One Piece: Mit Nami, Nico Robin und Vivi – Neuer Anime zum Piraten-Epos angekündigt

Das "One Piece"-Universum erhält Zuwachs und zwar in Form eines brandneuen Anime-Ablegers. Dieser rückt verschiedene weibliche Fanlieblinge in den Mittelpunkt und erzählt Geschichten abseits der bekannten Haupthandlung des Piraten-Epos.

Fans von „One Piece“ haben allen Grund zur Freude, immerhin findet heute das „One Piece Day“-Event in Tokio statt und das bedeutet bekanntlich massig neue Ankündigungen rund um das beliebte Anime-Franchise. Nachdem wir endlich den ersten Trailer zu Season 2 von „One Piece“ bei Netflix bekommen haben, hat uns nun die nächste Ankündigung erreicht: Es befindet sich ein neuer Anime-Ableger in Arbeit!

Hierbei handelt es sich um eine Adaption der Romanreihe „One Piece novel Heroines“, die verschiedene bekannte weibliche Fanlieblinge des Piraten-Epos in den Fokus rückt. Hierzu zählen natürlich unter anderem Nami, Nico Robin und Prinzessin Vivi. Passend zur Ankündigung haben die Verantwortlichen zudem ein erstes Key Visual veröffentlicht, das ihr wie gewohnt weiter unten im Artikel findet (via Anime Corner).

Worum geht es in One Piece Heroines?

Kurz gesagt handelt es sich bei „One Piece novel Heroines“ um eine Sammlung verschiedener Kurzgeschichten. Nami entführt euch zum Beispiel hinter die Kulissen einer Laufstegshow, während Nico Robin den beiden Revolutionären Sabo und Koala dabei hilft, eine alte Steintafel zu entziffern. Vivi erhält indes einen Liebesbrief von einem heimlichen Verehrer. Es sind also nicht die üblichen „One Piece“-Abenteuer.

Insgesamt umfasst die Romanreihe acht Kapitel plus zwei Extrakapitel. In den Jahren 2021 und 2024 wurde je ein Sammelband veröffentlicht. Neben Nami, Nico Robin und Vivi erleben außerdem Piratenkaiserin Boa Hancock, Geistermädchen Perona, Sanjis Schwester Reiju, Marinesoldatin Tashigi sowie Ruffys Kindheitsfreundin Uta aus „One Piece Film: Red“ ihre ganz eigenen Geschichten abseits der Haupthandlung.

Die „One Piece novel Heroines“-Romane sind eine Gemeinschaftsproduktion von Autor Jun Esaka („Naruto Retsuden“-Reihe) und Zeichnerin Sayaka Suwa. In Deutschland sind beide Sammelbände bisher nicht im Handel erschienen.

Regie bei der kommenden Anime-Adaption von „One Piece Heroines“ führt Haruka Kamatani (Episode Director bei „Go! Princess Pretty Cure“) nach einem Drehbuch von Momoka Toyoda („Meine ganz besondere Hochzeit“). Die Charakterdesigns stammen von Takashi Kojima („Ride Your Wave“). Weitere Details, etwa zum verantwortlichen Anime-Studio, sind derzeit noch nicht bekannt.

Der „One Piece Heroines“-Anime hat gegenwärtig noch keinen Starttermin.

Freut ihr euch auf „One Piece Heroines“?