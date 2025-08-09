Far Cry: Live-Action-Serie im Anthologie-Format in Arbeit – Ubisoft leakt Ankündigung selbst

„Far Cry“ wird offenbar als Anthologie-Serie im Live-Action-Format adaptiert. Die Ankündigung kam von Ubisoft selbst, doch offenbar zu früh. Der entsprechende Artikel wurde kurze Zeit später wieder entfernt. Erste Informationen liegen dennoch vor.

„Far Cry“ zählt für Ubisoft zu den wichtigsten und auch erfolgreichsten Franchises überhaupt: Allein bis März 2024 konnte die Reihe der Open-World-Shooter mehr als 90 Millionen Spieler verzeichnen. Doch während „Far Cry 6“ bereits vier Jahre zurückliegt, lässt die Ankündigung des nächsten Spiels noch auf sich warten.

Neuigkeiten zum Franchise gibt es jetzt trotzdem: Nachdem das erste „Far Cry“ bereits 2008 vom deutschen Regisseur Uwe Boll verfilmt wurde – der Film mit Til Schweiger in der Hauptrolle ist bekannt für seine schlechten Kritiken und gilt als mitverantwortlich für den damals schlechten Ruf von Videospielverfilmungen -, wird das Ubisoft-Franchise nun erneut adaptiert. Dieses Mal jedoch als TV-Serie.

FX und Ubisoft arbeiten an einer Far-Cry-Serie

Die Ankündigung der „Far Cry“-Serie kam direkt von Ubisoft – eine entsprechende Pressemitteilung wurde auf der offiziellen Webseite des französischen Unternehmens veröffentlicht. Doch offenbar zu früh. Mittlerweile wurde der geleakte Artikel wieder zurückgezogen. In den Suchergebnissen von Google wird die Ankündigung aber auch weiterhin gelistet, während findige Nutzer Teile der Infos (via Tech4Gamers) sichern konnten.

Demnach wird es sich bei „Far Cry“ um eine Live-Action-Drama-Serie im Anthologie-Format handeln. Bedeutet: In jeder Staffel wird eine eigene Geschichte in einem neuen Setting mit neuen Charakteren erzählt, die „dabei dem für die Videospielreihe typischen eigenständigen Erzählformat“ folgen soll.

Die Produktion übernimmt FX, die Teil von Walt Disney Television sind. Hauptverantwortlich für die „Far Cry“-Show ist Noah Hawley („Alien: Earth“, „Fargo“), der als Showrunner fungieren wird, während Rob McElhenney („Mythic Quest“) die Hauptrolle in der ersten Staffel mimen wird.

Margaret Boykin, Leiterin für Film- und Fernsehinhalte bei Ubisoft Film & Television, sagte zur „Far Cry“-Serie: „Diese Zusammenarbeit ist ein unglaublicher Glücksfall. Far Cry ist eine psychologische Talfahrt, die sich nicht vor den dunkelsten und absurdesten Seiten der Menschlichkeit scheut – das passt perfekt zum mutigen und furchtlosen Erzählstil von FX.“

Weitere Serien zu bekannten Ubisoft-Marken geplant

Weitere Details sind bislang noch nicht bekannt, allerdings dürfte die offizielle Ankündigung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, nachdem Ubisoft die Pressemitteilung bereits kurzzeitig zu früh veröffentlicht hatte. Dann könnten noch weitere Informationen preisgegeben werden – vielleicht auch zu einem möglichen Startzeitraum.

„Far Cry“ ist jedoch nicht das einzige Ubisoft-Franchise, das in Zukunft für eine Adaption herhält: Auch „Assassin’s Creed“ bekommt eine Live-Action-Serie spendiert, für die Netflix erst Mitte Juli dieses Jahres grünes Licht gab. Hier übernehmen Roberto Patino („Westworld“, „DMZ“) und David Wiener („Halo“, „The Killing“) die kreative Leitung. Details zur Handlung, möglichen Darstellern oder dem Starttermin sind in diesem Fall aber ebenfalls noch unbekannt.

Und auch Sam Fisher wird im Serienformat zurückkehren: Bereits im letzten Jahr kündigte Ubisoft mit „Splinter Cell: Deathwatch“ eine neue Animationsserie an, die auf der bekannten Ubisoft-Marke basiert und in Zusammenarbeit mit Netflix entsteht. Die Premiere soll im Herbst 2025 auf dem Streamingdienst erfolgen. Das Drehbuch stammt von „John Wick“-Autor Derek Kolstad, der obendrein auch als Produzent agieren wird. Schauspieler Liev Schreiber („Ray Donovan“) wird dem Third-Echolon-Agenten im englischen Original seine Stimme leihen.