One Piece Pirate Warriors 4: Charakter-Trailer zu Nami, Sanji, Zoro und Lysop veröffentlicht

Bandai Namco Entertainment, Koei Tecmo und die zuständigen Entwickler von Omega Force präsentieren uns weitere Charakter-Trailer zu dem kommenden Actionspiel „One Piece: Pirate Warriors 4“, das ab dem 27. März 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC im weltweiten Handel erhältlich sein wird.

Zahlreiche bekannte Charaktere und Geschichten

In den neuen Trailern kann man bereits die Strohhut-Piraten Nami, Roronoa Zoro, Sanji sowie Lysop in Aktion sehen, wobei alle Charaktere sowohl in ihren normalen Versionen sowie in ihren Neue Welt-Varianten betrachtet werden können. Schließlich haben die Charaktere auf ihrer Reise auch einige neue Tricks gelernt.

In „One Piece: Pirate Warriors 4“ stehen auch wieder zahlreiche spielbare Charaktere zur Verfügung. Bisher haben die Entwickler sowohl Monkey D. Ruffy, Roronoa Zoro, Lysop, Sanji, Nami, Chopper, Nico Robin, Franky, Brook, Sir Crocodile, Portgas D. Ace, Boa hancock, Jimbei, Kizaru, Aokiji, Akainu, Trafalgar Law, Sabo, Bartolomeo, Cavendish, Charlotte Katakuri, Basil Hawkins, Carrot, Vinsmoke Reiju, Vinsmoke Ichiji, Vinsmoke Niji, Vinsmike Yonji, Charlotte Linlin (Big Mom) als auch Kaido bestätigt.

Mehr: One Piece Pirate Warriors 4 – Big Mom und Kaido im Trailer vorgestellt

Somit kann man sich mit den Strohhut-Piraten auf eine Reise begeben, wobei mehrere Story-Arcs bestätigt wurden. Demnach wird man unter anderem Alabasta, Enies Lobby, Marineford, die Neue Welt, Whole Cake Island und Wanokuni erleben. Welche weiteren Geschichten im Spiel enthalten sein werden, ist noch nicht bekannt.

Nami (Neue Welt)

Roronoa Zoro

Roronoa Zoro (Neue Welt)

Sanji



Sanji (Neue Welt)

Lysop

Lysop (Neue Welt)



