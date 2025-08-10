Intergalactic The Heretic Prophet: Trailer 2 im Anmarsch? Naughty Dog sendet ein Lebenszeichen

Das erste (und reichlich diskutierte) Video zu “Intergalactic: The Heretic Prophet” liegt inzwischen mehrere Monate zurück. Damals wurde das Spiel im Rahmen der Game Awards 2024 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Seitdem gab es von offizieller Seite kaum neue Informationen, weder zu Spielmechaniken noch zu weiteren Inhalten. Das könnte sich bald ändern.
Stellenausschreibung weist auf Trailer-Arbeiten hin
Einen möglichen Hinweis auf weiteres Videomaterial mit Szenen aus “Intergalactic: The Heretic Prophet” liefert eine aktuelle Stellenausschreibung, in der ein Gameplay Capture Artist gesucht wird.
Die befristete Position umfasst laut Beschreibung die Erstellung von Videomaterial für den Spielekatalog des Studios. Gesucht wird eine Person, die „frische, einzigartige und spannende Videos“ produziert. Dieses Material fließt später in Gameplay-Trailer und andere Marketinginhalte ein.
Da “Intergalactic: The Heretic Prophet” aktuell zu den Hauptprojekten des Studios zählt, liegt nahe, dass vor allem dieses Spiel von der neuen Rolle profitieren soll. Hinzu kommt: Auf der Grafik, mit der Naughty Dog in den sozialen Medien Ausschau nach dem neuen Mitarbeiter hält, ist eine Szene aus dem Spiel zu sehen.
Während Naughty Dog oder Sony Interactive Entertainment keine Angaben zu einer weiteren Präsentation machen, erscheint es plausibel, dass “Intergalactic: The Heretic Prophet” zu den Spielen gehört, die Geoff Keighley bei den Game Awards 2025 präsentieren wird.
Bekannte Inhalte und Handlung des Spiels
Was ist bisher zu “Intergalactic: The Heretic Prophet” bekannt? Die Handlung setzt in einem alternativen Zeitstrang an, in dem seit den 1980er-Jahren interstellare Raumfahrt möglich ist. Die Hauptfigur, eine Kopfgeldjägerin namens Jordan A. Mun, strandet auf dem isolierten Planeten Sempiria, der seit über 600 Jahren keinen Kontakt zur Außenwelt hatte.
Im Verlauf der Geschichte erkundet sie die Oberfläche und deckt die Hintergründe der planetaren Isolation auf. Dabei trifft sie auf unterschiedliche Bewohner und muss sich feindlichen Robotereinheiten stellen. Die Spielwelt kombiniert laut Naughty Dog Erkundungselemente, Kämpfe und eine episodisch aufgebaute Erzählweise.
Die Arbeiten an “Intergalactic: The Heretic Prophet” begannen 2020, direkt nach Abschluss von “The Last of Us Part 2”. Die kreative Leitung liegt bei Neil Druckmann, unterstützt von Matthew Gallant, Kurt Margenau und Claire Carré. Im Mittelpunkt stehen offiziellen Angaben zufolge Fragen zu Glaubenssystemen, Institutionen und deren Veränderungen im Laufe der Zeit.
Bei Naughty Dog brauche ich keinen Trailer. Game wird sobald es geht vorbestellt. Alle 5-6 Jahre kommt ein Naughty Dog Kracher und der wird sich immer gegönnt.
Ein Trailer mit gameplay wäre nett. Dann könnte man auch so ein wenig erahnen ob das Spiel etwas für einen ist oder nicht. Diese ganzen nichtssagenden Trailer wecken bei mir keinerlei Hype
Bin schon sehr heiß auf das Game. Endlich eine neue IP, denke das es auch sehr gut wird. Ich würde es mir sehr wünschen das es nächstes Jahr erscheint. Ich rechne mit Oktober 2026.
Es kommt nicht vor 2027 wurde ja gesagt
Warum sind eigebtlich Viele so kritisch?. Wir wollten alle ne neue IP und nun passts auch wieder nicht…Es ist ND, das wird schon Top werden…Leider dauerts wohl noch bis 2027 geh ich mal stark von aus
Absolut! Wird zu 100% zum Release gekauft. Alleine schon weil sie nicht mit Uncharted 5 oder TLoU3 auf Nummer sicher gegangen sind.
Hätte beides auch genommen, aber ne neue IP ist eben mal wieder was Frisches und finde ich Top..
Ich mag Sci-Fi nicht besonders, bin für die volle 80er Nostalgie zu jung, aber Ich liebe Uncharted und Last of Us, Ich wurde Playstation Fan wegen Naughty Dog!
Ich mache mir hier allerdings auch Sorgen wegen der Struktur der Geschichte, kann ND das in einer offeneren(?) Welt? Will Ich überhaupt Nahkampf? (Es hiess mal Souls-Kampfsysten?)
Fragen über Fragen und ja Ich hätte das Beste Studio für Charaktergetriebene, lineare Stories am liebsten an sowas sitzen, andererseits: Wer sagt, dass sie nicht auch das andere auf ein poliertes Niveau heben wie selten zuvor?
Von jedem anderen Studio wär das ein Titel für die Wunschliste wo man im harten Sale nochmals Reviews liest und vielleicht zuschlägt, von Naughty Dog wirds gekauft.
Ich würd sagen: Weniger Sorgen machen und dich einfach auf das Spiel einlassen. Mache mir bei ND keine Sorgen, auch wenn TLOU2 un U3 zwei Spiele waren, die ich weniger gut in ihrem Portfolio fand… waren dennoch gute Games. Von daher…
Spricht mich aktuell leider auch null an, ich hatte echt lieber ein The Last of us Part 3 oder Uncharted 5. Andererseits liebe ich aber eigentlich alles von Naughty Dog und hoffe das sie auch diesmal wieder nen Kracher abliefern. Scifi Action Adventure ist ja fein, das was mich stört ist das es so scheint das man scheinbar auf nem menschenleeren Planeten ist zu bem großen Teil und irgendwie hab ich da Zweifel daß das ne starke Story geben kann und auf so Einsamkeit hab ich auch wenig Lust in nem Naughty Dog Game, schwierig zu beschreiben aber das passt für mich alles nicht so zusammen. Aber ich hoffe ich irre mich.
stimmt liebe Riemer das gleiche wollen statt was neues du bist der beste beweiss warum sich die entwickler nicht neues mehr trauen lass mal uncharted ruhen es braucht keinen neuen Teil davon
Weiß auch nicht warum es noch ein Uncharted bräuchte. TLoU3 meinetwegen aber dann ist damit auch mal gut.
Hoffentlich wird das was mit dem 2. Trailer, denn aktuell interessiert mich das Spiel nicht die Bohne!
Gibt dann zwei Möglichkeiten entweder Sony plant für September/Oktober ein größeres Event oder ein neuer Trailer kommt auf den Game Awards 2025 . Bin gespannt was Naughty Dog da so schönes Zaubern wird.
Es gibt ja Gerüchte das Sony im September ein größeres state of play plane dort soll ja santa Monika und das venom spin off angekündigt werden
Einfach weils die jedes Jahr gibt, oder gibts etwas mehr?
Das Game wird ziemlich geil werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Habe da auch mega bock drauf. Mir egal was ein paar Orks im Internet labern, die keine Ahnung von Games haben und einen Hass auf Frauen schieben.
Bin da vollkommen bei dir. Freue mich auch auf’s Game!
Wir wissen doch noch gar nicht ob Jordan eine Frau ist oder doch lieber ein Mann sein will. Bei Dr. Uckman könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir eine Transformation hin zu Gordan erleben werden. Der Ansatz ist ja schon mal da. Und es wäre noch mal ein vollkommen neuer Punkt zum Abhaken in seinem bunten Katalog. ^^
Und wenn dies wirklich gut, glaubwürdig und feinfühlig gemacht würde, hätten wir was besonders und nicht alltägliches nicht nur gespielt, sondern vielleicht sogar gelernt…
Hoffentlich sehen wir Ende September schon das erste Gameplay.
Mich spricht das Spiel Null Prozent an.
Die besten Storys erzählen sie leider auch nicht, naja, mal abwarten.
ND hat mit der The Last of Is Serie mit die besten Geschichten in der Gaming Geschichte erzählt. Uncharted war vielleicht auch einfacher geschrieben, jedoch können die einfach starke Charaktere und Dialoge schreiben. Würde also Heretic nicht unterschätzen, kann aber verstehen wenn man mit dem Setting nichts anfangen kann
Anhand des 2 Games sieht man ja wohl, dass eben nicht einer der besten Storys erzählt wurden.
Vorallem das Ende. All der Scheiß für nichts. Und komm mir jetzt nicht, ich kapiere nicht, oder man soll drüber nachdenken.
Uncharted hatte genau die Story die es brauchte.
Ich bin froh über das Setting. Hätte jetzt nicht wieder etwas mehr oder weniger realistisches wie Uncharted oder TLoU gebraucht.
Hier können sie sich richtig austoben.
Mich auch nicht, weiß noch damals als ich das erste Mal von Last of us gelesen habe, da konnte ich es kaum erwarten. Hier denke ich mir ist gerade ein Sack Reis in China ungefallen
Und am Schluss kauft es doch jeder schwanz
Ich will das Game haben.
Der letzte Trailer hat mich schon überzeugt gehabt.