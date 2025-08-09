Take-Two: Spieler erwarten mehr – Warum gut laut dem GTA 6-Publisher nicht mehr gut genug ist

In mehreren Interviews sprach Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, über die Entwicklung der Videospielindustrie. Unter anderem betonte Zelnick in diesem Zusammenhang, dass die Ansprüche der Spieler kontinuierlich steigen, wodurch gute Spiele heutzutage oft nicht mehr gut genug seien.

Die Veröffentlichung der aktuellen Geschäftszahlen nutzte Strauß Zelnick, der CEO von Take-Two Interactive, um in mehreren Interviews über die Entwicklung der Gamesbranche zu sprechen.

Auch wenn Take-Two Interactive und Rockstar Games mit „GTA 6“ im Mai 2026 wohl nicht weniger als den größten Videospiel-Blockbuster aller Zeiten veröffentlichen dürften, ist der weitere Erfolg seines Unternehmens alles Andere als garantiert, wie Zelnick im Gespräch mit The Game Business erklärte.

Schließlich habe die Videospielindustrie hinsichtlich möglicher Trends und unerwarteter Misserfolge in der Vergangenheit nicht nur immer wieder ihre Unberechenbarkeit gezeigt. Erschwerend komme hinzu, dass auch die Konkurrenz nicht schläft und jederzeit in der Lage sei, Take-Two Interactive mit hochwertigen Produktionen zu schaffen zu machen.

Publisher will sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen

Daher behält Take-Two Interactive die Konkurrenz weiterhin im Blick und möchte die Spieler mit Innovationen und kreativen Ideen für die hauseigenen Spiele begeistern. „Wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus“, sagte Zelnick. „Wir glauben auch nicht daran, dass der Erfolg garantiert ist.“

„Wir schauen ständig über unsere Schulter. Wir laufen mit Angst. Ich sage gern, dass Arroganz der Feind von anhaltendem Erfolg ist. Wir wissen, dass in den nächsten zwei, drei, fünf, zehn Jahren eine Vielzahl großer neuer Titel erscheinen wird und vielleicht sogar ganz neue Formate.“

„Unsere dreiteilige Strategie ist es, das kreativste, innovativste und effizienteste Unternehmen der Branche zu sein. Wir müssen innovativ sein, um sicherzustellen, dass wir weiterhin eine Führungsrolle einnehmen“, führte der CEO von Take-Two Interactive zu den Ambitionen seines Unternehmens aus.

Im Gespräch mit IGN vertiefte Zelnick dieses Thema und sprach über den Qualitätsstandard, den Videospiele seiner Meinung nach bieten müssen. Vor allem angesichts der kontinuierlich wachsenden Budgets für die Entwicklung von Triple-A-Titeln und der steigenden Ansprüche der Spieler seien „gute Spiele heutzutage einfach nicht mehr gut genug.“

Spieler fordern laut Zelnick zu Recht hohe Qualität

„Ich denke, das spiegelt die Tatsache wider, dass mit der Reifung von Unterhaltungsunternehmen die Konsumenten Qualität erwarten und alle erkennen, dass der Verbraucher sehr anspruchsvoll ist. Und das ist er zu Recht“, so der CEO weiter. Laut Zelnick haben aber nicht alle Studios beziehungsweise Publisher verstanden, dass die Ansprüche der Spieler heutzutage über gute Spiele hinausgehen.

„Ich denke, einige unserer Wettbewerber haben vielleicht etwas zu spät erkannt, dass die Verbraucher sich nicht mit Mittelmaß zufriedengeben. Gut ist das neue schlecht, großartig ist das neue großartig. Und unser Ziel ist es, alles außergewöhnlich zu machen“, fasste Zelnick seine Eindrücke zusammen.

In diesem Zusammenhang machte Zelnick deutlich, dass er kein bestimmtes Studio herausgreifen oder kritisieren wollte.

„Das ist wirklich eine schwierige Materie, und man möchte niemanden kritisieren, der an seinem kreativen Talent festhält, es unterstützt und versucht, ein großartiges Ergebnis zu erzielen“, so Zelnick abschließend.