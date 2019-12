Overwatch: Junker Queen als nächster spielbarer Charakter angedeutet?

Auch wenn im Rahmen der diesjährigen BlizzCon Anfang November der offizielle Nachfolger zu „Overwatch“ angekündigt wurde, soll der erste Teil weiter mit frischen Inhalten unterstützt werden.

Unter anderem sprachen die Entwickler von Blizzard Entertainment in der näheren Vergangenheit von neuen Charakteren, die sich hinter verschlossenen Türen in Arbeit befinden. Wie Jeff Kaplan, der verantwortliche Game-Director hinter „Overwatch“, in einem aktuellen Statement andeutete, könnte der nächste Neuzugang bereits in den Startlöchern stehen.

Hält die Junker Queen in Kürze Einzug?

Die Rede ist von der sogenannten Junker Queen, die Kaplan im Zuge des neuesten „Yule Log“-Livestreams kurz ansprach. Ein konkreter Hinweis darauf, dass die Junker Queen bereits in den kommenden Wochen den Weg in „Overwatch“ finden könnte? Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher nicht.

Zum Thema: Overwatch: Das Winterwunderland lädt zu drei saisonalen Spielmodi ein – Zahlreiche neue Skins und weitere Inhalte verfügbar

Stattdessen stellte sich Kaplan im besagten Livestream die Frage, ob es sich bei der Junker Queen um einen Tank- oder eine Damage-Heldin handeln wird. Bei der Junker Queen handelt es sich Herrscherin von Junker Town. Aus Junker Town stammen übrigens auch Roadhog und Junkrat.

Sollte Blizzard Entertainment die Junker Queen offiziell ankündigen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den neuen Stand der Dinge. „Overwatch“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich.

