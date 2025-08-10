One Piece: Der Trailer zu Season 2 ist endlich da! + Update zu Staffel 3 des Netflix-Hits

Obwohl sicherlich viele Fans der „One Piece“-Live-Action-Serie zunächst skeptisch gegenüber gestanden haben, ist die Netflix-Show direkt eingeschlagen wie eine Bombe. Sowohl langjährige Fans als auch komplette Neulinge hatten Spaß mit den ersten Abenteuern von Monkey D. Ruffy und seiner Crew. Season 2 war deshalb schnell beschlossene Sache und zu dieser gibt es nun endlich den ersten Trailer!
Im Rahmen des „One Piece Day“-Events haben die Verantwortlichen der Hit-Serie einen „First Look“ beziehungsweise eine „Vorschau“ veröffentlicht. Das rund anderthalb Minuten lange Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.
Riesen, neue Feinde und neue Freunde
Die kommende 2. Season von „One Piece“ setzt natürlich dort an, wo Staffel 1 aufgehört hatte. Ruffy und seine Freunde brechen zur Grandline auf, dem gefährlichsten Meer der Welt. Dort warten allerlei neue Gefahren auf sie und selbstverständlich auch viele aufregende Abenteuer sowie massig unbekannte Inseln. Im Video können wir zum Beispiel einen kleinen Blick auf das Eiland Little Garden erhaschen.
Dort machen unsere Helden unter anderem Bekanntschaft mit dem Riesen Boogey, der kurz im Trailer zu sehen ist. Darüber hinaus können wir im Video einen ersten Blick auf andere wichtige neue Figuren werfen. Hierzu zählen zum Beispiel Captain Smoker von der Marine, die zwielichtige Miss Bloody Sunday sowie Miss Wednesday, die beide Mitglieder der berüchtigten Baroque-Firma sind.
Des Weiteren gewährt uns der erste Trailer zu Season 2 von „One Piece“ ein kleines Update zu Staffel 3 des Netflix-Hits. Die 3. Season hat von Netflix offiziell grünes Licht erhalten! Die Produktion wird laut dem Streaming-Service bereits im Herbst 2025 in Kapstadt beginnen. Mr.-0-Darsteller Joe Mangianello (Deathstroke in „Zack Snyder’s Justice League“) hatte sowas bereits zuvor angedeutet (via Cinemablend).
Season 2 von „One Piece: Into the Grand Line“ setzt 2026 exklusiv bei Netflix die Segel. Ein genauer Starttermin ist gegenwärtig noch nicht bekannt.
Wie gefällt euch der erste Trailer zu Season 2 von „One Piece“?
Freu mich drauf fand die erste Staffel top.
Kenne allerdings die Anime Serie nicht,deswegen mir egal ob die Handlung der Serie entspricht oder wer da wem ähnlich sieht oder nicht 😉
Na das sieht doch in Ordnung aus . Schade mit dem späten Release aber gut das sie mit Season 3 schneller weiter machen .
Season 1 war spaßig und hat alle wichtige Punkte der Reise eingefangen bei einem angenehmen pacing . Gerade meine Probleme nach 20 Jahren beim Anime am Ball zu bleiben ….auch wegen vieler übler Filler .
Ging mir ähnlich. Von daher freue ich mich sehr auf die nächste Staffel
Nico Robin und Smoker sind meine Favoriten in dem Trailer! Hab jetzt doch schon langsam Bock drauf.
Vivi sieht so nicht nach Vivi aus:P
Vivi kommt doch im Trailer gar nicht vor. Ich habe noch nichtmal gesehen, dass sie irgendwo in einem Cast aufgelistet ist.
Ups, mein Fehler. Habe übersehen, dass sie als Ms Wednesday geführt wird. Aber mal ehrlch: wenn Du Doch darüber aufregst, dass eine fiktive Figur eine andere Herkunft hat, kann ich Dir auch nicht helfen.
„andere Herkunft hat, kann ich Dir auch nicht helfen“
Er hat nur geschrieben.
(Vivi sieht so nicht nach Vivi aus)
Sorry,aber wie man auf sowas wieder kommt frage ich mich wirklich.
Aber ich gehe jetzt lieber nicht weiter drauf ein.
Ihre Herkunft ist doch Schottland, was implizierst du bitte? 😛
Aber im Ernst: Die „Herkunft“ ist ihm mit dem Kommentar glaube ich nicht wichtig. Es geht rein um die Optik. Hell und Dunkel sind Kontraste, Gegensätze. Menschen mit heller Haut sehen einfach anders aus als Menschen mit dunkler Haut. Da können ihr Kostüm und ihr Schauspiel noch so gut sein – Fakt bleibt, dass diese Vivi nicht aussieht, wie man sie kennt.
Beweisstück A: Du dachtest selbst, sie sei nicht im Trailer gewesen. Im Prinzip stimmst du ihm also zu, nur regst du dich trotzdem noch irgendwie über ihn auf. Und gerade im Vergleich mit Nico Robin und Smoker fällt es nochmal mehr auf, wenn eine Schauspielerin anders als in der Vorlage aussieht.
Btw: Habe gerade von meiner Frau in Erfahrung bringen können, dass sie in Bridgerton eine ganz süße spielt. Dann passt das ja! 🙂
Solltest nicht zuviel reininterpretieren. Bin One Piece Fan seit 1997. Und die Aussage von mir zu Vivi ist die einfache Wahrheit. Mehr nicht.
1997? Hast du es damals schon auf japanisch gelesen?
Ach kann sein das ich da gut paar Jahre übertrieben habe.
Faktencheck: 2001 wars:D Da kam der erste Band vom Carlsen Verlag auf deutsch. Gab immer schön Werbung von One Piece: „Es gibt ein Leben nach Dragon Ball“ Irgendwie sowas.
Klar, wegen der anderen Hautfarbe. Kommt jetzt bei einer „Ägypterin“ nicht ganz so seltsam rüber, wie ich es bei Namis Schwester fand.
Vivis Schauspielerin Charithra Chandran ist davon ab sehr hübsch, was in dem Sinne ja zu der Vorlage passt. Wenn sie jetzt im Schauspiel diese Mischung aus Mut und Verletzlichkeit mit einer Prise Eleganz gut rüberbringt, bin ich glücklich. Habe nie etwas mit ihr gesehen…Aber wenn sie schon in Bridgerton mitspielt, wird das mit der Eleganz bestimmt passen 😛