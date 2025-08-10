Battlefield 6: Call of Duty hat bereits das Nachsehen – Beta setzt neuen Rekord

Die offene Testphase von “Battlefield 6” trifft auf ein hohes Interesse, das vor allem auf Steam sichtbar ist: Bereits am ersten Wochenende verzeichnete der Titel mehr gleichzeitige Spieler als jede andere Veröffentlichung der Reihe zuvor.
Am 9. August 2025 erreichte “Battlefield 6” auf der Valve-Plattform einen Spitzenwert von 521.079 gleichzeitig aktiven Spielern. Damit übertraf der Shooter sogar den bisherigen Rekord des “Call of Duty”-Launchers, der bei knapp über 490.000 Spielern liegt und auch die Zahlen von “Call of Duty: Warzone” einschließt. Auch die Beta von „Monster Hunter Wilds“ mit 463.798 gleichzeitig aktiven Usern auf Steam wurde übertrumpft.
Die größte Open-Beta von Battlefield
Auch die Entwickler von „Battlefield 6“ meldeten sich zwischenzeitlich zu Wort: „Dies ist die bisher größte Open-Beta von Battlefield. Die Stoßzeit rückt näher und es wird mit Warteschlangen zu rechnen sein. Wir arbeiten an den Eintrittszeiten ins Spiel, wissen aber eure Geduld zu schätzen, während ihr auf euren Zugang wartet.“
Die aktuelle Beta von „Battlefield 6“ läuft in mehreren Phasen. Zunächst war das Spiel zwei Tage lang nur für eine begrenzte Zahl an Teilnehmern zugänglich, bevor es in die offene Testphase überging. Schon in den ersten Stunden der Public-Beta-Phase stiegen die Spielerzahlen stetig an, sodass der vorherige Serienrekord von “Battlefield 2042” mit 156.000 gleichzeitigen Steam-Spielern in dessen Beta deutlich übertroffen wurde.
Dabei ist zu beachten, dass die Spielerzahlen einer offenen Beta beim Release nicht zwangsläufig steigen. Ein Beispiel dafür ist das erwähnte „Battlefield 2042“: Nach dem Launch waren es nur noch bis zu 107.000 gleichzeitige Spieler.
Aktuell belegt “Battlefield 6” mit rund 280.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam den vierten Platz der Charts, was sich im Verlauf des Tages weiter ändern dürfte. Hinzu kommen die Leute, die auf Konsolen unterwegs sind.
100 Millionen Spieler geplant
Die hohen Zahlen basieren zwar auf der kostenlos zugänglichen Beta, sie zeigen aber auch ein starkes Interesse an der Marke und deuten auf einen erfolgreichen Verkaufsstart hin.
Insgesamt möchte Electronic Arts mit „Battlefield 6″ 100 Millionen Spieler erreichen. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Publisher von dieser Menge an Verkäufen ausgeht. Stattdessen soll ein voraussichtlich kostenlos zugänglicher Battle-Royale-Modus reichlich Spieler anziehen.
Electronic Arts selbst sorgte kürzlich für eine Quasi-Bestätigung:
Wie sich „Battlefield 6“ letztlich schlägt, erfahren wir schon in rund zwei Monaten. Der neue EA-Shooter erscheint am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series S/X und PC.
Wie hat euch die Beta bisher gefallen und werdet ihr euch „Battlefield 6“ zulegen?
Ist das normal, dass man als Sturmsoldate so wenig Munition mithat? 3 Magazine und leer ist man.
CoD ist schon lange tot, wird eh nur mehr von den ganzen bezahlten Streamern von Activision gespielt! Und der Rest sind die typischen Lemminge die es blind kaufen, auch wenn es nur ein DLC ist wie MW3!
Hoffentlich fallen sie ordentlich auf die Fresse!
Keep calm and play Battlefield!
Für mich bleibt cod besser.
Gut 4 Stunden gestern gespielt. Wer ein BF haben möchte, dass zwischen BC2 und BF3 hängengeblieben ist, der wird hier glücklich werden. Mir persönlich hat es Spaß gemacht aber überwältigend war es auf keinen Fall. Man geht hier allzu sehr auf Nummer sicher, das Mapdesign ist für meinen Geschmack viel zu eng zusammengestellt und auch zu klein. Alle paar Minuten kommt ein A*schloch hinter der nächsten Ecke vor. Und davon gibt es verdammt viele (ich meine Ecken ^^). Jetzt auch noch mit mehr vertikalen Ebenen! Die TTK ist zum Glück aber nicht auf CoD Niveau. Grafisch auch nicht der große Sprung aber dafür sehr detailverliebt und die Zerstörung ist definitiv Next Level. Bugs und Macken gab es allerdings auch zu Hauf. Mal flackert es an bestimmten Stellen, mal dauert das nächste Match ewig, Leute fliegen wie Gummipuppen durch die Gegend und diese Menüführung… gerade was die Optionen angeht… wer dafür verantwortlich ist, gehört links und rechts getachtelt. Ich warte mal ab. Vllt. zu Weihnachten für ’nen kleineren Preis.
Mehr Spieler in der Beta als Concord über seine gesamten Laufzeit. XD.
Aber da hat Dice mal richtig abgeliefert. Bisher gefällt es mir extrem gut. Läuft auch fluffig und sieht super aus.
Ist eigentlich was über die Kampagne bekannt? Ich bin kein Freund des Online Modus sondern mich interessiert eher die Kampagne.
Call of Duty können sie gerne einstampfen….Hab schon die Phantom Edition von Battlefield 6 vorbestellt 😀
Hab auch die Phantom Edition vorbestellt. Hat mir sehr sehr gefallen! Endlich wieder ein richtiges BF
Tja leider komme ich auf keinen server. Warteschlange im 6 stelligen Bereich.
6min?
Echt, geht das so schnell ?
Das geht schnell musst nur warten paar minuten
Hatte ich heute Früh auch. Habs dann ein bisschen später nochmal probiert und kam problemlos rein.
Okay, probiere es später dann auch nochmal.
Ich finds richtig geil.
Sogar so geil, dass ich mir grade die Phantom Edition vorbestellt habe.
Kann man den Fortschritt aus der Beta eigentlich in die Vollversion mitnehmen?
Nein. Ging bisher zumindest nicht. Aber du bekommst immer ein einzigartiges dogtag und waffenskin als Beta Spieler.
Okay, naja, halb so wild.
Es macht schon süchtig..endlich wieder ein original gutes BF. Jetzt noch die Cheater vernichten