwickelte Projekte werden wohl zurückgefahren

Die Entlassungen in der Publishing-Division deuten darauf hin, dass Microsoft die Finanzierung von Projekten, die extern entstehen, deutlich zurückfahren dürfte. Dass dabei auch Projekte eingestellt werden, die laut Aussagen der verantwortlichen Entwickler bis dato alle Meilensteine erfolgreich passierten und zudem qualitativ überzeugten, bekam das Studio Romero Games zu spüren.

Hier stellte Microsoft einen Shooter auf Basis der Unreal Engine 5 ein, was dazu führte, dass Romero Games seine komplett Belegschaft entlassen musste. Derzeit befindet sich das Studio laut eigenen Angaben in Gesprächen mit anderen Publishern, die die weitere Entwicklung finanzieren und den Shooter veröffentlichen könnten.

Spruchreif sei diesbezüglich aber noch nichts.