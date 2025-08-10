PlayStation Store: PS3-Fans können aufatmen – Store nach mehrtägigem Ausfall wieder online

Fast vier Tage war der PS Store für die PS3 nicht erreichbar, und nachdem der Shop eigentlich schon vor vier Jahren geschlossen werden sollte, befürchteten einige Fans das Schlimmste. Doch mittlerweile funktioniert der PS3-Store wieder wie gewohnt.

In Japan und Nordamerika kam die PS3 im November 2006 auf den Markt, während die Sony-Konsole bei uns in Europa im März 2007 ihren Launch feierte. Rund 10 Jahre später, nämlich im Mai 2017, fand die PS3, die im November 2013 durch die PS4 abgelöst wurde, dann ihr Ende – zumindest ihr Produktionsende.

Denn die PS3 ist bis heute bei vielen Spielern beliebt und wird auch nach wie vor genutzt – allein im Februar 2023 konnten noch monatlich rund zwei Millionen Nutzer verzeichnet werden. Doch in dieser Woche wurden die PS3-Fans unruhig: Plötzlich war der PS Store auf der alten Konsole für mehrere Tage nicht mehr voll funktionsfähig.

PS Store auf der PS3 nach vier Tagen wieder funktionsfähig

Am vergangenen Dienstagabend sorgte der PS Store auf der PS3 aus heiterem Himmel für Probleme. Darüber berichtete unter anderem die Webseite Delisted Games (via PushSquare). Sowohl im europäischen, nordamerikanischen als auch japanischen Store erschien nach dem Aufruf einer Spieleseite die Fehlermeldung „Dieser Dienst wird derzeit gewartet“, während man im Anschluss ins Hauptmenü zurückgeworfen wurde.

Offiziell wurden jedoch keine Wartungsarbeiten durch Sony angekündigt. Stattdessen hielt der Ausfall weiter an: Fast vier Tage lang war der PS3-Store nicht vollständig funktionsfähig. Auf der PS Vita gab es hingegen keine Probleme. Dennoch befürchteten einige Fans bereits das Schlimmste.

Doch seit gestern können PS3-Spieler aufatmen: Der Store ist wieder online und sämtliche Funktionen stehen wie gewohnt zur Verfügung. Sony selbst hat sich bislang aber noch nicht zu dem Vorfall geäußert, sodass nicht bekannt ist, wodurch die Störung verursacht wurde. Dennoch dürfte die Problemursache wohl technischer Natur sein – eine Abschaltung des PS3-Stores würde Sony schließlich rechtzeitig ankündigen.

PS3-Store sollte eigentlich schon 2021 geschlossen werden

Ursprünglich sollte der PS Store für die PS3 bereits im Juli 2021 geschlossen werden – ebenso für die beiden Handhelds PSP und PS Vita (im August 2021). Eine Entscheidung, die bei den Fans nicht sonderlich gut ankam, obwohl es auch weiterhin möglich gewesen wäre, zuvor erworbene und über PS Plus eingelöste Spiele herunterzuladen und zu spielen. Lediglich der Kauf von Spielen sowie In-Game-Käufe wären nicht mehr verfügbar gewesen.

Doch die Ankündigung kam derart schlecht bei der Community an, dass Sony einen Monat später bereits zurückruderte. In einem Statement gab der damalige CEO von Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, zu, dass man „die falsche Entscheidung getroffen“ habe. Dementsprechend wurde der PS Store für PS3 und PS Vita nicht abgeschaltet – lediglich „die PSP-Commerce-Funktionalität“ wurde eingestellt.

Laut Ryan wurde die Entscheidung, die Stores zu schließen, getroffen, um unter anderem die Ressourcen auf die neuen Geräte zu verteilen, auf denen die Mehrheit der Spieler unterwegs ist. „Wir sehen jetzt, dass es vielen von euch unglaublich wichtig ist, auch in absehbarer Zukunft weiterhin klassische Spiele auf PS3 und PS Vita kaufen zu können. Daher bin ich froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, um den Betrieb fortzuführen“, so Ryan damals.