Intergalactic The Heretic Prophet: Trailer 2 im Anmarsch? Naughty Dog sendet ein Lebenszeichen

Naughty Dog arbeitet mit Hochdruck an “Intergalactic: The Heretic Prophet”. Fraglich ist, wann uns das Studio mit dem nächsten Trailer beeindrucken möchte. Die Planungen scheinen längst zu laufen.

Das erste (und reichlich diskutierte) Video zu “Intergalactic: The Heretic Prophet” liegt inzwischen mehrere Monate zurück. Damals wurde das Spiel im Rahmen der Game Awards 2024 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Seitdem gab es von offizieller Seite kaum neue Informationen, weder zu Spielmechaniken noch zu weiteren Inhalten. Das könnte sich bald ändern.

Stellenausschreibung weist auf Trailer-Arbeiten hin

Einen möglichen Hinweis auf weiteres Videomaterial mit Szenen aus “Intergalactic: The Heretic Prophet” liefert eine aktuelle Stellenausschreibung, in der ein Gameplay Capture Artist gesucht wird.

Die befristete Position umfasst laut Beschreibung die Erstellung von Videomaterial für den Spielekatalog des Studios. Gesucht wird eine Person, die „frische, einzigartige und spannende Videos“ produziert. Dieses Material fließt später in Gameplay-Trailer und andere Marketinginhalte ein.

Da “Intergalactic: The Heretic Prophet” aktuell zu den Hauptprojekten des Studios zählt, liegt nahe, dass vor allem dieses Spiel von der neuen Rolle profitieren soll. Hinzu kommt: Auf der Grafik, mit der Naughty Dog in den sozialen Medien Ausschau nach dem neuen Mitarbeiter hält, ist eine Szene aus dem Spiel zu sehen.

Während Naughty Dog oder Sony Interactive Entertainment keine Angaben zu einer weiteren Präsentation machen, erscheint es plausibel, dass “Intergalactic: The Heretic Prophet” zu den Spielen gehört, die Geoff Keighley bei den Game Awards 2025 präsentieren wird.

Friedlich ist der Planet, den es in “Intergalactic: The Heretic Prophet” zu erkunden gilt, keinesfalls.

Bekannte Inhalte und Handlung des Spiels

Was ist bisher zu “Intergalactic: The Heretic Prophet” bekannt? Die Handlung setzt in einem alternativen Zeitstrang an, in dem seit den 1980er-Jahren interstellare Raumfahrt möglich ist. Die Hauptfigur, eine Kopfgeldjägerin namens Jordan A. Mun, strandet auf dem isolierten Planeten Sempiria, der seit über 600 Jahren keinen Kontakt zur Außenwelt hatte.

Im Verlauf der Geschichte erkundet sie die Oberfläche und deckt die Hintergründe der planetaren Isolation auf. Dabei trifft sie auf unterschiedliche Bewohner und muss sich feindlichen Robotereinheiten stellen. Die Spielwelt kombiniert laut Naughty Dog Erkundungselemente, Kämpfe und eine episodisch aufgebaute Erzählweise.

Mehr zu “Intergalactic: The Heretic Prophet” auf PLAY3.DE:

Die Arbeiten an “Intergalactic: The Heretic Prophet” begannen 2020, direkt nach Abschluss von “The Last of Us Part 2”. Die kreative Leitung liegt bei Neil Druckmann, unterstützt von Matthew Gallant, Kurt Margenau und Claire Carré. Im Mittelpunkt stehen offiziellen Angaben zufolge Fragen zu Glaubenssystemen, Institutionen und deren Veränderungen im Laufe der Zeit.