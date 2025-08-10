Battlefield 6: Call of Duty hat bereits das Nachsehen – Beta setzt neuen Rekord

Die Open Beta von “Battlefield 6” hat auf Steam einen neuen Höchststand erreicht und damit erstmals die Spitzenwerte der “Call of Duty”-Reihe übertroffen. Schon vor dem offiziellen Release im Oktober verzeichnet der Shooter eine Rekordbeteiligung.

Die offene Testphase von “Battlefield 6” trifft auf ein hohes Interesse, das vor allem auf Steam sichtbar ist: Bereits am ersten Wochenende verzeichnete der Titel mehr gleichzeitige Spieler als jede andere Veröffentlichung der Reihe zuvor.

Am 9. August 2025 erreichte “Battlefield 6” auf der Valve-Plattform einen Spitzenwert von 521.079 gleichzeitig aktiven Spielern. Damit übertraf der Shooter sogar den bisherigen Rekord des “Call of Duty”-Launchers, der bei knapp über 490.000 Spielern liegt und auch die Zahlen von “Call of Duty: Warzone” einschließt. Auch die Beta von „Monster Hunter Wilds“ mit 463.798 gleichzeitig aktiven Usern auf Steam wurde übertrumpft.

Die größte Open-Beta von Battlefield

Auch die Entwickler von „Battlefield 6“ meldeten sich zwischenzeitlich zu Wort: „Dies ist die bisher größte Open-Beta von Battlefield. Die Stoßzeit rückt näher und es wird mit Warteschlangen zu rechnen sein. Wir arbeiten an den Eintrittszeiten ins Spiel, wissen aber eure Geduld zu schätzen, während ihr auf euren Zugang wartet.“

Die Steam-Zahlen untermauern die Aussage des Teams.

Die aktuelle Beta von „Battlefield 6“ läuft in mehreren Phasen. Zunächst war das Spiel zwei Tage lang nur für eine begrenzte Zahl an Teilnehmern zugänglich, bevor es in die offene Testphase überging. Schon in den ersten Stunden der Public-Beta-Phase stiegen die Spielerzahlen stetig an, sodass der vorherige Serienrekord von “Battlefield 2042” mit 156.000 gleichzeitigen Steam-Spielern in dessen Beta deutlich übertroffen wurde.

Dabei ist zu beachten, dass die Spielerzahlen einer offenen Beta beim Release nicht zwangsläufig steigen. Ein Beispiel dafür ist das erwähnte „Battlefield 2042“: Nach dem Launch waren es nur noch bis zu 107.000 gleichzeitige Spieler.

Aktuell belegt “Battlefield 6” mit rund 280.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam den vierten Platz der Charts, was sich im Verlauf des Tages weiter ändern dürfte. Hinzu kommen die Leute, die auf Konsolen unterwegs sind.

100 Millionen Spieler geplant

Die hohen Zahlen basieren zwar auf der kostenlos zugänglichen Beta, sie zeigen aber auch ein starkes Interesse an der Marke und deuten auf einen erfolgreichen Verkaufsstart hin.

Insgesamt möchte Electronic Arts mit „Battlefield 6″ 100 Millionen Spieler erreichen. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Publisher von dieser Menge an Verkäufen ausgeht. Stattdessen soll ein voraussichtlich kostenlos zugänglicher Battle-Royale-Modus reichlich Spieler anziehen.

Electronic Arts selbst sorgte kürzlich für eine Quasi-Bestätigung:

Wie sich „Battlefield 6“ letztlich schlägt, erfahren wir schon in rund zwei Monaten. Der neue EA-Shooter erscheint am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series S/X und PC.

Wie hat euch die Beta bisher gefallen und werdet ihr euch „Battlefield 6“ zulegen?