PS5: Sony zieht Fertigung wegen US-Zöllen aus China ab – Drohen Preiserhöhungen?

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen sprach Sony auch über die zukünftige Strategie zur Produktion von PS5-Konsolen und Zubehör. Wie Finanzchefin Lin Tao bekannt gab, hat sich das Unternehmen aufgrund der US-Zölle dazu entschlossen, einen entscheidenden Teil seiner Produktion aus China abzuziehen.

Kurz nach der Ankündigung der Trump-Regierung, künftig deutlich höhere Zölle auf Importe in die USA zu erheben, entwickelte sich für kurze Zeit ein regelrechter Handelskrieg zwischen den USA und China.

Zwischenzeitlich schaukelte sich dieser auf gegenseitige Zölle von mehr als 100 Prozent hoch. Nach einer Einigung der beiden Länder gelten auf in China gefertigte Produkte, die in die USA exportiert werden, seit Mitte Mai Einfuhrzölle von 30 Prozent. Diese Entwicklung hat Sony nach eigenen Angaben dazu veranlasst, die Produktion der für den US-Markt bestimmten PS5-Konsolen aus China abzuziehen.

Wie Finanzchefin Lin Tao anlässlich der aktuellen Geschäftszahlen bestätigte, ist dieser Schritt bei der Konsolenproduktion bereits abgeschlossen. Die Fertigung von Zubehör für den US-Markt soll spätestens bis Ende des zweiten Finanzquartals, also bis Ende September, vollständig außerhalb von China erfolgen.

Drohen weitere Preiserhöhungen?

Im Rahmen ihres Statements wies Lin Tao darauf hin, dass Sony mit diesem Schritt das Ziel verfolgt, seine Produktions- und Lieferketten breiter aufzustellen. Dies werde das Unternehmen in die Lage versetzen, flexibler auf die Auswirkungen handelspolitischer Spannungen oder wirtschaftlicher Krisen zu reagieren.

„Also, was Spielekonsolen betrifft: Wir diversifizieren unsere Lieferkette. Bei Konsolen haben wir die Produktion bereits verlagert. Und wenn wir Peripheriegeräte mit einbeziehen, werden wir die Verlagerung aus China bis zum Ende der ersten Jahreshälfte abschließen. Hardware, die wir in den USA verkaufen, beziehen wir nun außerhalb Chinas“, sagte Lin Tao.

Doch was bedeutet die Fertigung außerhalb Chinas für die Produktionskosten der PS5-Konsolen und des Zubehörs?

Diesbezüglich nannte Lin Tao zwar keine konkreten Zahlen, deutete indirekt aber zumindest an, dass Sony weitere Preiserhöhungen zumindest nicht kategorisch ausschließt. Sie gab zu bedenken, dass in diese Entscheidungen mehrere Faktoren einfließen.

Darunter die Produktionskosten, die prognostizierten Gewinnziele, die zu erwartenden Verkaufszahlen oder die Reaktionen des Marktes beziehungsweise der Kunden auf mögliche Anpassungen der Preise.

Abschließend betonte sie, dass Sony bei seiner Preisstrategie auch weiterhin flexibel agieren wird, um diese an die langfristigen Unternehmensziele anzupassen.