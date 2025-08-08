Xbox: Traf es auch die Publishing-Division? Berichte über „erhebliche Entlassungen“

HomeNewsMicrosoftXbox

In dieser Woche wurde offiziell bestätigt, dass auch „Contraband“ zu den Titeln gehört, die Microsoft im Rahmen der aktuellen Sparmaßnahmen einstellte. Einem Bericht von GameFile zufolge gingen die Entlassungen auch an der für die Veröffentlichung extern entwickelter Projekte zuständigen Publishing-Abteilung nicht spurlos vorüber.


08.08.2025 - 16:35 Uhr 12
Anfang Juli kündigte Microsoft erneut umfangreiche Entlassungen an und gab bekannt, konzernweit rund vier Prozent aller Stellen zu streichen. Das entsprach etwa 9.000 Beschäftigten, die ihren Arbeitsplatz verloren.

Wie sich schnell herausstellte, traf es auch mehrere Xbox-Studios. Darunter etwa Turn 10, das einen erheblichen Teil seiner Belegschaft verloren haben soll. Zudem stellte Microsoft Rares 2019 angekündigtes Projekt „Everwild“ sowie ein laut Berichten vielversprechendes Online-Rollenspiel von ZeniMax Online ein.

In dieser Woche folgte die Bestätigung, dass Microsoft auch „Contraband“, das sich bei den „Just Cause“-Machern der Avalanche Studios in Entwicklung befand, gestrichen hat. Laut einem Bericht der Insider von GameFile führten die im Juli angekündigten Entlassungen zudem zu Turbulenzen in der Publishing-Division.

Jener Abteilung, die unter anderem für Projekte wie „Contraband“ verantwortlich war.

Offenbar mehrere Führungskräfte entlassen

Konkrete Zahlen nannte GameFile zwar nicht, berief sich jedoch auf zwei interne Quellen, denen zufolge Microsoft „erhebliche Entlassungen“ in der Publishing-Division vornahm. Auch langjährige Führungskräfte blieben von den Einschnitten nicht verschont. Dem Bericht nach wurden gleich mehrere führende Produzenten entlassen.

Zu den Betroffenen soll auch Peter Wyse, der bisherige Leiter der Publishing-Division, gehören. Er habe das Unternehmen verlassen müssen. Immerhin: Laut internen Quellen sind infolge der Einstellung von „Contraband“ keine weiteren Entlassungen zu erwarten.

Die Publishing-Division von Xbox arbeitete in den vergangenen Jahren mit externen Studios zusammen, deren Projekte von den Xbox Game Studios vertrieben beziehungsweise veröffentlicht wurden. Zu den bekanntesten Spielen gehören die „Ori“-Reihe, das Adventure „As Dusk Falls“ oder das von den „Life is Strange“-Machern von Don’t Nod entwickelte „Tell Me Why“.

„Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle plant Microsoft weiterhin, Spiele von Kojima Productions (OD), Platinum und Koei-Tecmo (Ninja Gaiden 4) sowie Asobo (Flight Simulator) zu veröffentlichen“, ergänzte GameFile.

Extern entwickelte Projekte werden wohl zurückgefahren

Die Entlassungen in der Publishing-Division deuten darauf hin, dass Microsoft die Finanzierung von Projekten, die extern entstehen, deutlich zurückfahren dürfte. Dass dabei auch Projekte eingestellt werden, die laut Aussagen der verantwortlichen Entwickler bis dato alle Meilensteine erfolgreich passierten und zudem qualitativ überzeugten, bekam das Studio Romero Games zu spüren.

Hier stellte Microsoft einen Shooter auf Basis der Unreal Engine 5 ein, was dazu führte, dass Romero Games seine komplett Belegschaft entlassen musste. Derzeit befindet sich das Studio laut eigenen Angaben in Gesprächen mit anderen Publishern, die die weitere Entwicklung finanzieren und den Shooter veröffentlichen könnten.

Spruchreif sei diesbezüglich aber noch nichts.

Molekül
08.08.2025, 17:29 Uhr

Ich bin sowieso gespannt nach dem eingestellten Perfect Dark, Everwild, Bethesdas Online MMO und jetzt Contraband und den Hunderten, vielleicht sogar Tausenden bei Microsoft Gaming entlassenen Mitarbeitern, mit welchem Output von Xbox überhaupt zu rechnen sein wird über die nächsten ein bis drei Jahre.

Ich sehe da nichts, was im Moment auch nur ansatzweise etwas Hype auslösen würde, abgesehen vom (wackligen) Fable, Gears und „Content“ für die ausgemergelten Evergreens CoD, Diablo 4 & Co.

Ausm Bauch heraus wirkt das alles extrem mager.

Horst
08.08.2025, 20:55 Uhr
Antwort auf Molekül

Blicke auch nicht dahinter. Gerade jetzt müsste MS doch mit massiv Output kommen. Die eigene Konsole ist quasi tot, man will den Weg des Multi-Publishers gehen. Anstatt jetzt zu orotzen, wird gefühlt jedes Projekt gestoppt, jedes zweite Studio geschlossen und eine Entlassungswelle nach der anderen…

Horst
08.08.2025, 20:56 Uhr
Antwort auf Horst

*protzen

Yolo_Molo
08.08.2025, 16:55 Uhr

Passt schon. MS hat ja genug eigene Studios jetzt.

Barlow
08.08.2025, 17:24 Uhr
Antwort auf Yolo_Molo

Man darf gespannt sein wie viel davon übrig bleibt (abgesehen von den unzähligen CoD support studios) das sicher wird nicht die letzte große Welle sein.
Glaube die jetzige ist noch nicht ganz vorbei

Yolo_Molo
08.08.2025, 18:13 Uhr
Antwort auf Barlow

Kann sein, würde mich auch nicht wundern.

Calia_Sakaresh
08.08.2025, 17:27 Uhr
Antwort auf Barlow

Die nächste Entlassungswelle/Studio Schliessungen wird dann wieder kurz vor dem nächsten Quartalsbericht von Microsoft kommen. 😉

OzeanSunny
08.08.2025, 16:45 Uhr

Extern entwickelte Projekte werden wohl zurückgefahren

Na da hat man sich wohl etwas übernommen wenn man solche Schritte einleitet.

Barlow
08.08.2025, 16:41 Uhr

Gab einige layoffs posts am Ankündigungstag das es auch Publishing getroffen hat.

Captain Ahab
08.08.2025, 16:38 Uhr

Bald ist der ganze gaming Sektor der Xbox Sparte dicht

SKALAR1
08.08.2025, 17:55 Uhr
Antwort auf Captain Ahab

Totaler qwatsch Was du da schreibst haben weit aus mehr als Sony und von Sony kommt gefühlt ewig nichts mehr.

Nostrum
08.08.2025, 18:46 Uhr
Antwort auf SKALAR1

Sony hat in der Generation wesentlich mehr geliefert als MS, es gab jedes Jahr 2 große Titel exklusiv oder teilexklusiv, dazu gingen die meisten Trophänen und besten Bewertungen auch eher zu Sony als zu MS. Die besten Titel der letzten Jahren waren definitiv überwiegend von Sony. Nicht zu vergessen beendete Sony auch die 4er Generation mit großartigen Titeln. Aber Was ist denn noch von MS übrig geblieben außer Trailer zu Ankündigungen die nie kommen werden? MS hat Horizon und den FlightSim – der Rest ruht nun in Frieden. Selbst die zugekauften Marken scheint MS in Grund und Boden zu ruinieren wie man ja nun fast täglich lesen kann. Bethesda ein Schatten seiner selbst, über COD reden wir nicht und was hat MS nun Gutes für die einst großen Multiplattform Marken getan?