GTA 6: Neue Take-Two-Zahlen zeigen, welche Messlatte es zu überwinden gilt

Der jüngste Geschäftsbericht von Take-Two Interactive gewährt einen Überblick über die kommerzielle Entwicklung von Rockstars größten Spieleserien und weiterer Titel. Die Zahlen zeigen einmal mehr, dass „GTA 5“ nicht nur für die Serie, sondern auch für die gesamte Gaming-Branche ein außergewöhnliches Ergebnis erzielt hat.
455 Millionen verkaufte GTA-Spiele
Während einer Investorenkonferenz gab Take-Two bekannt, dass die Spiele der „Grand Theft Auto“-Reihe insgesamt fast 455 Millionen Mal verkauft wurden. Allein „GTA 5“ kommt auf 215 Millionen Exemplare, also rund 47 Prozent aller Verkäufe des gesamten Franchise.
„GTA 5“ erreichte damals schneller als jede andere Veröffentlichung im Unterhaltungsbereich einen Einzelhandelsumsatz von einer Milliarde US-Dollar und war in den USA der meistverkaufte Titel der vergangenen zehn Jahre, sowohl nach Stückzahlen als auch nach Umsatz.
Weitere von Take-Two veröffentlichte Verkaufsdaten:
- Red Dead Redemption-Reihe: über 104 Millionen verkaufte Einheiten, davon mehr als 77 Millionen „RDR 2“
- NBA 2K-Reihe: über 162 Millionen verkaufte Einheiten
- Borderlands-Reihe: über 94 Millionen verkaufte Einheiten
- Sid Meier’s Civilization-Reihe: über 77 Millionen verkaufte Einheiten
„GTA 5“ erschien 2013 zunächst für PS3 und Xbox 360, bevor es in den folgenden Jahren auf PS4, Xbox One, PC sowie PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht wurde. Einen wesentlichen Anteil am anhaltenden Absatz hatte „GTA Online“. Die Multiplayer-Plattform wird kontinuierlich mit neuen Inhalten wie Raubüberfällen, Missionen und Fahrzeugen erweitert, was die Spielerbasis langfristig bindet, darunter:
Wird GTA 6 eine neue Bestmarke setzen?
Mit „GTA 6“ arbeitet Rockstar am nächsten Serienteil. Der Titel sollte im Herbst 2025 auf den Markt kommen, wurde allerdings vor einigen Monaten in das kommende Jahr verschoben. Immerhin: Seitdem steht der hoffentlich finale Veröffentlichungstermin von „GTA 6“ fest. Versorgt werden die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S. Der PC ist voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt an der Reihe.
Auch Take-Two erwähnte den Titel im neusten Geschäftsbericht: „Als YouTube-Exklusivvideo stellte Trailer 1 mit über 93 Millionen Aufrufen in 24 Stunden den Rekord für das größte Debüt eines Nicht-Musik-Videos auf der Plattform auf. Das plattformübergreifende Debüt von Trailer 2 ist der größte Videostart aller Zeiten, mit über 475 Millionen Aufrufen in 24 Stunden.“
Branchenanalysten erwarten, dass der Titel, ähnlich wie der direkte Vorgänger, über mehrere Konsolengenerationen hinweg unterstützt wird. Ob „GTA 6“ die Verkaufsmarken von „GTA 5“ erreichen oder übertreffen kann, wird sich erst im Verlauf der Lebensspanne zeigen.
GTA6 wird denk ich ma so bis 2040 supportet, dann immer wieder remaster bringen. Die werden ihr ziel schon erreichen.
Am ersten Tag haben die das schon geschafft!
Beste Game wo jemals dann rauskam!
Ich zweifel nicht dran, dass sie das schaffen. Wahrscheinlich schneller als erwartet. Vorausgesetzt die Qualität stimmt.
Gaming ist seit damals deutlich mainstreamiger geworden. Generationen sind nachgerückt. Social Media ist Marketing-Werkzeug Nummer 1 geworden.
Rockstar hat einfach nur Glück, das es keine wirkliche Alternative zu GTA5 gibt. Sogesehen haben sie eine Monopolstellung. Auch GTA 6 wird sich wieder wie geschnitten Brot verkaufen, da es einfach keine Konkurrenz gibt.
Glückwunsch Große Erfolge.
Aber trotzdem zu Geizig,Spiele in verschiedenen Sprachen zu Veröffentlichen.
Darum ist mir GTA 6 auch egal. Kaufe ich nicht.
Ist aber m.M.