Dragon Age Remaster-Trilogie: Uneinigkeit zwischen BioWare und Electronic Arts

Der ehemalige BioWare-Produzent Mark Darrah widmete sich in einem Interview einer Remaster-Trilogie der ersten drei „Dragon Age“-Titel. An einem mangelnden Interesse der Entwickler scheiterte sie nicht. 


10.08.2025 - 12:27 Uhr 15
Mit „Dragon Age: The Veilguard“ konnten BioWare und der Publisher Electronic Arts keine allzu großen Erfolge feiern. Rückblickend wünschten sich viele Spieler einen Ansatz, den die Entwickler bei früheren Spielen der Reihe gewählt hatten. Eine Remaster-Trilogie könnte diese Lücke füllen. Doch woran scheiterte sie bisher? 

BioWare plante Remaster nach dem Vorbild von Mass Effect

In einem Interview mit dem YouTuber MrMattyPlays sprach Mark Darrah, langjähriger Entwickler und ehemaliger Executive Producer von „Dragon Age“, über interne Überlegungen zu einer Neuauflage der Spiele „Dragon Age: Origins“ (2009), „Dragon Age 2“ (2011) und „Dragon Age: Inquisition“ (2014). Demnach habe BioWare mehrfach den Vorschlag gemacht, diese Titel in einer einheitlichen Remaster-Trilogie zu veröffentlichen, vor allem in Anlehnung an die „Mass Effect: Legendary Edition“.

Darrah erklärte, dass er eine solche Sammlung, von der wir nicht zum ersten Mal hören, selbst als „The Champion’s Trilogy“ bezeichnet. Ziel sei es gewesen, die Spiele technisch und optisch zu modernisieren und in einer zusammenhängenden Edition anzubieten. Laut Darrah wurde dieser Vorschlag jedoch jedes Mal von Electronic Arts abgelehnt.

Auch Pläne für ein vollständiges Remake von „Origins“ habe es gegeben. Diese seien jedoch nicht umgesetzt worden.

Auch „Dragon Age: Inquisition“ hat schon mehr als zehn Jahre auf dem Buckel. Der Titel erschien Ende 2014 für PS4 und Xbox One sowie deren Vorgänger.

Gründe für die Ablehnung seitens Electronic Arts

Auf die Frage nach den Ursachen für das Ausbleiben einer Remaster-Veröffentlichung nannte Darrah mehrere Faktoren. Zum einen lehne EA Remaster-Projekte generell eher ab. Zum anderen sei „Dragon Age“ technisch schwieriger zu überarbeiten als andere Spielereihen, da die einzelnen Titel auf unterschiedlichen Technologien und Systemen basieren.

Darrah führte aus, dass insbesondere „Dragon Age: Origins“ für PS5, Xbox Series X/S und Co. umfangreiche grafische und technische Anpassungen erfordern würde. Diese Arbeiten würden intern einen großen Ressourceneinsatz bedeuten, den EA nach seiner Einschätzung nicht finanzieren oder personell unterstützen wolle. 

Einer der Vorteile von „Mass Effect“ gegenüber „Dragon Age“ sei: „Alles ist Unreal und nicht zwei verschiedene Engines“, so Darrah. Wenn man „Mass Effect“ remastern möchte, könne man sich an ein externes Unternehmen wenden, das den Großteil der Arbeit übernimmt. Zum Vergleich: Bei „Dragon Age: Origins“ war es die Eclipse Engine, bei „Dragon Age 2“ die Lycium Engine, bevor Bioware beim nächsten Spiel zur Frostbite Engine wechselte.

Unabhängig davon betonte Darrah: „Ich meine, ich denke ehrlich, sie sollten es tun … ich glaube nicht, dass sie es tun werden, aber ich denke, sie sollten ein Remaster der ersten drei Spiele machen.“ Dann könne man schauen, was passiert und „vielleicht von dort aus weitermachen“.

Schwerpunkt liegt auf neuem Mass Effect

BioWare konzentriert sich derzeit vollständig auf die Entwicklung von „Mass Effect 5“. Nach der Veröffentlichung von „Dragon Age: The Veilguard“ (Test auf PLAY3.DE), das laut Branchenanalysen hinter den Erwartungen blieb, gibt es aktuell offenbar keine konkreten Pläne für ein weiteres Projekt im „Dragon Age“-Universum.

Trotz der Nachfrage aus der Community und des Erfolgs vergleichbarer Projekte wie der „Mass Effect: Legendary Edition“ bleibt eine Remaster-Trilogie der „Dragon Age“-Spiele damit vorerst unwahrscheinlich.

Doch was meint ihr zu diesem Thema? Würde eine Remaster-Trilogie der ersten drei „Dragon Age“-Teile auf euer Interesse stoßen? 

Xartah
10.08.2025, 16:25 Uhr

Eine Remastered Sammlung mit Dragon Age Origins & Teil 2 würde ich sofort kaufen. Inquisition braucht doch gar kein Remaster, es sieht immer noch gut aus.

666Lucifer22
10.08.2025, 16:19 Uhr

Damals versprochen, wenn dass Remastered von Mass Effect erfolgreich ankommt, wird es auch ein Remastered geben der Dragon Age Trilogie, bis heute nicht eingehalten wegen EA! Mal ganz ehrlich BioWare, scheißt endlich mal auf EA und macht euch selbstständig, und macht dann dass Remastered der Dragon Age Trilogie!!!

Deathmatic
10.08.2025, 15:42 Uhr

Darrah… Der Herr der das Spiel „Vailguard“ abgewinkt hat… Der wissen will die das Spiel wirklich ist: Fleekazoid macht das auf eine Recht witzige art.

Wenn man derart schlechtes writing, cringe charaktere und fahre Kampftechnik abwinkt und das Spiel gen Himmel lobt… Der sollte nicht die Möglichkeit bekommen diese spiele neu auf zu setzen. Schon die Art wie er darüber spricht und was er vor hat lässt mich Grauen. Die sollen das Spiel an ein Studio weiter geben dass spiele auf den technischen Stand von 2025 setzen ohne Zensur oder potentiell überarbeitete Dialoge bzw. hässliche Charaktere, wenn überhaupt. Aber bitte lasst Darrah nicht an die Spiele…

Mauga
10.08.2025, 14:15 Uhr

Die sollen es einfach sein lassen. Nach Origins war es alles einfach nur Dreck

Horst
10.08.2025, 14:50 Uhr
Antwort auf Mauga

Nein! Inquisition war richtig gut, wenn auch… anders!

AndromedaAnthem
10.08.2025, 14:09 Uhr

Dragon Age ~ The Veilguard war mein erstes Game dieser Reihe und wurde auf Anhieb mein GOTY 2024! 🙂
Deshalb würde ich eine Dragon Age Remaster Trilogie, nach dem GRANDIOSEN Vorbild Mass Effect Legendary, auf jeden Fall kaufen!

Deathmatic
10.08.2025, 15:33 Uhr
Antwort auf AndromedaAnthem

Ich hoffe nach wie vor dass das Sarkasmus war. Das Spiel war schlecht optimiert, nach der ersten Stunde wurde eintönig, die Charaktere unerträglich und die meisten Leute fanden das Ende am besten als alle Charaktere hopps gegangen sind da man keinen Bezug zu jenen hatte. Während du versucht hast in anderen Games Charaktere zu retten, war es eine Erleichterung zu wissen dass diese schlechten Charaktere das beste Ende erhalten: wenn sie drauf gehen.

Die Tatsache das du es für dich als GOTY betitelst ist traurig. Zeigt mir dass du noch keine wirklich guten Spiele gespielt hast

Reunion
10.08.2025, 16:17 Uhr
Antwort auf Deathmatic

Du kannst doch nicht einfach behaupten das jemand keine Ahnung von Spielen hat nur weil er bei diesem Spiel eine andere Meinung hat.
Geschmäcker sind zum Glück verschieden! Ich finde z.B. Elden Ring was in den Himmel gelobt wird tot langweilig aber ich würde niemals zu einem sagen dem das Spiel gefällt das er keine Ahnung von Spielen hat!

Krawallier
10.08.2025, 13:45 Uhr

Auf der Series hab ich die alten Teile noch per AK verfügbar. Schade das es keine Neuauflage kommt.

SebbiX
10.08.2025, 12:52 Uhr

Origins reicht, den Rest kann man in die Tonne treten. Gut Inquisition habe ich nicht gezockt, aber nachdem das schlechter wie Teil 2 sein soll, brauch ich das auch nicht

Horst
10.08.2025, 15:03 Uhr
Antwort auf SebbiX

Inquisition ist viel besser als Teil 2!!! Unbedingt nachholen!

Krawallier
10.08.2025, 13:44 Uhr
Antwort auf SebbiX

Inquisition ist ganz gut und besser als Teil 2, ABER wo Origins und Teil 2 eher wie Game of Thrones war, so war Inquisition eher wie Herr der Ringe und wirkte daher eher wie ein gewöhnliches RPG.

Thor86
10.08.2025, 12:45 Uhr

Ein Remake wäre besser.

MaxSchmerz
10.08.2025, 12:37 Uhr

Hätte EA lieber das Geld da investiert, statt in Failguard.

Gam3r
10.08.2025, 12:35 Uhr

DA Origins als Premium Remaster würde sich bestimmt super verkaufen und auch mal die Erwartungen von EA erfüllen.