Battlefield 6: Anti-Cheat blockierte bereits Hunderttausende Betrugsversuche in der Beta

Bereits kurz nach dem Start der Open-Beta von „Battlefield 6“ gab es Berichte über Cheater, die offenbar keine Einzelfälle waren. Noch bevor die Testphase am heutigen Samstag für alle Spieler geöffnet wurde, hatte das Anti-Cheat-System bereits Hunderttausende Betrüger entlarvt und gesperrt.


09.08.2025 - 12:49 Uhr 3
In Multiplayer-Spielen sind Cheater leider ein allgegenwärtiges Problem. Besonders betroffen sind kompetitive Spiele wie Online-Shooter, in denen die Betrüger den anderen Spielern den Spaß verderben. Und so blieb auch die Open-Beta von „Battlefield 6“, die am Donnerstag in den Early Access starte, nicht verschont.

Es dauerte nicht lange, bis in den sozialen Medien erste Clips von Cheatern auftauchten, die unfaire Hilfsmittel wie Wallhacks nutzten, um sich in der Testphase einen Vorteil zu verschaffen. Und offenbar handelte es sich dabei nicht um Einzelfälle. Die Verantwortlichen gaben jetzt bekannt, dass das Anti-Cheat-System bereits Hunderttausende Betrüger erwischt hat – noch bevor die Beta am heutigen Samstag für alle Spieler geöffnet wurde.

330.000 Eingriffe und 104.000 Meldungen: Javelin hat alle Hände voll zu tun

Nachdem die ersten Cheater in der Open-Beta von „Battlefield 6“ auftauchten, fragten sich die Spieler noch, ob das neue Anti-Cheat-System namens Javelin überhaupt aktiv sei. Doch jetzt steht fest: Es ist bereits aktiv. Und es hat schon jetzt jede Menge zu tun. Im EA-Forum (via Insider Gaming) hat das Anti-Cheat-Team von „Battlefield 6“ nun einen Bericht veröffentlicht, der verdeutlicht, wie schwerwiegend das Cheater-Problem ist.

Bis gestern, hat Javelin 330.000 Mal verhindert, dass Spieler „betrügen oder die Anti-Cheat-Kontrollen zu manipulieren“. Darüber hinaus wurden durch die Community allein am ersten Tag „44.000 Fälle potenzieller Betrüger gemeldet“, während es am gestrigen Freitag „bisher weitere 60.000“ waren. 

Dazu erklärten die Verantwortlichen: „Diese Daten nutzen wir bereits zusammen mit unserem Team für Spielintegrität, um unsere Erkennungssysteme für Battlefield 6 zu verbessern und zu erweitern. Das Team arbeitet zudem mit dem Battlefield Positive Play-Team zusammen, um gemeldete Spieler, die als Cheater bestätigt werden, aktiv aus dem Spiel zu entfernen.“

Ein „Wettrüsten“ gegen Betrüger

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation im Verlauf der Open Beta weiterentwickeln wird. Nachdem die Testphase heute Vormittag auch für Spieler ohne Frühzugang und somit für alle zugänglich gemacht wurde, dürfte nicht nur die Zahl der Nutzer, sondern auch die der Betrüger ansteigen.

Doch das Anti-Cheat-Team wird am Ball bleiben und „Betrüger weiterhin beseitigen, damit ihr ein faires Spiel habt“. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass „Anti-Cheat keine einmalige Sache, sondern ein sich ständig weiterentwickelndes Schlachtfeld“ sei. Aus diesem Grund wird auch darum gebeten, „weiterhin Berichte“ zu senden: „Wenn ihr helfen wollt, Betrüger in Battlefield 6 zu bekämpfen, meldet sie am besten über ihre Profile auf dem Punktestand-Bildschirm.“

Bereits „Battlefield“-Chef Vince Zampella äußerte sich vor wenigen Tagen zu dem Cheater-Problem und erklärte: „Es ist etwas, das wir komplett auslöschen würden, wenn wir könnten, es ist einfach ein Wettrüsten.“ Doch er versicherte: „Bis zu unserem Tod werden wir dagegen ankämpfen.“

Während die erste Phase der Open-Beta noch bis Montagvormittag um 11 Uhr unserer Zeit gespielt werden kann, startet die zweite Testphase am kommenden Wochenende (vom 14. bis zum 17. August 2025). Am 10. Oktober 2025 wird die Vollversion von „Battlefield 6“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

xjohndoex86
09.08.2025, 14:27 Uhr

Bei solch kurzschw*nzigen Individuen sollte sofort der Bildschirm in Flammen aufgehen. ^^

KlausImHausAusDieMaus
09.08.2025, 13:37 Uhr

The never ending cheating story.

-Satus-
09.08.2025, 13:27 Uhr

Ich habe die PS5 Pro Version und die PC Version jeweils ausgiebig über viele Stunden getestet.
BF6 sieht auf dem PC in den höchsten Einstellungen nochmal deutlich besser aus als auf der Pro. Auf meinem Curved UWQHD OLED Monitor kommt die Immersion einfach noch eine Ecke fetter rüber als auf der PS5 Pro.
Ein fettes Problem auf dem PC sind die Cheater, der Unterschied ist so extrem krass, wo ich auf dem PC nicht Mal ein ausgeglichenes K/D Ratio habe, sieht das auf der Pro ohne Crossplay ganz anders aus. Dort liege ich nicht mehr nach ca. 30 Sekunden wieder im Staub. Für mich auf dem PC also leider unspielbar in dieser Form. Die Playstation Version wird bei Release gekauft, falls das zweite Betawochenende ähnlich gut ist.