Intergalactic The Heretic Prophet: „Die gleichen Leute werden das Spiel spielen“ – Protagonistin Tati Gabrielle kontert die Kritik

Im Dezember 2024 kündigte das Entwicklerstudio Naughty Dog im Rahmen der Game Awards offiziell sein nächstes Projekt an: „Intergalactic: The Heretic Prophet“. Dabei wurde auch ein erster Trailer präsentiert, der einen Vorgeschmack auf das kommende Sci-Fi-Abenteuer lieferte. Und bereits kurz nach der Ankündigung entbrannten im Internet hitzige Diskussionen – allerdings nicht wegen des Spiels selbst.
Vielmehr stand die Protagonistin, die intergalaktische Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, im Fokus. Aufgrund ihres äußerlichen Erscheinungsbildes gab es heftige Kritik. Zudem wurden Vorwürfe laut, Naughty Dog versuche durch einen vermeintlichen „Woche“-Charakter politische Botschaften zu vermitteln.
Dabei richtete sich der Hass auch gegen Schauspielerin Tati Gabrielle, die Jordan in „Intergalactic: The Heretic Prophet“ darstellt. In einem aktuellen Interview konterte die Darstellerin die Kritik nun erneut.
Die Kritiker werden das Spiel spielen und „sie werden es lieben“
Im Gespräch mit SuperGuidaTV (via TheGamer) wurde Gabrielle, die zuletzt auch in der zweiten Staffel der Serienadaption von „The Last of Us“ als Nora Harris zu sehen war, nach dem Online-Hass befragt, der ihr seit der Ankündigung von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ widerfahren ist. Daraufhin gab sie zu, wie „verletzend“ es war, „so viel Hass zu erfahren“ – vor allem vor dem Hintergrund eines Videospiels.
Schließlich biete das Medium „noch mehr als Fernsehen und Film“ „so viel Spielraum“: „Wir können darstellen, wie die Welt sein könnte, in Weisen und Welten, von denen wir nie zu träumen wagten. Zu wissen, dass es so viel Hass und so viel Backlash gab, war verletzend“, so die Schauspielerin.
Allerdings erklärte sie ebenfalls, dass all der Hass und die negativen Kommentare in gewisser Weise auch „bestärkend“ auf sie gewirkt haben. Sie konnte die Negativität in Motivation umwandeln, was dafür gesorgt habe, dass sie ihre Rolle „zehnmal härter“ angehen werde, um ihre Kritiker zu widerlegen.
Darüber hinaus ist sich Gabrielle ziemlich sicher: „Die gleichen Leute, die jetzt hassen, werden das Spiel spielen und wissen Sie was? Sie werden es lieben. Also können sie ruhig wütend sein.“
Naughty Dog bereitete Gabrielle auf den Hass vor
Entwicklerstudio Naughty Dog, die – vor allem aufgrund von „The Last of Us: Part 2“ – bereits Erfahrung mit Hass-Kampagnen im Internet sammeln mussten, hat Gabrielle aber bereits im Vorfeld einem mentalen Training unterzogen, damit die Schauspielerin gegen potenzielle Anfeindungen im Netz gewappnet sind.
Aus Gründen des Selbstschutzes hatte Gabrielle außerdem auch beschlossen, sich aus den sozialen Medien zurückzuziehen: „Ich habe viel Liebe bekommen – aber auch viel Hass. Weil ich eine Frau bin. Weil ich eine farbige Frau bin. Weil ich mir den Kopf rasiert habe. Dinge, die mir anfangs gar nicht so bewusst waren“, sagte sie vor wenigen Monaten.
Naughty-Dog-Chef Neil Druckmann, Schöpfer von „The Last of Us“ und hauptverantwortlich für „Intergalactic: The Heretic Prophet“ hatte obendrein einen Rat für sie: „Ignorier es. Egal, was passiert. Wir werden etwas Schönes schaffen. Etwas, auf das wir stolz sein können.“
Einen ähnlichen Standpunkt vertrat Druckmann auch in einem Interview im Mai dieses Jahres, in dem er erklärte, sich nicht an den Kontroversen beteiligen zu wollen. Stattdessen solle man „sich treu bleiben und an das glauben, was man tut. Genau so sollten sich Künstler in meinen Augen verhalten“.
Wann „Intergalactic: The Heretic Prophet“ exklusiv für die PS5 erscheinen wird, steht bislang noch nicht fest.
Das Spiel wurde eben in einer Zeit entwickelt wo man sich eingebildet hat wokeness müsse sich etablieren und die Leute werden es gut finden. Gott sei Dank lernen die ganzen Studios es langsam mittlerweile. ND hat eh seit Jahren nichts mehr Gutes abgeliefert. Das letzte große gute Spiel war UC4.
selten so ein Schwachsinn gelesen
Daran kann man wieder sehen was es für kaputte Typen gibt.
Wegen einem Spiel so einen Film zu fahren.
Hass gegen eine Schauspielerin, darauf muss man erst einmal kommen.
Die sind echt Lost.
Natürlich werden die Kritiker es spielen und sehr wahrscheinlich toll finden.
Ist ja fast immer so.
Von den kaputten Typen gibt es ja hier auch ein paar Exemplare.
Ich würde so jemand gerne mal im echten Leben treffen. Einfach mal aus Interesse, wie die sonst so drauf sind.
Es ist wirklich kaum noch auszuhalten, was manche Spinner von sich geben. Nauthydog und vor allem die Schauspielerin haben nichts falsch gemacht und die Leute prügeln auf sie ein ohne Sinn und Verstand.. schämt euch, ehrlich
Ich hoffe du Lappen wirst gekickt. Schwänze wie du sind mittlerweile nicht mehr zum aushalten.
Mir persönlich geht Pro/Contra „woke“ Recht herzlich links und rechts vorbei. Wenn das Spiel gut wird, wird’s gekauft, wenn nicht, dann halt nicht.
Kommentare wie den deinen zu lesen bestätigen aber leider den Trend sich nicht die Mühe einer vernünftigen Diskussion zu machen, sondern einfach nur aggressiv zu reagieren. Was die ganze Angelegenheit auch nicht besser macht.