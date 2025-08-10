Baldur’s Gate 3: „Lebensveränderndes Spiel“ – Wie der RPG-Erfolg Larian neue Wege eröffnet

Anlässlich des zweiten Geburtstags des RPG-Hits blickte Larian-CEO Swen Vincke noch einmal auf "Baldur's Gate 3" zurück. Den Erfolg des Rollenspiels bezeichnete er als eine „lebensverändernde Entwicklung“, die seinem Studio ganz neue Möglichkeiten eröffnet.

In diesen Tagen feiern die Entwickler der Larian Studios den zweiten Geburtstag von „Baldur’s Gate 3“. Mit dem Dungeons-&-Dragons-Abenteuer lieferte das Studio nach Meinung von Kritikern und Spielern eines der besten Rollenspiele der vergangenen Jahre ab.

Gleichzeitig entwickelte sich „Baldur’s Gate 3“ zu einem kommerziellen Erfolg und soll sich laut Analysten bereits mehr als 15 Millionen Mal verkauft haben. Zahlen, die von den Larian Studios bislang nicht offiziell bestätigt wurden. Trotz allem bezeichnete Studio-CEO Swen Vincke „Baldur’s Gate 3“ in einem Tweet als ein „lebensveränderndes Spiel“.

Nach mehreren Titeln, die zwar positive Kritiken erhielten, sich aber nur mäßig verkauften, gelang dem Studio damit endlich der verdiente Durchbruch – verbunden mit beeindruckenden Verkaufszahlen.

Der Erfolg von Baldur’s Gate 3 eröffnet neue Möglichkeiten

Wie Vincke ergänzte, versetzte der Erfolg von „Baldur’s Gate 3“ die Entwickler in die Lage, an einem „verrückten neuen Projekt“ zu arbeiten. Zwar ging der Larian-CEO dabei nicht näher ins Detail, betonte jedoch, dass das Team es kaum erwarten könne, der Community mehr zu zeigen.

„Verrückt, dass das erst zwei Jahre her ist“, schrieb Vincke zum Release von „Baldur’s Gate 3“ im Sommer 2023. „Es war wirklich lebensverändernd. Wahrscheinlich wäre das mal einen eigenen Artikel wert.“

Der CEO von Larian deutete zudem an, dass die „wichtigste Erkenntnis“ darin liege, dass der enorme Erfolg von „Baldur’s Gate 3“ der einzige Grund sei, warum sich das Team nun in der Position befindet, an einem großen Projekt zu arbeiten, mit dem Larian eigene Wege gehen möchte.

„Wie sich das entwickeln wird, kann niemand sagen“, fuhr Vincke fort. „Aber ich kann euch versichern: Wir arbeiten hart daran, dass ihr richtig viel Spaß haben werdet. Wirklich – jede Menge. Und auf überraschende Weise. Ich kann es kaum erwarten, es euch zu zeigen.“

Vincke bittet die Community um Geduld

Abschließend bat Vincke die Spieler um etwas Geduld, da das Team noch einiges an Arbeit vor sich habe, bevor es sein neues Projekt enthüllen könne. Die Wartezeit werde sich jedoch lohnen, wie der Larian-CEO betonte. Woran die Macher von „Baldur’s Gate 3“ im Detail arbeiten, bleibt bislang offen.

Ende April sprach Vincke lediglich von einem „wahnsinnig ambitionierten Rollenspiel“. Hartnäckigen Gerüchten zufolge könnte es sich dabei um einen weiteren Teil der „Divinity: Original Sin“-Reihe handeln.

Eine offizielle Bestätigung steht bisher allerdings noch aus.