Helldivers 2: Schwierigkeits-Update kommt, doch Arrowhead-CEO räumt Probleme ein

Ein Teil der Spieler sehn sich in „Helldivers 2“ nach neuen Herausforderungen. Doch wie Shams Jorjani, CEO der Arrowhead Game Studios, jetzt erklärt hat, haben die Entwickler Probleme damit, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen.


09.08.2025 - 11:50 Uhr 0
„Helldivers 2“ ist seit dem letzten Jahr für die PS5 und den PC erhältlich, während der beliebte Koop-Shooter in diesem Monat auch seinen Weg auf die Xbox Series X/S finden wird – als erster von Sony vertriebener Titel überhaupt. 

Damit dürften die Spielerzahlen zukünftig noch einmal ansteigen. Doch auch zuletzt stürzten sich bereits rund 2,5 Millionen Spieler von Woche zu Woche in die Multiplayer-Schlachten, um gemeinsam die Super-Erde zu verteidigen. Doch einigen Spielern mangelt es inzwischen an Herausforderungen. Das weiß auch Entwickler Arrowhead. Doch wie Studio-CEO Shams Jorjani jetzt zugab, sei es gar nicht so einfach, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen.

Arrowhead sucht nach Möglichkeiten, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen

Wie Jorjani auf dem offiziellen Discord-Server (via Comicbook) zu „Helldivers 2“ durchblicken ließ, arbeite das Team bereits daran, den Schwierigkeitsgrad anzuziehen und so für neue Herausforderungen zu sorgen. Doch als einer der Spieler danach fragte, ob die Entwickler planen, die „Skill-Decke“ im derzeit höchsten Schwierigkeitsgrad anzuheben, erklärte das Studiooberhaupt, dass solche Änderungen entsprechend sorgfältig umgesetzt werden müssen – andernfalls riskiere man die Stabilität des Spiels.

„Ich weiß es nicht. Wir könnten andere Wege finden, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, die über höhere Schwierigkeitsstufen hinausgehen“, schrieb Jorjani. „Mehr Gegner bedeuten einen höheren Schwierigkeitsgrad. Aber mehr Gegner bedeuten auch eine schlechtere Performance. Deshalb wollen wir andere Wege finden, um die Schwierigkeit zu steigern. Einige lieben den Schwierigkeitsgrad 10. Die meisten spielen auf niedrigeren Stufen.“

Fehlerbehebung und Optimierung derzeit im Fokus

Darüber hinaus hat Arrowhead derzeit noch andere Probleme: Nachdem sich das Studio zuletzt in eine zweiwöchige Sommerpause verabschiedet hatte, erklärte nach der kürzlich erfolgten Rückkehr, dass „Helldivers 2“ „derzeit nicht in Topform ist“. So hat der Third-Person-Shooter aktuell mit Bugs und Performance-Problemen zu kämpfen, verursacht durch den letzten Balance-Patch, der kurz vor dem Urlaub veröffentlicht wurde.

Aus diesem Grund wolle man sich zunächst „zu 100 Prozent auf Fehlerbehebung und Optimierung konzentrieren“. Und um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden, müsse jede Designänderung oder -ergänzung gut durchdacht werden. „Für jedes neue Update versuchen wir, die Qualität, Stabilität und Leistung zu verbessern. Manchmal bleiben wir hinter den Erwartungen zurück. Jedes Mal, wenn wir neue Inhalte hinzufügen, wird die Performance stärker beansprucht“, so Jorjani weiter.

Deshalb wird das Schwierigkeits-Update für „Helldivers 2“ wohl noch ein wenig auf sich warten lassen. Doch es wird kommen. Dasselbe gilt übrigens auch für ein anderes Feature, dass sich die Community bereits seit geraumer Zeit wünscht: die Rüstungsanpassung. Doch auch in diesem Fall erklärte Jorjani bereits im Juli, dass man „besonders vorsichtig sein“ müsse. Zudem wolle man „nichts überstürzen, bis alle gut läuft“. 

