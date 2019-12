Fallout 76: Erste Details zu den kommenden NPCs Duchess und Mort

Mit dem "Wastelanders"-Update wird Bethesda im nächsten Jahr auch NPCs in "Fallout 76" bringen. Nun haben die Entwickler einige Details zu den Charakteren Duchess und Mort verraten.

Bethesda Game Studios wird im nächsten Jahr das umfangreiche „Wastelanders“-Update für das Online-Rollenspiel „Fallout 76“ veröffentlichen. Nun haben die Entwickler in einem Blog-Eintrag erste Details zu den NPCs verraten, die mit der Erweiterung in das Spiel gebracht werden sollen.

Neue Menschen in Appalachia

Die Spieler werden in „Wastelanders“ unter anderem auf Duchess und Mort treffen. Am Vault 76 werden Lacey und Isela zu finden sein, da die beiden neugierigen Siedler Antworten auf ihre Fragen finden möchten, die sie nach Appalachia brachten. Da sich das Ödland weiterentwickelt hat, werden an verschiedenen Orten neue Siedler finden, wobei auch das Lager „The Wayward“ die Abenteurer begrüßen wird.

In diesem Lager wird man auf Duchess und Mort stoßen, wobei Duchess die Eigentümerin ist, die im Wayward eine einladende Atmosphäre versprühen möchte. Zudem kann man einige Drinks bei ihr erhalten, wenn man das nötige Kleingeld dabei hat. Allerdings machten sich einige Unruhestifter im Lager breit, für die Duchess und Mort die Hilfe der Abenteurer in Anspruch nehmen würden.

Mehr: Fallout 76 – Update 16 ab heute zum Download – Feiertags-Events und mehr Privatsphäre

Mort ist im Übrigen der Stammgast im Wayward, der auch seinen Deckel mit weiteren Anschreibungen füllt. Aus diesem Grund hilft er Duchess, wenn sie Probleme hat. Er hat auch schon einen großen Teil des Waldes erkundet und herausgefunden, wie das C.A.M.P. funktioniert.

Duchess und Mort sind nur zwei der kommenden NPCs, die mit Wastelanders in „Fallout 76“ auftauchen werden. Die Entwickler möchten sicherstellen, dass Appalachia lebendiger wird. Weitere Informationen kann man bereits auf der offiziellen Seite finden. Eine Steam-Veröffentlichung von „Fallout 76“ soll auch im nächsten Jahr erfolgen.

