Die Sims 4 – Tiny Houses: Neues Accessoires-Pack mit Trailer, Termin und Details angekündigt

Nach wie vor wird die für den Konsolen sowie den PC erhältliche Lebens-Simulation „Die Sims 4“ mit neuen Inhalten unterstützt.

Unter dem Namen „Tiny Houses“ kündigten Electronic Arts und die Entwickler von Maxis ein neues Accessoires-Pack an, das ab dem 21. Januar 2020 für den PC erhältlich sein wird. „Die Sims 4“-Spieler auf der Xbox One sowie der PlayStation 4 sind am 4. Februar 2020 an der Reihe. Mit „Tiny Houses“ soll laut offiziellen Angaben dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Minihäuser mittlerweile mehr als nur ein simpler Trend sind.

Von kleinen Häusern und großen Träumen

Im neuen Accessoires-Pack von „Die Sims 4“ steht ihr vor der Aufgabe, euren ökologischen Fußabdruck mit 100 Kacheln und einem kleinen Wohngrundstück erheblich zu reduzieren. Ist dieses Unterfangen von Erfolg gekrönt, dürft ihr euch über exklusive Belohnungen freuen. Neben niedrigeren Rechnungen fördern kleinere Räume die Beziehung zu anderen Sims und euch bleibt jede Menge Platz für einen Garten.

Zu den weiteren Neuerungen, die mit „Tiny Houses“ den Weg in „Die Sims 4“ finden, gehören die Schrankbetten, die von den Spielern in der Vergangenheit immer wieder eingefordert wurden. Das Schrankbett bietet zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten und Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Möbeln. Hinzukommen frische Outfits wie Kleidung für den Winter.

Anbei der offizielle Trailer zu „Die Sims 4: Tiny Houses“, der auf die neuen Inhalte einstimmt.

