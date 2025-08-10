HomeNewsPS5

PS5: Sony zieht Fertigung wegen US-Zöllen aus China ab - Drohen Preiserhöhungen?

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen sprach Sony auch über die zukünftige Strategie zur Produktion von PS5-Konsolen und Zubehör. Wie Finanzchefin Lin Tao bekannt gab, hat sich das Unternehmen aufgrund der US-Zölle dazu entschlossen, einen entscheidenden Teil seiner Produktion aus China abzuziehen.


10.08.2025 - 10:17 Uhr 1
PS5: Sony zieht Fertigung wegen US-Zöllen aus China ab – Drohen Preiserhöhungen?

Kurz nach der Ankündigung der Trump-Regierung, künftig deutlich höhere Zölle auf Importe in die USA zu erheben, entwickelte sich für kurze Zeit ein regelrechter Handelskrieg zwischen den USA und China.

Zwischenzeitlich schaukelte sich dieser auf gegenseitige Zölle von mehr als 100 Prozent hoch. Nach einer Einigung der beiden Länder gelten auf in China gefertigte Produkte, die in die USA exportiert werden, seit Mitte Mai Einfuhrzölle von 30 Prozent. Diese Entwicklung hat Sony nach eigenen Angaben dazu veranlasst, die Produktion der für den US-Markt bestimmten PS5-Konsolen aus China abzuziehen.

Wie Finanzchefin Lin Tao anlässlich der aktuellen Geschäftszahlen bestätigte, ist dieser Schritt bei der Konsolenproduktion bereits abgeschlossen. Die Fertigung von Zubehör für den US-Markt soll spätestens bis Ende des zweiten Finanzquartals, also bis Ende September, vollständig außerhalb von China erfolgen.

Drohen weitere Preiserhöhungen?

Im Rahmen ihres Statements wies Lin Tao darauf hin, dass Sony mit diesem Schritt das Ziel verfolgt, seine Produktions- und Lieferketten breiter aufzustellen. Dies werde das Unternehmen in die Lage versetzen, flexibler auf die Auswirkungen handelspolitischer Spannungen oder wirtschaftlicher Krisen zu reagieren.

„Also, was Spielekonsolen betrifft: Wir diversifizieren unsere Lieferkette. Bei Konsolen haben wir die Produktion bereits verlagert. Und wenn wir Peripheriegeräte mit einbeziehen, werden wir die Verlagerung aus China bis zum Ende der ersten Jahreshälfte abschließen. Hardware, die wir in den USA verkaufen, beziehen wir nun außerhalb Chinas“, sagte Lin Tao.

Doch was bedeutet die Fertigung außerhalb Chinas für die Produktionskosten der PS5-Konsolen und des Zubehörs?

Diesbezüglich nannte Lin Tao zwar keine konkreten Zahlen, deutete indirekt aber zumindest an, dass Sony weitere Preiserhöhungen zumindest nicht kategorisch ausschließt. Sie gab zu bedenken, dass in diese Entscheidungen mehrere Faktoren einfließen.

Darunter die Produktionskosten, die prognostizierten Gewinnziele, die zu erwartenden Verkaufszahlen oder die Reaktionen des Marktes beziehungsweise der Kunden auf mögliche Anpassungen der Preise.

Abschließend betonte sie, dass Sony bei seiner Preisstrategie auch weiterhin flexibel agieren wird, um diese an die langfristigen Unternehmensziele anzupassen.

Startseite Im Forum diskutieren 1 Kommentare

Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Beliebt bei Lesern

Blizzard: Der nächste Weggang – Diablo-Boss verlässt das Unternehmen
Blizzard Der nächste Weggang - Diablo-Boss verlässt das Unternehmen

Rod Fergusson, langjähriger General Manager der „Diablo“-Reihe bei Blizzard Entertainment, hat seinen Abschied bekannt gegeben. Der erfahrene Entwickler war maßgeblich an der Weiterentwicklung der Serie beteiligt und prägte die Ausrichtung des Franchise in den vergangenen fünf Jahren.

09.08.2025, 09:55 Uhr 9
Helldivers 2: Schwierigkeits-Update kommt, doch Arrowhead-CEO räumt Probleme ein
Helldivers 2 Schwierigkeits-Update kommt, doch Arrowhead-CEO räumt Probleme ein

Ein Teil der Spieler sehn sich in „Helldivers 2“ nach neuen Herausforderungen. Doch wie Shams Jorjani, CEO der Arrowhead Game Studios, jetzt erklärt hat, haben die Entwickler Probleme damit, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen.

09.08.2025, 11:50 Uhr 1
Take-Two: Spieler erwarten mehr – Warum gut laut dem GTA 6-Publisher nicht mehr gut genug ist
Take-Two Spieler erwarten mehr - Warum gut laut dem GTA 6-Publisher nicht mehr gut genug ist

In mehreren Interviews sprach Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, über die Entwicklung der Videospielindustrie. Unter anderem betonte Zelnick in diesem Zusammenhang, dass die Ansprüche der Spieler kontinuierlich steigen, wodurch gute Spiele heutzutage oft nicht mehr gut genug seien.

09.08.2025, 08:58 Uhr 15
Baldur’s Gate 3: Großes Opfer – ein spezielles Ende sahen gerade einmal 598 Spieler
Baldur's Gate 3 Großes Opfer – ein spezielles Ende sahen gerade einmal 598 Spieler

Zum zweiten Geburtstag von "Baldur's Gate 3" veröffentlichte Larian neue Statistiken. Dabei kam heraus, dass ein Ende des Spiels nur wenige Nutzer sahen – vielleicht weil der Preis dafür zu hoch war.

09.08.2025, 08:58 Uhr 1
GTA 6: Neue Take-Two-Zahlen zeigen, welche Messlatte es zu überwinden gilt
GTA 6 Neue Take-Two-Zahlen zeigen, welche Messlatte es zu überwinden gilt

Die „Grand Theft Auto“-Reihe findet weiterhin einen reißenden Absatz. Laut aktuellen Geschäftszahlen von Take-Two Interactive ist „GTA 5“ dabei für fast die Hälfte aller Verkäufe des Franchise verantwortlich. Mit „GTA 6“ steht der Nachfolger vor der Aufgabe, an diesen Erfolg anzuknüpfen.

09.08.2025, 10:41 Uhr 6
Battlefield 6: Open-Beta bereits von Cheatern überrannt – trotz neuem Anti-Cheat-System
Battlefield 6 Open-Beta bereits von Cheatern überrannt - trotz neuem Anti-Cheat-System

Gestern startete die Open-Beta von „Battlefield 6“ für Spieler mit Early Access, doch der Beginn der Testphase wird bereits überschattet: Cheater verderben den Spielern den Spaß, und das trotz des neuen Anti-Cheat-Systems Javelin.

08.08.2025, 12:40 Uhr 38
Kommentarregeln