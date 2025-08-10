Dragon Age Remaster-Trilogie: Uneinigkeit zwischen BioWare und Electronic Arts

Der ehemalige BioWare-Produzent Mark Darrah widmete sich in einem Interview einer Remaster-Trilogie der ersten drei „Dragon Age“-Titel. An einem mangelnden Interesse der Entwickler scheiterte sie nicht.

Mit „Dragon Age: The Veilguard“ konnten BioWare und der Publisher Electronic Arts keine allzu großen Erfolge feiern. Rückblickend wünschten sich viele Spieler einen Ansatz, den die Entwickler bei früheren Spielen der Reihe gewählt hatten. Eine Remaster-Trilogie könnte diese Lücke füllen. Doch woran scheiterte sie bisher?

BioWare plante Remaster nach dem Vorbild von Mass Effect

In einem Interview mit dem YouTuber MrMattyPlays sprach Mark Darrah, langjähriger Entwickler und ehemaliger Executive Producer von „Dragon Age“, über interne Überlegungen zu einer Neuauflage der Spiele „Dragon Age: Origins“ (2009), „Dragon Age 2“ (2011) und „Dragon Age: Inquisition“ (2014). Demnach habe BioWare mehrfach den Vorschlag gemacht, diese Titel in einer einheitlichen Remaster-Trilogie zu veröffentlichen, vor allem in Anlehnung an die „Mass Effect: Legendary Edition“.

Darrah erklärte, dass er eine solche Sammlung, von der wir nicht zum ersten Mal hören, selbst als „The Champion’s Trilogy“ bezeichnet. Ziel sei es gewesen, die Spiele technisch und optisch zu modernisieren und in einer zusammenhängenden Edition anzubieten. Laut Darrah wurde dieser Vorschlag jedoch jedes Mal von Electronic Arts abgelehnt.

Auch Pläne für ein vollständiges Remake von „Origins“ habe es gegeben. Diese seien jedoch nicht umgesetzt worden.

Auch „Dragon Age: Inquisition“ hat schon mehr als zehn Jahre auf dem Buckel. Der Titel erschien Ende 2014 für PS4 und Xbox One sowie deren Vorgänger.

Gründe für die Ablehnung seitens Electronic Arts

Auf die Frage nach den Ursachen für das Ausbleiben einer Remaster-Veröffentlichung nannte Darrah mehrere Faktoren. Zum einen lehne EA Remaster-Projekte generell eher ab. Zum anderen sei „Dragon Age“ technisch schwieriger zu überarbeiten als andere Spielereihen, da die einzelnen Titel auf unterschiedlichen Technologien und Systemen basieren.

Darrah führte aus, dass insbesondere „Dragon Age: Origins“ für PS5, Xbox Series X/S und Co. umfangreiche grafische und technische Anpassungen erfordern würde. Diese Arbeiten würden intern einen großen Ressourceneinsatz bedeuten, den EA nach seiner Einschätzung nicht finanzieren oder personell unterstützen wolle.

Einer der Vorteile von „Mass Effect“ gegenüber „Dragon Age“ sei: „Alles ist Unreal und nicht zwei verschiedene Engines“, so Darrah. Wenn man „Mass Effect“ remastern möchte, könne man sich an ein externes Unternehmen wenden, das den Großteil der Arbeit übernimmt. Zum Vergleich: Bei „Dragon Age: Origins“ war es die Eclipse Engine, bei „Dragon Age 2“ die Lycium Engine, bevor Bioware beim nächsten Spiel zur Frostbite Engine wechselte.

Unabhängig davon betonte Darrah: „Ich meine, ich denke ehrlich, sie sollten es tun … ich glaube nicht, dass sie es tun werden, aber ich denke, sie sollten ein Remaster der ersten drei Spiele machen.“ Dann könne man schauen, was passiert und „vielleicht von dort aus weitermachen“.

Schwerpunkt liegt auf neuem Mass Effect

BioWare konzentriert sich derzeit vollständig auf die Entwicklung von „Mass Effect 5“. Nach der Veröffentlichung von „Dragon Age: The Veilguard“ (Test auf PLAY3.DE), das laut Branchenanalysen hinter den Erwartungen blieb, gibt es aktuell offenbar keine konkreten Pläne für ein weiteres Projekt im „Dragon Age“-Universum.

Trotz der Nachfrage aus der Community und des Erfolgs vergleichbarer Projekte wie der „Mass Effect: Legendary Edition“ bleibt eine Remaster-Trilogie der „Dragon Age“-Spiele damit vorerst unwahrscheinlich.

Doch was meint ihr zu diesem Thema? Würde eine Remaster-Trilogie der ersten drei „Dragon Age“-Teile auf euer Interesse stoßen?