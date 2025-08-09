HomeNewsPS4

PlayStation 4: Kehren 2026 mehrere Studios Sonys Last-Gen-Konsole den Rücken zu?

Fast 12 Jahre ist die PlayStation 4 mittlerweile erhältlich, doch das unvermeidliche Ende von Sonys zweiterfolgreichster Konsole scheint immer näherzurücken. Berichten zufolge sollen im nächsten Jahr gleich mehrere Entwickler von Live-Service-Spielen den Support für die PS4 beenden.


09.08.2025 - 14:42 Uhr
Im November 2013 kam die PS4 auf den Markt und stieg in den darauffolgenden Jahren zu Sonys zweiterfolgreichsten Konsole auf: Bis März 2022 konnten weltweit 117 Millionen Exemplare verkauft werden – lediglich die PS2 (über 160 Millionen Verkäufe) war erfolgreicher. 

Ein Grund für den Erfolg dürfte auch der lange Lebenszyklus sein: Obwohl die PS4 bereits über ein Jahrzehnt auf dem Buckel hat, erscheinen nach wie vor neue Spiele. Und entsprechend häufig wird die Konsole auch noch bespielt: Erst im Juni dieses Jahres gab Sony bekannt, dass die PS5 erstmals mehr monatlich aktive Nutzer zählen konnte als ihr Vorgänger

Doch während die Produktion der PS4 bereits eingestellt wurde, scheint nun auch das Supportende langsam näherzurücken. Neuesten Berichten zufolge könnte 2026 ein entscheidendes Jahr für viele PS4-Spieler werden

Bericht: 2026 könnte der PS4-Support für viele Online- und Live-Service-Spiele enden

In dieser Woche gab das chinesische Unternehmen miHoYo bekannt, dass die Unterstützung für die PS4-Version von „Genshin Impact“ am 8. April 2026 endet. Dann wird das kostenlose Action-Rollenspiel auf der Last-Gen-Konsole nicht mehr spielbar sein. Und einem neuen Bericht von GamesIndustry (via Gamerant) zufolge wird es nicht nur bei diesem einen Titel bleiben. 

„Dies ist jedoch kein Einzelfall, da auch viele andere Betreiber wichtiger Online- und Live-Service-Titel den Zeitplan für die Einstellung des PS4-Supports im Auge behalten“, heißt es dort. Demnach könnten PS4-Besitzern ab dem nächsten Jahr noch weniger Titel zur Verfügung stehen. Um welche Spiele es sich dabei handeln soll, nannte GamesIndustry jedoch nicht.

Doch die Gründe für diese Entscheidung liegen auf der Hand: Allen voran ist es die alte Technik. Im Falle von „Genshin Impact“ sei vor allem die langsame Festplatte der PS4 ein Problem, da das Streaming der riesigen Spielwelt auf den neuen Systemen dank SSD deutlich schneller vonstatten gehe. Außerdem sei die „installierte Basis neuerer Systeme“ mittlerweile „hoch genug, dass viele Unternehmen beginnen, die Unterstützung für die PS4 einzustellen“.

PS5-Verkäufe steigen, PS4-Spiele verschwinden

Beliebte Live-Service-Spiele wie „Fortnite“ oder „Call of Duty: Warzone“ sind zwar noch für die PS4 verfügbar, doch auch hier dürfte irgendwann Schluss sein. Auch kommende Spiele lassen die alte Konsole vermehrt außen vor.

Als Beispiel führen die Kollegen von Gamerant „Battlefield 6“ an, das das Zeug hat, „der größte Shooter des Jahres 2025“ zu werden. Schließlich will EA dank des kostenlosen Battle-Royale-Modus 100 Millionen Spieler erreichen – doch PS4-Spieler zählen nicht dazu.

Und auch der Release von „GTA 6“ könnte von großer Bedeutung sein: Sobald der neueste Teil von Rockstars Open-World-Reihe erhältlich ist, könnte „GTA Online“ in seiner bisherigen Form, das auch noch auf der PS4 spielbar ist, abgeschaltet werden. Schließlich könnte „die Aufrechterhaltung beider Dienste die Nutzerbasis des neuen Spiels kannibalisieren“.

Unterdessen konnte die PS5 kürzlich einen neuen Verkaufsmeilenstein erreichen: Mittlerweile wurde die Konsole seit ihrem Launch im November 2020 weltweit 80,3 Millionen Mal ausgeliefert. Und in Zukunft dürften die Verkäufe weiter steigen – vor allem, wenn sich im nächsten Jahr viele PS4-Spieler dazu gezwungen sehen, auf die neue Konsole umzusteigen, falls der Support für ihre Lieblingsspiele auf der alten Konsole eingestellt werden sollte.

dharma
09.08.2025, 15:17 Uhr

GTA Online wird zum Release von GTA6 100%ig nicht abgeschaltet, weil der Shit-Storm gewaltig wäre, alleine schon wegen den ganzen Sharkcards, da haben ja manche Leute vermutlich vierstellige Summen gezahlt

EvilBread
09.08.2025, 15:15 Uhr

Schade, hoffe trotzdem noch auf Support wie bei der PS3. Wird ab und zu auch noch gezockt drauf.

Zockerfreak
09.08.2025, 15:14 Uhr

Ist halt der Lauf der Zeit,auch wenn ich der Meinung bin das die PS4 noch nicht ausgereizt wurde.War die beste Konsole nach der PS3 die Sony auf den Markt gebracht hat,davon ist die PS5 mMn. noch weit entfernt

bausi 2
09.08.2025, 15:18 Uhr
Antwort auf Zockerfreak

Klar man munkelt es gibt noch den ultra geheimen mega turbo modus der auch ne 5090 platt macht.

Was soll da noch nicht ausgereizt sein?

Barlow
09.08.2025, 15:06 Uhr

Ich wäre ja dafür es noch nach PS6 Release 1-2 Jahre mitzuschleppen und dann langsam beenden.

AlgeraZF
09.08.2025, 14:55 Uhr

Wird ja auch mal langsam Zeit!

Thor86
09.08.2025, 14:48 Uhr

Nene die PS4 hat noch mehrere Jahre vor sich lol

Cholera
09.08.2025, 15:04 Uhr
Antwort auf Thor86

Sollen wir den klingelbeutel rumgehen lassen?
Ich verstehe, das es Gründe gibt wo man immer noch die ps4 benutzt. Aber wie lange soll die denn bitte noch unterstützt werden? Klar gta 6 wird wahrscheinlich auch dafür erscheinen, oder fifa und cod. Aber sonst doch komplett hinderlich. Oder magst das Geräusch von einem jet?

Papa Playstation
09.08.2025, 14:44 Uhr

Wird auch Zeit, kauft endlich eine PS5, die einzige vernünftige Konsole