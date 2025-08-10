One Piece: Der Trailer zu Season 2 ist endlich da! + Update zu Staffel 3 des Netflix-Hits

Bald setzt Season 2 von "One Piece" endlich die Segel bei Netflix. Um euch auf die kommenden Abenteuer von Monkey D. Ruffy und seinen Freunden einzustimmen, könnt ihr euch nun den ersten Trailer zur heißerwarteten Live-Action-Fortsetzung der Hit-Serie anschauen.

Obwohl sicherlich viele Fans der „One Piece“-Live-Action-Serie zunächst skeptisch gegenüber gestanden haben, ist die Netflix-Show direkt eingeschlagen wie eine Bombe. Sowohl langjährige Fans als auch komplette Neulinge hatten Spaß mit den ersten Abenteuern von Monkey D. Ruffy und seiner Crew. Season 2 war deshalb schnell beschlossene Sache und zu dieser gibt es nun endlich den ersten Trailer!

Im Rahmen des „One Piece Day“-Events haben die Verantwortlichen der Hit-Serie einen „First Look“ beziehungsweise eine „Vorschau“ veröffentlicht. Das rund anderthalb Minuten lange Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Riesen, neue Feinde und neue Freunde

Die kommende 2. Season von „One Piece“ setzt natürlich dort an, wo Staffel 1 aufgehört hatte. Ruffy und seine Freunde brechen zur Grandline auf, dem gefährlichsten Meer der Welt. Dort warten allerlei neue Gefahren auf sie und selbstverständlich auch viele aufregende Abenteuer sowie massig unbekannte Inseln. Im Video können wir zum Beispiel einen kleinen Blick auf das Eiland Little Garden erhaschen.

Dort machen unsere Helden unter anderem Bekanntschaft mit dem Riesen Boogey, der kurz im Trailer zu sehen ist. Darüber hinaus können wir im Video einen ersten Blick auf andere wichtige neue Figuren werfen. Hierzu zählen zum Beispiel Captain Smoker von der Marine, die zwielichtige Miss Bloody Sunday sowie Miss Wednesday, die beide Mitglieder der berüchtigten Baroque-Firma sind.

Des Weiteren gewährt uns der erste Trailer zu Season 2 von „One Piece“ ein kleines Update zu Staffel 3 des Netflix-Hits. Die 3. Season hat von Netflix offiziell grünes Licht erhalten! Die Produktion wird laut dem Streaming-Service bereits im Herbst 2025 in Kapstadt beginnen. Mr.-0-Darsteller Joe Mangianello (Deathstroke in „Zack Snyder’s Justice League“) hatte sowas bereits zuvor angedeutet (via Cinemablend).

Season 2 von „One Piece: Into the Grand Line“ setzt 2026 exklusiv bei Netflix die Segel. Ein genauer Starttermin ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

Wie gefällt euch der erste Trailer zu Season 2 von „One Piece“?