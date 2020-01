PlatinumGames: Das japanische Entwicklerstudio geht eine Partnerschaft mit Tencent ein

Vor wenigen Tagen hatten die Verantwortlichen des japanischen Entwicklerstudios PlatinumGames („Bayonetta“, „NieR: Automata“, „Astral Chain“) bekanntgegeben, dass sie große Pläne für das Jahr 2020 haben und bereits zu Jahresbeginn große Neuigkeiten parat haben werden. Heute hat PlatinumGames eine große Ankündigung vorgenommen.

Neue Möglichkeiten für PlatinumGames

Kenichi Sato, Präsident und Geschäftsführer von PlatinumGames, hat auf der offiziellen Webseite des Entwicklerstudios folgende Nachricht hinterlassen:

„Wir möchten ankündigen, dass wir eine Kapitalinvestition von Tencent Holdings Limited als Basis für eine Partnerschaft erhalten haben. Diese Partnerschaft hat keinen Einfluss auf die Unabhängigkeit unseres Unternehmens und wir werden unsere Arbeiten unter unserer aktuellen Firmenstruktur fortsetzen.

Wir hoffen dieses Kapital zu nutzen, um unsere Grundlage als ein Geschäft zu stärken und von der Spieleentwicklung in die Erforschung des Eigenvertriebs zu expandieren. Wir hoffen auch, dass uns diese Partnerschaft eine breitere globale Perspektive geben kann, während wir weiterhin hochqualitative Spiele erschaffen, die unserem Namen treu bleiben.“

Abschließend bedankte sich Sato bei den Fans für die weitere Unterstützung, wobei sie sich schon einmal auf das freuen soll, was PlatinumGames noch in der Hinterhand hat.

Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich bei PlatinumGames zwei angekündigte Spiele in Entwicklung. Für die PlayStation 4 soll das Fantasy-Actionspiel „Babylon’s Fall“ in Kooperation mit Square Enix veröffentlicht werden. In Zusammenarbeit mit Nintendo entsteht für die Nintendo Switch auch das Actionspiel „Bayonetta 3“.

Durch die neue Partnerschaft mit Tencent sollte PlatinumGames für die Zukunft gut aufgestellt sein. Bei Tencent handelt es sich um eine chinesische Aktiengesellschaft, die auch das größte Videospielunternehmen der Welt darstellt. In den vergangenen Jahren kaufte Tencent die Studios Riot Games („League of Legends“), Supercell („Clash of Clans“, „Clash Royale“) und Grinding Gear Games („Path of Exile“) auf, wobei man auch große Anteile an Epic Games („Fortnite“) besitzt.

Sobald weitere Details zu weiteren Plänen, Projekten und bereits angekündigten Spielen enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: PlatinumGames

